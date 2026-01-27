一般販売開始！Makuakeで1,320万円を突破した“疲労回復パジャマ”『Renew Sleep』がついに発売

株式会社ロマンス小杉

本商品は、睡眠のプロフェッショナル集団が開発し、“頑張らなくても疲れが取れる習慣づくり”をテーマに作られたリカバリー仕様のパジャマです。

■ “朝スッキリ起きられない人”が増えている今、着るだけで整える、新しい疲労回復習慣『Renew Sleep』

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mgB7annTDeM ]

「寝ても疲れが抜けない」と感じる、その原因の一つが、就寝中の姿勢や動きを支える“パジャマの質”。

パジャマは寝具の中で最も長く身体に触れるにもかかわらず、その重要性は見過ごされがちです。

私たちは、ねむりのプロとしてそこに着目し、

“着るだけで睡眠環境を整える” 新しい発想のパジャマづくりを進めてきました。

忙しい現代人こそ、習慣に無理なく取り入れられるアプローチを。

『Renew Sleep』は、そんな思いから誕生した“着るだけの疲労回復習慣”です。

■ 「リカバリー効果だけじゃない」Renew Sleep の主な特徴

1. “富士山みくりや溶岩”配合繊維で、着るだけリカバリー

体温を吸収し、遠赤外線の輻射によって血行を促す特別な素材「Renew Tex(TM)」を採用。

着用するだけで、疲労回復・血行促進・筋肉疲労の軽減・こり緩和 の4つのリカバリー効果。

一般医療機器「家庭用遠赤外線血行促進用衣」として届出済み（届出番号：11B1X10025784901）。

2. 寝返り時の肩の負担を「約70％カット」する3Dパネル構造

独自の立体構造により、就寝中の動きがスムーズに。

翌朝のスッキリ感につながります。

3. 1年中快適な自然由来の吸湿素材

吸湿性の高い素材を採用し、冬はあたたかく、夏の冷房下でも快適。

肌触りの良さ・通気性・保温性を兼ね備えたこだわりの生地です。

4. 手足の冷えをケアする”長め設計”

袖口とボトムスをやや長めにし、就寝時の冷えを軽減します。

5.肌への刺激を抑えたやさしい仕立て

・縫いしろを抑えた仕様

・ネックタグをなくし、転写プリントを採用

背中・脇腹の不快感やチクチク感を軽減します。

■ 実績：Makuakeで累計1,320万円を突破

クラウドファンディングサイトMakuakeにて、

目標比6,602％、総額1,320万円を達成した人気シリーズの最新モデルです。

■ こんな方におすすめ- 寝ても疲れが取れない- 手足が冷えて眠りづらい- 首・肩のこりが気になる- 質の高い睡眠を取り戻したい- 健康志向のギフトを探している■ 企画背景

パジャマは睡眠環境をつくる大切な存在でありながら、軽視されがちなアイテム。

創業79年の寝具メーカー、ロマンス小杉は独自の研究施設「京都スリープサイエンスラボ」で寝返り・温度・姿勢などを解析。その成果をもとに誕生したのが本商品です。

素材・動きやすさ・快適性を徹底的に見つめ直し、3年の改良を経て『Renew Sleep』を完成させました。

毎晩の無意識の動きを快適に導き、より良い眠りと日常をつなぐ、

この一着が、そんな“眠りの質を変えるきっかけ”になることを願っています。

Makuakeで1,320万円を集めるほど支持された理由は、「着るだけでいい」という手軽さと、リカバリー効果だけでは無い、寝具のプロ目線の機能性にあります。

■ カラー展開

アッシュピンク／アッシュネイビー／オーシャンブルー／チャコールの4色。

■ サイズ

M・L（メンズ／レディース展開あり）。

■ 価格

19,800円（税込）（上下セット）。

■ 販売ページ

https://shop.atelierofsleep.com/pages/renew-sleep

■一般的名称

家庭用遠赤外線血行促進用衣

■届出番号

11B1X10025784901

■ 会社概要

株式会社ロマンス小杉

京都に本社を構える寝具メーカー。

研究にもとづくエビデンスと、高い品質を生かした睡眠プロダクトを展開。

株式会社ロマンス小杉

代表者：小杉 源一郎

所在地：〒600-8422 京都府京都市下京区室町通仏光寺上る白楽天町517番地

コーポレートサイト：https://www.romance.co.jp/



【本件に関するお問合せ先】

株式会社ロマンス小杉 マーケティング部

広報担当：松山 正樹

〒600-8422 京都市下京区室町通仏光寺上る白楽天町517番地

TEL：075-341-3250

FAX：075-341-3251

携帯：080-6184-1624

E-mail：m-matsuyama@romance.co.jp