一般販売開始！Makuakeで1,320万円を突破した“疲労回復パジャマ”『Renew Sleep』がついに発売
本商品は、睡眠のプロフェッショナル集団が開発し、“頑張らなくても疲れが取れる習慣づくり”をテーマに作られたリカバリー仕様のパジャマです。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mgB7annTDeM ]
■ “朝スッキリ起きられない人”が増えている今、着るだけで整える、新しい疲労回復習慣『Renew Sleep』
「寝ても疲れが抜けない」と感じる、その原因の一つが、就寝中の姿勢や動きを支える“パジャマの質”。
パジャマは寝具の中で最も長く身体に触れるにもかかわらず、その重要性は見過ごされがちです。
私たちは、ねむりのプロとしてそこに着目し、
“着るだけで睡眠環境を整える” 新しい発想のパジャマづくりを進めてきました。
忙しい現代人こそ、習慣に無理なく取り入れられるアプローチを。
『Renew Sleep』は、そんな思いから誕生した“着るだけの疲労回復習慣”です。
■ 「リカバリー効果だけじゃない」Renew Sleep の主な特徴
1. “富士山みくりや溶岩”配合繊維で、着るだけリカバリー
体温を吸収し、遠赤外線の輻射によって血行を促す特別な素材「Renew Tex(TM)」を採用。
着用するだけで、疲労回復・血行促進・筋肉疲労の軽減・こり緩和 の4つのリカバリー効果。
一般医療機器「家庭用遠赤外線血行促進用衣」として届出済み（届出番号：11B1X10025784901）。
2. 寝返り時の肩の負担を「約70％カット」する3Dパネル構造
独自の立体構造により、就寝中の動きがスムーズに。
翌朝のスッキリ感につながります。
3. 1年中快適な自然由来の吸湿素材
吸湿性の高い素材を採用し、冬はあたたかく、夏の冷房下でも快適。
肌触りの良さ・通気性・保温性を兼ね備えたこだわりの生地です。
4. 手足の冷えをケアする”長め設計”
袖口とボトムスをやや長めにし、就寝時の冷えを軽減します。
5.肌への刺激を抑えたやさしい仕立て
・縫いしろを抑えた仕様
・ネックタグをなくし、転写プリントを採用
背中・脇腹の不快感やチクチク感を軽減します。
■ 実績：Makuakeで累計1,320万円を突破
クラウドファンディングサイトMakuakeにて、
目標比6,602％、総額1,320万円を達成した人気シリーズの最新モデルです。
■ こんな方におすすめ
- 寝ても疲れが取れない
- 手足が冷えて眠りづらい
- 首・肩のこりが気になる
- 質の高い睡眠を取り戻したい
- 健康志向のギフトを探している
■ 企画背景
パジャマは睡眠環境をつくる大切な存在でありながら、軽視されがちなアイテム。
創業79年の寝具メーカー、ロマンス小杉は独自の研究施設「京都スリープサイエンスラボ」で寝返り・温度・姿勢などを解析。その成果をもとに誕生したのが本商品です。
素材・動きやすさ・快適性を徹底的に見つめ直し、3年の改良を経て『Renew Sleep』を完成させました。
毎晩の無意識の動きを快適に導き、より良い眠りと日常をつなぐ、
この一着が、そんな“眠りの質を変えるきっかけ”になることを願っています。
Makuakeで1,320万円を集めるほど支持された理由は、「着るだけでいい」という手軽さと、リカバリー効果だけでは無い、寝具のプロ目線の機能性にあります。
■ カラー展開
アッシュピンク／アッシュネイビー／オーシャンブルー／チャコールの4色。
■ サイズ
M・L（メンズ／レディース展開あり）。
■ 価格
19,800円（税込）（上下セット）。
■ 販売ページ
https://shop.atelierofsleep.com/pages/renew-sleep
■一般的名称
家庭用遠赤外線血行促進用衣
■届出番号
11B1X10025784901
■ 会社概要
株式会社ロマンス小杉
京都に本社を構える寝具メーカー。
研究にもとづくエビデンスと、高い品質を生かした睡眠プロダクトを展開。
株式会社ロマンス小杉
代表者：小杉 源一郎
所在地：〒600-8422 京都府京都市下京区室町通仏光寺上る白楽天町517番地
コーポレートサイト：https://www.romance.co.jp/
【本件に関するお問合せ先】
株式会社ロマンス小杉 マーケティング部
広報担当：松山 正樹
〒600-8422 京都市下京区室町通仏光寺上る白楽天町517番地
TEL：075-341-3250
FAX：075-341-3251
携帯：080-6184-1624
E-mail：m-matsuyama@romance.co.jp