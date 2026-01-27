【Makuake達成率5206%】100種類以上の替芯が使える「魔法のペンジャケット」第4弾！携帯性を極めた“Extra Short”モデルが本日より一般販売開始

ディーフ株式会社

ディーフ株式会社（社長：荒木 徹、本社：東京都港区）は、クラウドファンディングサイト「Makuake」にて目標金額の5206%を達成し、大反響を呼んだ「マルチリフィルペンジャケット -Extra Short Design Collection-」の一般販売を本日より開始いたします。シリーズ第4弾となる本作は、100種類以上の市販リフィル（替芯）に対応する汎用性はそのままに、携帯性を極限まで高めたショートサイズデザインを採用しております。アルミニウム、チタニウム、真鍮といったこだわりの素材を用い、書く所作を美しく演出いたします。

■クラウドファンディングで話題沸騰！「書く」をアップグレードするペンジャケット 「書き味は好きだけど、デザインが安っぽい」「高級ペンはリフィルが高価で種類も少ない」。そんなペンの悩みを解決するために生まれたのが、Deffの「リフィルペンジャケット」シリーズです。市販の安価で書きやすいリフィル（替芯）をそのまま装着するだけで、高級ペンのような重厚感と握り心地を実現します。

シリーズ第4弾となる本製品は、Makuakeでの先行販売プロジェクト

（https://www.makuake.com/project/deff14/）において、目標比5206%という驚異的な支援を獲得しました。多くのサポーターから熱い支持を受けたこの革新的なプロダクトが、いよいよ一般販売を開始します。

■製品の特長

1. 100種類以上のリフィルに対応

国内・海外製を問わず、100種類以上（※）のボールペンリフィルに対応。お気に入りのジェットストリームなどの替芯を、このジャケットに入れるだけで、自分だけの最高の一本が完成します。 ※対応リフィルの一例はDeff公式サイト等でご確認ください。

2. 携帯性と書きやすさを両立した「Extra Short Design」

「持ち運びやすさ」を追求し、ボディを極限まで短く設計しました。しかし、短すぎては書きにくいという問題があります。本製品は、筆記時にキャップを後ろに装着（ポスト）することで、一般的なペンと同等の快適な長さを確保。ポケットにすっぽり収まる携帯性と、本格的な書き心地を両立させました。

3. ペン先のブレを無くす「精密固定構造」

リフィルを交換できるペンの多くは、ペン先に隙間（あそび）があり、書くたびにカチャカチャと音がしたり、ペン先がブレたりすることがあります。Deffは独自の「リフィル固定用アダプタ」を開発。ペン先をガッチリと固定することでブレを排除し、狙った通りの線を気持ちよく書くことができます。

収納キャップがグリップを兼ねているので収納時はとてもコンパクトに。コレット構造によりD1、4C規格のリフィルであればメーカー問わずにご利用いただけます。

■素材へのこだわり（ラインナップ）

使う人の好みやシーンに合わせて選べる、3つの素材とカラーをご用意しました。

・アルミニウム + ステンレス

軽量で扱いやすく、鮮やかなアルマイトカラーが魅力。

カラー：ルビーレッド / アクアマリンブルー / ジェットブラック

価格：5,000円（税込）

・チタニウム + ステンレス

航空宇宙産業でも使われる64チタン合金を採用。強靭で錆びにくく、独特の鈍い輝きと「チタングレー」の色合いが所有欲を満たします。

価格：8,000円（税込）

・真鍮（ブラス）

使い込むほどに酸化し、味わい深い色へと変化する「経年変化（エイジング）」を楽しめる素材。ズシリとした重厚感が安定した筆記を助けます。

価格：7,000円（税込）

・専用リフィルケース

予備のリフィルをスマートに持ち運べる、アルミニウム製の専用ケースも同時発売。最大5本まで収納可能です。

価格：2,500円（税込）

アルミニウム＋ステンレスチタニウム＋ステンレス真鍮専用リフィルケース

■ディーフ株式会社について

社名「Deff（ディーフ）」は、「Design Evolution For the Future」の頭文字をとったものです。独創性の高いアイデアと進化するデザインで、「今」だけでなく「未来」のライフスタイルも提案していくことを目指しています。 モノが溢れる現在、ユーザーのニーズは常に変化しており、「使いやすさ」もまた変化しています。そんなリアルなニーズに応えるべく、製品企画からデザイン、素材選びに至るまで、こだわり抜いたモノづくりを続けています。

【本件に関するお問い合わせ先】

ディーフ株式会社 プレス窓口

Mail：support@deff.co.jp