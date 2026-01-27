焼き鳥×選べるおかずの新ランチ“お惣菜＆お漬物”食べ放題付き定食が登場【HOP STAND 神戸モザイク】
株式会社シナジーカフェが運営するHOP STAND 神戸モザイク店（所在地：神戸ハーバーランド umie モザイク）は、2026年1月26日よりランチメニューをリニューアルし、焼き鳥を主役にした新しい定食ランチの提供を開始いたしました。
香ばしく焼き上げた焼き鳥をメインに、気分に合わせて選べるおかずを組み合わせた定食スタイルに加え、**ランチタイム（～15:00）限定で「お惣菜＆お漬物 食べ放題」**をお楽しみいただけます。
焼き鳥が主役の“しっかり定食”
焼き鳥＆選べるおかず定食 1,580円（税込1,738円）～
香ばしく焼き上げた焼き鳥をメインに据え、「ランチでもしっかり食べたい」というニーズに応える満足感のある定食に仕上げました。
＜セット内容＞
・焼き鳥 2本
・選べるおかず（下記より1品）
・本日のサラダ
・お惣菜＆お漬物ビュッフェ
・ごはん（おかわり自由）
・淡路玉ねぎのスープ（おかわり自由）
“選べるおかず”で楽しさUP
その日の気分でおかずを一品チョイス。
何度訪れても楽しめるほか、友人同士でも会話が弾むポイントです。
※選べるおかずは、追加料金（＋390円／税込429円）から複数選択も可能です。
１.淡路どりの黄金唐揚げ
２.淡路どりチキン南蛮～レモンタルタルソース～
３.淡路どりユーリンチー～香ばし黒胡椒風味～
４.自家製ローストビーフ～和風おろしステーキソース～＋100円（税込110円）
５.鮮魚の和風カルパッチョ（時期により魚種が変わります）
６.しっとり蒸し鶏～とろろ香味だれ～
７.しっとり蒸し鶏～まろやか麻辣ソース～
８.鮮魚のフライ（時期により魚種が変わります）
お惣菜＆お漬物ビュッフェ
複数種類のお惣菜・お漬物を自由にお取りいただけるビュッフェ形式。
少量ずつ色々楽しめるため、ファミリー利用やグループでの来店にも適しています。
お惣菜＆お漬物ビュッフェは15時まで（14：30ラストオーダー）
ごはん＆淡路玉ねぎスープはおかわり自由
おかわり自由で、しっかり満足。
観光の合間の“腹ごしらえ”にもぴったりです。
ドリンクセット
＋150円（税込165円）
・コーヒー（アイス／ホット）
・紅茶（アイス／ホット）
・オレンジジュース
・ジンジャーエール
・ウーロン茶
その他ランチ定食
■淡路どりの黄金唐揚げ定食 1,400円（税込1,540円）
■淡路どりのチキン南蛮定食 1,450円（税込1,595円）
■淡路どりの照り焼き定食 1,450円（税込1,595円）
＜内容＞
・メイン1種
・お惣菜＆お漬物ビュッフェ
・ごはん（おかわり可）
・淡路玉ねぎのスープ（おかわり可）
・本日のサラダ
ディナータイムについて
ディナータイムはお惣菜&お漬物ビュッフェに代わり小鉢付きのスタイルになります。夜は焼き鳥とクラフトビールを中心に、気軽にお楽しみいただけます。
■店舗情報
【店舗名】HOP STAND 神戸モザイク店
【所在地】兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目６－１ 105 ハーバーランドモザイク内
【営業時間】月～金：11:00～15:00 / 17:00～22:00
土、日、祝日：11:00～22:00
【公式Instagram】https://www.instagram.com/hopstand_mosaic_0702/
【お問合せ】TEL：078-335-7787
※メニュー写真・店舗外観の素材提供可能。取材や撮影のご希望も承ります。
店内
テラス席はペット可