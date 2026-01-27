近畿大学九州短期大学附属幼稚園（福岡県飯塚市）は、令和8年（2026年）2月3日（火）に、全園児が参加して、節分行事「豆まき」を実施します。【本件のポイント】●近畿大学九州短期大学附属幼稚園で、日本の伝統文化へ興味・関心を育むことを目的に節分行事を実施●紙芝居や歌を通して事前に節分行事の由来や意味について学ぶ●園児たちは、自分の中の"心の鬼"を大きな声で追い払うことで、前向きな気持ちを育み、心の成長につなげる【本件の内容】近畿大学九州短期大学附属幼稚園では、園児が日本の伝統文化に親しみ興味をもてるよう、毎年節分行事を行っています。節分は、季節の変わり目に現れるとされる悪いものの象徴である鬼を豆まきで追い払い、福を呼び込む日本の伝統行事です。園児たちは事前に、紙芝居や「鬼のパンツ」「まめまき」などの歌を通して「なぜ節分に鬼が登場するのか」「なぜ豆をまくのか」といった由来や意味について学びます。当日は、豆まきについての話のあと、教師が扮する赤鬼や緑鬼が登場します。園児たちは、自作のお面をつけ、「鬼は外！福は内！」と大きな掛け声で鬼を退治します。この鬼退治では、園児一人ひとりが「泣き虫鬼」「弱虫鬼」「怒りんぼ鬼」「意地悪鬼」「好き嫌い鬼」「甘えん坊鬼」など、自分の中にいる"心の鬼"を思い浮かべながら、大きな声で追い払うことで、前向きな気持ちを育み、心の成長につなげます。【開催概要】日時 ：令和8年（2026年）2月3日（火）10：45～11：30場所 ：近畿大学九州短期大学附属幼稚園 遊戯室 （福岡県飯塚市菰田東1-5-30、 JR福北ゆたか線「飯塚駅」から徒歩約3分）参加予定：全園児 138人【関連リンク】九州短期大学附属幼稚園https://www.preschool.kjc.kindai.ac.jp/