＼リニューアル／たった1本でヘアカラーによって傷んだ髪もふんわり*¹ツヤ髪へ導くオールインワン*シャンプー
「マナラ」ブランドで知られる、株式会社ランクアップ（本社・銀座、代表・岩崎裕美子）から、マナラ＜アルカリリペアシャンプー＞が、2026年1月よりリニューアル新登場致しました。
年齢とともに増える こんなお悩みありませんか！？
☑白髪のせいで、月に2回もヘアカラーしてボロボロ・・・
☑髪にハリ・コシがなくなって、弱々しい
☑パサついてまとまらない
そのお悩み…
何回も繰り返すヘアカラーのせいかもしれません。
実は、ヘアカラーに配合されている 「アルカリ剤」という成分が、ヘアカラー後も髪や頭皮に残ってしまうと言われています。「アルカリ剤」は髪を染めるために髪のタンパク質を分解する成分。
この「残留アルカリ剤」のせいで、髪や頭皮が傷みやすい状況となってしまいます。
* 40代～70代の間に１ヶ月半に1回、ヘアカラーを繰り返した場合
キレイになりたくてヘアカラーするのに、髪がいたんでしまう・・・
しかし、ヘアカラーはやめられないもの。
1ヶ月に一度ヘアカラーを繰り返すと 生涯300回以上*も髪を染めて、ダメージを与えてしまうことになってしまいます。
＜アルカリクレンズシャンプー＞がヘアカラーや加齢で傷んだ髪や頭皮を、たった1本で補修できる理由
POINT１：髪が傷む原因である「残留アルカリ剤*¹」を除去*²し、すこやかな頭皮と髪へ！
アルカリクレンズ成分*³とアミノ酸系洗浄成分*⁴が、髪や頭皮の「残留アルカリ剤*¹」をしっかり除去*²！
ヘアカラーのダメージをケアします。
*¹ 髪のタンパク質を分解し、カラーリング剤が浸透するようにキューティクルを広げる成分（アルカリ剤）が髪や頭皮の表面に残ってしまうこと*² 洗い流すことにより
*³ クエン酸 (Ph調整剤)、グルタミン酸(保湿)、アスパラギン酸(保湿)*⁴ ラウロイルメチルアラニンNa(洗浄剤)、ラウラミドプロピルベタイン (洗浄剤)、コカミドプロピルベタイン (洗浄剤)、ラウラミドDEA (洗浄剤)、ココイルメチルタウリンNa (洗浄剤)*⁵⁶アスコルビン酸（保湿）*⁶セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP（全て保湿）
POINT２：もっちり泡でしっとり補修
ヘアカラーで傷んだ髪を、アミノ酸洗浄成分*¹をミックスした弾力のある細かい泡で包み込みながら汚れを除去します。また、水に触れることでゲル化して保湿膜を作る成分*²を配合。摩擦レスでうるおいながら、キメが細かいもち泡処方で洗浄します！
*¹ラウロイルメチルアラニンＮａ、コカミドプロピルベタイン、ラウラミドプロピルベタイン、ココイルメチルタウリンＮａ、ラウラミドＤＥＡ（全て洗浄剤）² グアーヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド（保湿）
POINT３：カラーリングの色持ちをよくするプロテクト成分*¹も配合
頭皮環境をすこやかにととのえ、髪まで保湿する「うるおいミックス成分*²」配合。
*¹ 加水分解ケラチン（羊毛）（保湿）、メドウフォーム-δ-ラクトン （帯電防止）、ポリ-ε-リシン（保湿）*² グリチルリチン酸２Ｋ、ユズ果実エキス、ソメイヨシノ葉エキス（全て保湿）
POINT４：1本4役のオールインワン*シャンプーへ
洗い流した後もキューティクルを閉じて、保護しながら指通りをととのえるため、たった1本でヘアケアが完了します！
*シャンプー・トリートメント・頭皮ケア・ダメージヘアケアの役割がひとつになったもの *¹汚れを落とし、頭皮を清潔に保つことによる *²髪表面を補修し、なめらかにすること
POINT５：ノンシリコン＆７つの無添加
製品概要
*シャンプー・トリートメント・頭皮ケア・ダメージヘアケアの役割がひとつになったもの
【オールインワン*シャンプー】
製品名：アルカリクレンズシャンプー
通常価格：3,600円（税込）
内容量：350mL
使用期間目安：約2ヶ月（ミディアムヘアの場合）
香り：ハーバルゼラニウムの香り
□■株式会社ランクアップ 会社概要■□
代表取締役：岩崎 裕美子
設立年 ：2005年6月10日
資本金 ：1,000万円
従業員数 ：113人（2024年11月時点）
売上高 ：144億（2025年9月期）
本社所在地：東京都中央区銀座3-10-7 ヒューリック銀座3丁目ビル7F
事業内容 ：・オリジナルブランド「マナラ」「アールオム」「アクナル」の開発および販売
・スクール型民間学童「クレイバーキッズ」の運営
コーポレートサイト ：https://rankuphd.jp/
マナラ公式ホームページ ：https://manara.jp/
コラムサイト：https://manara.jp/column/
