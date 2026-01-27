株式会社DMM.com証券(本社：東京都中央区、代表取締役 谷川龍二)が提供する株式オンライントレード【DMM 株】は、株式会社ソフト９９コーポレーション(銘柄コード：4464)の株式公開買付(TOB)の復代理人として申込受付を開始いたしましたので、お知らせいたします。









他の金融機関で対象銘柄を保有する株主様がTOB申込を希望される場合、所定の期日までに取扱証券会社(公開買付代理人または公開買付復代理人)にてアカウント登録(口座開設)を行ったうえで、同社に対象銘柄を移管し、TOBの申込手続きを行う必要がございます。

証券会社でのアカウント登録は完了までに日数がかかり、煩雑な手続きとなるイメージがありますが、【DMM 株】ではインターネット上で簡単にアカウント登録が完結することに加え、登録手続き時に『スマホでスピード本人確認』をご利用いただく、またはスマホアプリにマイナンバーカードのICチップ内の情報を読み取らせることで、郵便物の受け取りが不要となるため、アカウント登録申込から最短即日（※）でお取引およびご利用が可能となります。

（※）当社休業日および申込内容に不備等があった場合を除きます。

▼新規アカウント登録はこちらから

https://securities.dmm.com/register/?type=stock

▼『スマホでスピード本人確認』とは？

https://securities.dmm.com/ekyc/

株式会社DMM.com証券は、【DMM FX】を中心に高性能な次世代取引ツールや多様なモバイルデバイス向け取引ツールにて安定した取引環境を提供し、お客様の利便性の向上、取引チャネルの拡充に取り組んでおります。

