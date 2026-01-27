近畿大学（大阪府東大阪市）と、近畿大学発のベンチャー企業である株式会社アーマリン近大（和歌山県白浜町）は、養殖魚専門料理店 近畿大学水産研究所はなれ グランスタ東京店（東京都千代田区）にて、「近大恵方巻」（2種類）を、令和8年（2026年）2月3日（火）節分の日限定で販売します。【本件のポイント】●近畿大学水産研究所はなれ グランスタ東京店にて、節分の日限定で2種類の「近大恵方巻」を販売●稚魚から育てた近大生まれのマグロやマダイを贅沢に使用した食べ応えのある恵方巻●季節のイベントをきっかけに、安心安全で美味しい養殖魚の魅力をさらに広く周知【本件の内容】近畿大学水産研究所はなれ グランスタ東京店において、節分の日限定で、「近大生まれのマグロ恵方巻」「近大生まれの海鮮恵方巻」の2種類の「近大恵方巻」を店内およびテイクアウトにて販売します。本商品には、各地の養殖業者が丹精込めて育てた「鷹島本まぐろ」や「ふかうら真鯛」、近畿大学水産研究所が自ら育てた「近大シマアジ」など、近畿大学の研究成果が詰まった魚種を贅沢に使用しています。日本の玄関口である東京駅にて、確かな養殖技術で育まれた安心安全で質の高い養殖魚を縁起物である恵方巻として提供することで、さらなる養殖魚の魅力発信につなげます。近畿大学と近畿大学発ベンチャー企業の株式会社アーマリン近大は、天然種苗に依存しない完全養殖種苗による養殖業の普及、魚粉代替飼料の開発等に取り組みながら、日本各地の養殖業者に優れた稚魚を出荷し、養殖業によるSDGsの達成と水産養殖業界の発展をめざしています。大阪および東京で運営する3店舗のうち「近畿大学水産研究所はなれ グランスタ東京店」においては、近畿大学が稚魚まで育て、その後各地の養殖業者が育成した養殖魚「近大生まれの魚」を中心に提供しています。人工種苗を用いた養殖の重要性や魅力を伝えるとともに、近大産の養殖魚だけでなく、養殖業界全体の活性化もめざしています。その象徴的な活動として、令和7年（2025年）に開催された日本国際博覧会（大阪・関西万博）にも出店し、会期中に累計11万3,875名ものお客様にご来店いただきました。【商品概要】商品名：店内販売「近大生まれのマグロ恵方巻御膳」※小鉢、みそ汁、漬物付き テイクアウト「近大生まれのマグロ恵方巻」価格 ：店内販売 3,900円（税込） テイクアウト 3,800円（税込）中具 ：近大生まれのマグロ 赤身・トロ身、大葉 近大生まれの稚魚から育てた「鷹島本まぐろ」の赤身・トロ身を贅沢に使用。対馬海流の早い潮流に乗って運動することで育つ、きめ細かい身質が絶品です。ボリュームもあり満足感のある仕上がりです。商品名：店内販売「近大生まれの海鮮恵方巻御膳」※小鉢、みそ汁、漬物付き テイクアウト「近大生まれの海鮮恵方巻」価格 ：店内販売 2,900円（税込） テイクアウト 2,800円（税込）中具 ：近大生まれのマグロ・マダイ、近大シマアジ、玉子、キュウリ、大葉、かんぴょう、たくあん 近大生まれの「鷹島本まぐろ」と、深浦湾のゆったりとした大型生簀で最高の肉質にこだわって養殖された「ふかうら真鯛」、さらには近畿大学水産研究所で育てた「近大シマアジ」の3魚種を使用。それぞれの旨味のバランスが良く、頬張ると口いっぱいに海鮮の風味が広がります。【販売方法】(1)店内で販売 ※売り切れ次第終了(2)店頭でテイクアウト販売 ※売り切れ次第終了 ・電話での事前予約可（店舗TEL（03）6259-1096）(3)JR東日本が運営するECサイト「JRE MALL ネットでエキナカ」での予約販売 URL：https://shopping.jreast.co.jp/order/stores/M011-T064/?mode=take-out ・「JRE MALL ネットでエキナカ」での予約受付は2月2日（月）までとなります。 ・「JRE MALL ネットでエキナカ」で予約の場合、店頭ではなくグランスタクローク一括受取カウンターでのお渡しとなります。※近畿大学水産研究所 大阪店・銀座店での販売はありません。【店舗情報】近畿大学水産研究所はなれ グランスタ東京店住所 ：東京都千代田区丸の内1-9-1 グランスタ東京1階（東京駅構内） TEL（03）6259-1096営業時間：10：00～22：30（ラストオーダー22：00） ※日曜・連休最後の休日は21：30閉店（ラストオーダー21：00）【関連リンク】水産研究所https://www.kindai.ac.jp/rd/research-center/aqua-research/アーマリン近大https://www.a-marine.co.jp/