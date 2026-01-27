焼き鳥×選べるおかずの新ランチ“お惣菜＆お漬物”食べ放題付き定食が登場【HOP STAND 神戸モザイク】

株式会社シナジーカフェ

株式会社シナジーカフェが運営するHOP STAND 神戸モザイク店（所在地：神戸ハーバーランド umie モザイク）は、2026年1月26日よりランチメニューをリニューアルし、焼き鳥を主役にした新しい定食ランチの提供を開始いたしました。

香ばしく焼き上げた焼き鳥をメインに、気分に合わせて選べるおかずを組み合わせた定食スタイルに加え、**ランチタイム（～15:00）限定で「お惣菜＆お漬物 食べ放題」**をお楽しみいただけます。

焼き鳥が主役の“しっかり定食”

焼き鳥＆選べるおかず定食 1,580円（税込1,738円）～

香ばしく焼き上げた焼き鳥をメインに据え、「ランチでもしっかり食べたい」というニーズに応える満足感のある定食に仕上げました。

＜セット内容＞

・焼き鳥 2本

・選べるおかず（下記より1品）

・本日のサラダ

・お惣菜＆お漬物ビュッフェ

・ごはん（おかわり自由）

・淡路玉ねぎのスープ（おかわり自由）

“選べるおかず”で楽しさUP

その日の気分でおかずを一品チョイス。

何度訪れても楽しめるほか、友人同士でも会話が弾むポイントです。

※選べるおかずは、追加料金（＋390円／税込429円）から複数選択も可能です。

１.淡路どりの黄金唐揚げ２.淡路どりチキン南蛮～レモンタルタルソース～３.淡路どりユーリンチー～香ばし黒胡椒風味～４.自家製ローストビーフ～和風おろしステーキソース～＋100円（税込110円）５.鮮魚の和風カルパッチョ（時期により魚種が変わります）６.しっとり蒸し鶏～とろろ香味だれ～７.しっとり蒸し鶏～まろやか麻辣ソース～８.鮮魚のフライ（時期により魚種が変わります）

お惣菜＆お漬物ビュッフェ

複数種類のお惣菜・お漬物を自由にお取りいただけるビュッフェ形式。

少量ずつ色々楽しめるため、ファミリー利用やグループでの来店にも適しています。

ごはん＆淡路玉ねぎスープはおかわり自由

お惣菜＆お漬物ビュッフェは15時まで（14：30ラストオーダー）

おかわり自由で、しっかり満足。

観光の合間の“腹ごしらえ”にもぴったりです。

ドリンクセット

＋150円（税込165円）

・コーヒー（アイス／ホット）

・紅茶（アイス／ホット）

・オレンジジュース

・ジンジャーエール

・ウーロン茶

その他ランチ定食

■淡路どりの黄金唐揚げ定食 1,400円（税込1,540円）

■淡路どりのチキン南蛮定食 1,450円（税込1,595円）

■淡路どりの照り焼き定食 1,450円（税込1,595円）

＜内容＞

・メイン1種

・お惣菜＆お漬物ビュッフェ

・ごはん（おかわり可）

・淡路玉ねぎのスープ（おかわり可）

・本日のサラダ

ディナータイムについて

ディナータイムはお惣菜&お漬物ビュッフェに代わり小鉢付きのスタイルになります。夜は焼き鳥とクラフトビールを中心に、気軽にお楽しみいただけます。

■店舗情報

【店舗名】HOP STAND 神戸モザイク店

【所在地】兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目６－１ 105 ハーバーランドモザイク内

【営業時間】月～金：11:00～15:00 / 17:00～22:00

土、日、祝日：11:00～22:00

【公式Instagram】https://www.instagram.com/hopstand_mosaic_0702/

【お問合せ】TEL：078-335-7787

※メニュー写真・店舗外観の素材提供可能。取材や撮影のご希望も承ります。

店内テラス席はペット可