朝日新聞（デジタル版）4カ月間、月額200円！27日から春の応援割

株式会社朝日新聞社

株式会社朝日新聞社（代表取締役社長CEO：角田克）は1月27日（火）、デジタル版（https://www.asahi.com）で、「春の応援割」キャンペーンを開始しました。すべての記事が読み放題のスタンダードコース（月額1,980円＜税込み＞）を、最初の4カ月間は月額200円＜税込み＞でお得にご利用いただけます。

■お申し込みはこちらから：https://digital.asahi.com/pr/cp/2026/spr/(https://digital.asahi.com/pr/cp/2026/spr/?ref=cp2026spr_prtimes_link)

▽「春の応援割」キャンペーン概要

【期間】 2026年1月27日（火）11：00から4月9日（木）23：59まで

【対象】 初めて朝日新聞（デジタル版）にお申し込みいただいた方

【価格】 スタンダードコース月額1,980円が最初の4カ月間、月額200円＜税込み＞

キャンペーン特設ページ： https://digital.asahi.com/pr/cp/2026/spr/(https://digital.asahi.com/pr/cp/2026/spr/?ref=cp2026spr_prtimes_link)

※1月27日にお申し込みいただいた場合、5月26日まで月額の購読料が200円＜税込み＞となります。5月27日から月額1,980円＜税込み＞がかかります。

注目の衆院選情報をはじめ、国内外の様々なニュースをわかりやすく

朝日新聞は、徹底した取材に基づき世の中の出来事をわかりやすくお届けします。最新ニュースはもちろん、ニュースの背景に迫る解説記事や、多様な考え方に触れられるインタビュー記事、じっくり読んでいただきたい深掘り記事まで盛りだくさんです。

本日1月27日に公示された衆院選（2月8日投開票）については、質問に答えると、ご自身と候補者の考え方や政党との一致度がわかる「ボートマッチ」、SNSで飛び交う様々な情報や政治家の発言を検証する「ファクトチェック」など、様々なコンテンツや企画を展開していきます。

また、キャンペーン期間中の2月6日に開幕する「ミラノ・コルティナ冬季五輪」や、3月8日の「国際女性デー」など、国内外のニュースを様々な視点からお伝えしていきます。

スタンダードコースとは？

スタンダードコースではすべての有料記事が読めるのはもちろん、専門家の多彩な視点を通してニュースがより深くわかる「コメントプラス」や、その日の注目ニュースをミニ解説付きでお届けする「ニュースの要点」など、様々な機能とともにニュースをご覧いただけます。

朝日新聞アプリをご利用いただくと、関心のある分野を取材している記者の新着記事を見逃さない「記者フォロー」や、注目のニュースやテーマについて解説記事やインタビューなどをまとめた「トピックス」をはじめとする、アプリ限定機能もお楽しみいただけます。

朝日新聞の紙面をご購読いただいている方には、2月17日（火）から「ダブルコース半年割」のキャンペーンも予定しています。

ニュースに触れるきっかけとして、ぜひ朝日新聞のデジタル版をお試しください。