InnoJin、オンライン診療後の服薬導線までをつなぐオンライン薬局との連携を開始

InnoJin株式会社

InnoJin株式会社（本社：東京都文京区、以下 InnoJin）は、当社が提供する眼科オンライン診療プラットフォームにおいて、オンライン薬局との連携を開始したことをお知らせいたします。

オンライン診療は、通院の負担を軽減し、医療へのアクセスを広げる有効な手段として広がりつつあります。一方で、診療後の処方薬の受け取りや服薬開始までの手続きが煩雑になることで、患者様の行動導線が分断され、治療継続の障壁となるケースも指摘されています。

オンライン薬局との連携により、患者様はオンライン診療後の服薬までを見据えたスムーズな医療体験が可能となり、通院が難しい方や多忙な方でも治療を継続しやすい環境づくりに貢献します。

本連携は、東京都文京区の「てのひら眼科」（https://www.tenohiraganka.com）様に導入済みの眼科オンライン診療プラットフォームにて開始しており、今後は医療機関のニーズに応じて順次展開していく予定です。

InnoJinは今後も、医療DXを推進し、患者様の受診体験の質を高めるとともに、誰もが必要な医療にアクセスできる社会の実現を目指してまいります。



▪️会社概要

InnoJin株式会社

設立：2020年12月1日

所在地：東京都文京区本郷2-14-10 長嶋ビル5階

電話番号：03-6670-8993

企業サイト：https://innojin.co.jp/(https://innojin.co.jp/)

事業内容：

・医療及びヘルスケアに関するITを活用した事業

・医療及びヘルスケアに関する情報収集、分析及び情報提供

・医療及びヘルスケアに関するウェブコンテンツ及びデジタルコンテンツの企画、制作、販売

・医療及びヘルスケアに関するコンサルティング業務

・医療及びヘルスケアに関する研究

・教育事業

・書籍その他印刷物及び電子出版物の企画、制作並びに販売

・前各号に付帯関連する一切の事業

▪️本件に関するお問い合わせ先

InnoJin株式会社

メールアドレス：cs@innojin.co.jp