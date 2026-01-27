日頃は花園近鉄ライナーズへご声援を賜り誠にありがとうございます。

花園近鉄ライナーズの新加入選手について下記のとおりお知らせいたします。





■新加入選手









■長田士導選手のコメント

ポジション：PR

生年月日：2003/4/6

身長/体重：188cm/118kg

出身校：筑紫→流経大

合流時期：1月下旬予定





本年度より花園近鉄ライナーズに入団させていただくことになりました流通経済大学の長田士導です。

自分の持ち味でもある魂のあるプレーでチームの勝利に貢献できるように精進します。

応援よろしくお願いいたします。









■薄田周希選手のコメント

ポジション：FL

生年月日：2003/4/10

身長/体重：180cm/101kg

出身校：東海大仰星→東海大

代表歴：高校日本代表

合流時期：2月上旬予定





本年度より花園近鉄ライナーズに入団させていただくことになりました東海大学の薄田周希です。

伝統あるチームの一員になれることを嬉しく思います。一日でも早く試合に出て、活躍できるように頑張ります。

応援よろしくお願いいたします。









■吉本大悟選手のコメント

ポジション：SO/CTB

生年月日：2004/3/25

身長/体重：184cm/92kg

出身校：東海大仰星→京産大

代表歴：高校日本代表

合流時期：2月上旬予定





この度、花園近鉄ライナーズに入団させていただくことになりました、吉本大悟です。

この素晴らしいチームでキャリアをスタートできることを大変光栄に思い、日々学びながら成長していきます。

応援よろしくお願いいたします。









■崎田士人選手のコメント

ポジション：SO/FB

生年月日：2003/9/25

身長/体重：182/90

出身校：石見智翠館→関大

合流時期：2月上旬予定





花園近鉄ライナーズに入団させていただくことになりました崎田士人です。

この歴史あるチームに入団させていただくことを誇りに思います。自分の持ち味をアピールしチームに貢献できるように頑張ります。応援よろしくお願いいたします。





※崎田士人選手の「崎」の正式表記は右上が立





以 上



