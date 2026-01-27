ジョルダン株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐藤 俊和、以下「ジョルダン」)は、1月27日(火)14時から、株式会社ゆりかもめ(本社：東京都江東区、代表取締役社長：安部 文洋、以下「ゆりかもめ」)のモバイルチケットの販売を開始します。





ゆりかもめイメージ画像









今回、ゆりかもめ乗車券のデジタル化に向けた事業の一環として、普通乗車券、一日乗車券、24時間券、定期券(通勤・通学)の4種類のモバイルチケットを販売します。

ゆりかもめ乗車券のモバイルチケットは経路検索サービス「乗換案内」アプリのほか、Web版からも購入できます。スマートフォンで購入してそのまま利用できるため、より便利になります。





ジョルダンはゆりかもめのモバイルチケット開発および運用を担当し、デジタルによる利便性向上に寄与してまいります。









■ゆりかもめ モバイルチケット概要

開始日 ： 2026年1月27日(火)14時から販売・利用開始

対象路線： ゆりかもめ全線





ゆりかもめ路線図マップ









チケット種類・価格(税込)：

ゆりかもめ 普通乗車券(新橋～豊洲)

ゆりかもめ 一日乗車券 ：大人(12歳以上) 820円 / 小児(6-11歳) 410円

ゆりかもめ 24時間券 ：大人(12歳以上) 900円 / 小児(6-11歳) 450円

ゆりかもめ 定期券(通勤)：1、3、6ヶ月

ゆりかもめ 定期券(通学)：1、3、6ヶ月





チケット詳細ページ(日本語のみ)： https://ticket.jorudan.co.jp/yurikamome/ja/









■購入方法

・ジョルダン「モバイルチケット」Web版から購入する場合

https://ticket.jorudan.co.jp/mytickets/ja/?sp=yurikamome





・ジョルダン「乗換案内」アプリから購入する場合

アプリは下記からダウンロードできます。

iOS版 ：

https://apps.apple.com/jp/app/id299490481

Android版：

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.jorudan.nrkj&referrer









■モバイルチケット紹介ページ

https://ticket.jorudan.co.jp/ja/









■参考

ジョルダンについて

1979年12月に設立したジョルダンは、「乗換案内」を中心とするソフトウェア開発や携帯コンテンツ事業を軸に、旅行業などのビジネスを展開し組み合わせることで、「移動に関するNo.1 ICTカンパニー」としての地位を確立することを経営戦略として掲げています。なお、ジョルダンの主要サービスである「乗換案内」のスマートフォンアプリは累計5,400万ダウンロードを越え、多くのユーザーの「移動」をサポートしています。