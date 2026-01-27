【福岡県大川市】第2回REVERSITE（リバーサイト）参加者募集中！

筑後地区観光協議会アウトドア体験イベント「REVERSITE」

大川市の成り立ちに欠かすことのできない九州一の大河、筑後川。

その河川敷で防災にも活用できるブッシュクラフト体験や美味しい食事を楽しめるアウトドアイベントを開催します。

第2回目となる今回は、大川の地域資源を活用しつつ、防災の視点を取り入れたブッシュクラフト体験をより充実させた内容となっています。

雄大な景観の中、もしもの時にも活用できる本格的な技を楽しみながら学んでみませんか。

詳しくは、公式ホームページおよびチラシにてご確認ください。

ホームページURL：https://www.city.okawa.lg.jp/s034/030/REVERSITE2026.html

【イベント概要】

（主催） 大川市

（開催日時）2026年3月15日（日） 9：30～16：30

（開催場所）筑後川総合運動公園（福岡県大川市大字大野島2813）

雨天・荒天時は大川市ふれあいの家にて一部内容を変更の上開催します。

（内容）

- ブッシュクラフト体験- 焚き火であまおうカレー作り- 甘いものを食べながらまったりコーヒータイム

（対象） 小学生以上

（定員） 50名

（参加料金） 大人（中学生以上）5,000円、小人3,000円 （体験料、飲食代、保険料込）

（申込方法） ホームページ記載の応募フォームより申込 ※抽選制

申込受付期間 1月20日（火）～2月15日（日）

抽選結果は2月17日（火）にメールにて通知します。

【問い合わせ先】

大川市インテリア課 TEL：0944-85-5570

「REVERSITE」チラシ