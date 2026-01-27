現代自動車、フォルクスワーゲン、BMW、日産などのEV車種に新たに対応した「E-Axle RepSystem-M」 「E-Axle RepSystem-G」

修理キットには適合部品一式と手順書を同梱し、ユニット交換に代わるコスト効率の高い修理を実現

専用工具・トレーニング・サービスを通じ、整備工場の安全で効率的なeアクスル修理を支援

2025年12月17日 | Frankfurt | Yokohama

シェフラーのビークル・ライフタイム・ソリューションズ（VLS）は、電動パワートレイン向けの修理ソリューションを体系的に拡充しています。2024年に投入したeアクスル修理キット「E-Axle RepSystem-M」および「E-Axle RepSystem-G」が好評だったことを受け、電動モーターやトランスミッションなど、eアクスルを構成するサブシステムの修理に対応する製品ラインナップを大幅に強化しました。

トランスミッション用「E-Axle RepSystem-G」と電動モーター用「E-Axle RepSystem-M」は対応車種を拡大し、現代自動車 Ioniq (AE) EV、フォルクスワーゲン eGolf VII（100kW / 85kW）、フォルクスワーゲン eUp、BMW i3、日産リーフなど、幅広いEV車種に対応しています。

電動駆動システムの修理を容易にする整備工場向けソリューション

今回の対応車種拡大で、シェフラーはE-モビリティに求められる技術要件に整備工場が安全に対応できるよう、支援をさらに強化します。新しい修理ソリューションは、主要なEVプラットフォームを幅広くカバーし、必要な部品を1つのキットにまとめ、分かりやすい修理手順書とともに提供します。これにより、整備工場は車種ごとに最適な修理システムを選択でき、eアクスル全体のユニット交換に比べて、コスト効率と持続可能性に優れた修理が可能になります。

さらに、ビークル・ライフタイム・ソリューションズでは、整備工場向けオンラインポータル「REPXPERT」を通じて、デジタルトレーニングや修理情報の提供を継続的に拡充しています。整備工場がE-モビリティに必要な技術ノウハウを習得し、最新の電動駆動システムを安全かつ効率的に修理作業を実施できるよう支援することを目指しています。

「電動駆動システムの修理は、アフターマーケットでの成功を左右する重要な要素となっています。」と、ビークル・ライフタイム・ソリューションズ事業部グローバルプロダクトマネージメントでE-モビリティ担当ディレクターを務めるシュテファン・ニーゼは述べています。「整備工場がこうした修理ニーズに対応できるよう、実用的でコスト効率に優れたソリューションを提供しています。適切な部品、専用工具、そしてトレーニングを通じて、eアクスルの修理を安全かつ専門的に行っていただけるよう支援します。」

「E-Axle Repair Tool」：電動モーターの高度な分解・組立作業を実現

シェフラーが開発した専用ツール「E-Axle Repair Tool」を使用することで、「E-Axle RepSystem-M」によるすべての修理作業を適切に実施できます。このツールは、ローターとステーターを非接触で安全に分解・組立てできるよう設計されており、コンポーネントの位置決めも高精度に行えます。正確な位置決めは摩耗を抑制し、モーター損傷のリスクを低減するうえで極めて重要です。

シェフラーのビークル・ライフタイム・ソリューションズは、電動駆動システムに精通した、eアクスル修理のエキスパートです。

「E-Axle RepSystem-G」： 高度化が進む電気自動車向けトランスミッションの修理に対応





「E-Axle RepSystem-M」： 電動モーターのベアリング交換を高い技術力で実現

注）本プレスリリースは現地時間2025年12月17日付でドイツ・フランクフルトにおいて英語で発行されたものの日本語訳です。原文の英文と日本語訳の間で解釈に相違が生じた場合には英文が優先します。

