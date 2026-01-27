福西電機、ZEBリーディング・オーナーに登録されました

福西電機株式会社

福西電機株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：岩本秀宣、以下、福西電機）は、2025年12月、本社ビルZEB化の取り組みの一環として、一般社団法人環境共創イニシアチブが公募するZEBリーディング・オーナー（※1）に登録されました。

福西電機は、2025年に実施した本社ビルの改修工事を通じて、基準一次エネルギー消費量を59%削減し、ZEB Ready（※2）の認証を取得しております。今後も、これまでの実績とZEBオーナーとしての知見を活かし、お客様に最適なZEBをご提案するとともに、持続可能な社会の実現に向けて積極的に取り組んでまいります。

ZEBページ

https://www.fukunishi.com/services/contribution/zeb/

（※1）ZEBリーディング・オーナー…ZEB実証事業の趣旨および「ZEBロードマップ」の意義に基づき、自らのZEB普及目標やZEB導入計画・実績を一般に公表する先導的建築物のオーナーを、一般社団法人 環境共創イニシアチブが「ZEBリーディング・オーナー」として公募、登録する制度。

（※2）ZEB Ready…基準一次エネルギー消費量の50%以上削減を実現している建物のこと。（再生可能エネルギーを除く）

▼関連ニュース

福西電機、本社ビルのZEB化改修工事が完了。一次エネルギー消費量59％削減を実現し「ZEB Ready」を達成（2026年1月19日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000022.000160609.html

▼福西電機のニュースリリース一覧

https://www.fukunishi.com/news/

会社概要

会社名 ：福西電機株式会社

所在地 ：大阪府大阪市北区与力町7番5号

代表者名：代表取締役社長 岩本 秀宣

創業 ：1946年10月1日

設立 ：1951年5月1日

資本金 ：16億3,200万円

事業内容：電設資材、電子機器、制御・通信機器等のエレクトロニクス商材の販売

私たち福西電機は1946年の創業以来、パナソニックグループの電気に関連する商材を扱う専門商社として、電気・電子が必要とされるさまざまなシーンで、安全で快適な暮らしを支えています。「人・技術・情報の架け橋となり、最適解で「福（しあわせ）」あふれる未来をつくる。」というパーパスを掲げ、福西電機ならではの価値を創造し、社会課題の解決に貢献していきます。

コーポレートサイト：https://www.fukunishi.com/

note ：https://note.com/fukunishidenki

X（旧Twitter） ：https://x.com/fukunishidenki