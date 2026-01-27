阪急阪神不動産株式会社では、アメリカの不動産デベロッパー「Bridge Tower Homes（以下、BT社）」と協働し、テキサス州のダラス・フォートワース都市圏※1で戸建住宅分譲事業『（仮称）Saddlebrook（以下、本プロジェクト）』を行うことになりました。2028年からの順次竣工を目指して、総戸数97戸の戸建分譲事業を推進してまいります。なお、本プロジェクトは、当社初のアメリカにおける戸建住宅分譲事業となります。

1月23日に行った共同事業契約書の締結式

（左から）阪急阪神不動産：岡本圭史、戸田匡彦、Bridge Tower Homes：ジャクソン氏、ジョージ氏





当社とBT社は、本プロジェクトの共同事業契約書※2の締結式を1月23日（金）に執り行いましたので、あわせてお知らせします。

テキサス州では、州の法人所得税を課さない政策による企業誘致が奏功しており、特にダラス・フォートワース都市圏は、アメリカの経済雑誌『FORTUNE』誌が毎年発表する企業総収入ランキングに名を連ねる企業の多くが本社を構える、有数のビジネス拠点となっています※3。それに伴い人口も増加し、住宅需要も拡大している状況にあります。

本プロジェクトの計画地は、ダラス市の中心部から北西へ、またフォートワース市の中心部からは北東へ、それぞれ50kmほど離れたコリンス市にあります。周辺には商業施設や学校、病院などが揃い生活利便性が高く、かつ豊かな自然も享受できる住宅地として人気のあるエリアです。高速道路の出入口も近く、ダラス市やフォートワース市のビジネス中心地までは車で約40～50分とアクセスが良いため、そこに通勤する方々の住宅需要が見込まれています。

本プロジェクトの詳細は次のとおりです。





※1：テキサス州北部にある、人口規模で全米第4位の都市圏（2020年米国国勢調査より）。

※2：本プロジェクトへの参画および推進は、現地法人“Hankyu Hanshin Properties USA LLC”を通じて行います。

※3：ダラス地域商工会議所ウェブサイトより。





◆戸建住宅分譲事業『（仮称）Saddlebrook』について

【用途】分譲住宅（戸建）

【建設地】テキサス州コリンス市

【敷地面積】67,900平方メートル（約6.8ha）

【竣工】2028年から順次（予定）

【分譲戸数】97戸





◆本プロジェクトの位置図





◆海外における住宅分譲事業の参画実績について

当社は現在、ASEAN諸国を中心に海外不動産事業を強化しています。今回のプロジェクトへの参画により、総計で69プロジェクト（約74,950戸）に達しました。









