焼き鳥×選べるおかずの新ランチ“お惣菜＆お漬物”食べ放題付き定食が登場【HOP STAND 神戸モザイク】

株式会社シナジーカフェ

株式会社シナジーカフェが運営するHOP STAND 神戸モザイク店（所在地：神戸ハーバーランド umie モザイク）は、2026年1月26日よりランチメニューをリニューアルし、焼き鳥を主役にした新しい定食ランチの提供を開始いたしました。



香ばしく焼き上げた焼き鳥をメインに、気分に合わせて選べるおかずを組み合わせた定食スタイルに加え、**ランチタイム（～15:00）限定で「お惣菜＆お漬物 食べ放題」**をお楽しみいただけます。



焼き鳥が主役の“しっかり定食”



焼き鳥＆選べるおかず定食　1,580円（税込1,738円）～


香ばしく焼き上げた焼き鳥をメインに据え、「ランチでもしっかり食べたい」というニーズに応える満足感のある定食に仕上げました。



＜セット内容＞


・焼き鳥 2本


・選べるおかず（下記より1品）


・本日のサラダ


・お惣菜＆お漬物ビュッフェ


・ごはん（おかわり自由）


・淡路玉ねぎのスープ（おかわり自由）



“選べるおかず”で楽しさUP


その日の気分でおかずを一品チョイス。


何度訪れても楽しめるほか、友人同士でも会話が弾むポイントです。



※選べるおかずは、追加料金（＋390円／税込429円）から複数選択も可能です。







１.淡路どりの黄金唐揚げ

２.淡路どりチキン南蛮～レモンタルタルソース～

３.淡路どりユーリンチー～香ばし黒胡椒風味～

４.自家製ローストビーフ～和風おろしステーキソース～＋100円（税込110円）


５.鮮魚の和風カルパッチョ（時期により魚種が変わります）

６.しっとり蒸し鶏～とろろ香味だれ～

７.しっとり蒸し鶏～まろやか麻辣ソース～

８.鮮魚のフライ（時期により魚種が変わります）


お惣菜＆お漬物ビュッフェ

複数種類のお惣菜・お漬物を自由にお取りいただけるビュッフェ形式。
少量ずつ色々楽しめるため、ファミリー利用やグループでの来店にも適しています。





お惣菜＆お漬物ビュッフェは15時まで（14：30ラストオーダー）

ごはん＆淡路玉ねぎスープはおかわり自由

おかわり自由で、しっかり満足。


観光の合間の“腹ごしらえ”にもぴったりです。



ドリンクセット

＋150円（税込165円）


・コーヒー（アイス／ホット）


・紅茶（アイス／ホット）


・オレンジジュース


・ジンジャーエール


・ウーロン茶



その他ランチ定食

■淡路どりの黄金唐揚げ定食　1,400円（税込1,540円）



■淡路どりのチキン南蛮定食　1,450円（税込1,595円）



■淡路どりの照り焼き定食　　1,450円（税込1,595円）



＜内容＞


・メイン1種


・お惣菜＆お漬物ビュッフェ


・ごはん（おかわり可）


・淡路玉ねぎのスープ（おかわり可）


・本日のサラダ



ディナータイムについて

ディナータイムはお惣菜&お漬物ビュッフェに代わり小鉢付きのスタイルになります。夜は焼き鳥とクラフトビールを中心に、気軽にお楽しみいただけます。







■店舗情報


【店舗名】HOP STAND 神戸モザイク店


【所在地】兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目６－１ 105 ハーバーランドモザイク内


【営業時間】月～金：11:00～15:00 / 17:00～22:00


　　　土、日、祝日：11:00～22:00


【公式Instagram】https://www.instagram.com/hopstand_mosaic_0702/


【お問合せ】TEL：078-335-7787


※メニュー写真・店舗外観の素材提供可能。取材や撮影のご希望も承ります。



店内

テラス席はペット可