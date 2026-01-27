もうお店選びに迷わない！幹事さまを全力サポートする、充実の歓送迎会おすすめプランが登場

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ幕張では、館内5つのレストランからお好みの店舗を選び、料理とドリンクを自在に組み合わせられるセレクトスタイルのパーティープラン『選べるパーティープラン ～Winter ＆ Spring～』を、2026年4月17日（金）までの期間限定で販売いたします。

シーンに合わせて選べる「5つのレストラン」と「3つのプライス」

春の訪れとともに迎える歓送迎会シーズン。本プランでは、大切な節目のひとときにふさわしい、和・洋・中の本格料理から、ライブ感あふれる鉄板焼、人気のビュッフェまで、ホテルならではの魅力あふれる5つのレストランが集結いたしました。

お料理は、気軽な集まりに最適な「カジュアルコース（\6,000）」から、おもてなしにふさわしい「プレミアムコース（\10,000）」まで、3つの価格帯をご用意。ドリンクも、お酒を飲まない方に嬉しい「ノンアルコールプラン」と、「アルコールを含むプラン」の2種類からお選びいただけます。

個性豊かな対象店舗（一部抜粋）

◆中国料理「大観苑」

料理イメージ個室イメージ

“王道主義”を貫きながらも、時代のニーズに合わせ、絶えず進化を重ねる本格上海料理「大観苑」。趣の異なる4種の個室も備え、多彩な集いを華やかに演出します。

◆鉄板焼「欅」

客席イメージ調理イメージ

ホテル最上階の絶景とともに、目の前の鉄板で焼き上げる厳選素材を五感で味わえる鉄板焼「欅」。ライブ感あふれる調理で、冬春のパーティーに上質なひとときをお届けいたします。

幹事さま必見！充実の早期予約特典＆ボリューム特典

お早めのご予約や、大人数での集まりをサポートする特別な特典をご用意いたしました。

1. 【早期予約特典】2週間前までのご予約で2大プレゼント

・ドリンクのアップグレード：フリーフローアイテムに「スパークリングワイン（またはノンアルコールスパークリング）」を追加。

・優待席のご案内：個室または半個室を優先的にご案内いたします。（※空席状況によりご希望に添えない場合がございます。）

2. 【大人数特典】20名さま以上のご予約で「ペアランチ券」贈呈

ご予約日にかかわらず、20名さま以上の団体でご利用いただいた幹事さま（1名）へ、後日ホテルで使える「ペアランチ券」をプレゼントいたします。

※本プランは、各種割引対象外となります。詳しくはお問い合わせください。

※その他の特典・優待との併用はいたしかねます。

販売概要

ホテルニューオータニ幕張

歓送迎会に最適！『選べるパーティープラン ～Winter ＆ Spring～』

https://www.newotani.co.jp/makuhari/restaurant/recommend/restaurant-party-plan/

［期間］2026年4月17日（金）まで

※但し、フェア等特別催事開催時は除く

（除外日について詳しくは、各レストランページよりご確認ください。）

［料金］

〈お料理〉

カジュアルコース \6,000

パーティーコース \8,000

プレミアムコース \10,000

〈ドリンクフリーフロープラン（120分制）〉

ノンアルコールドリンク \1,500

ンアル＋アルコールドリンク \2,000

※いずれも税金・サービス料共

※ご予約は5名さま以上にて承ります。

※ティー＆カクテル「ザ・ラウンジ」は、コースにノンアルコールドリンクフリーフロー（ドリンクバー）が含まれています。

［対象店舗］

・オールデイダイニング「SATSUKI」 Tel: 043-299-1848

・鉄板焼「欅」 Tel: 043-299-1850

・中国料理「大観苑」 Tel: 043-299-1852

・ティー＆カクテル「ザ・ラウンジ」 Tel: 043-299-1847

・日本料理「千羽鶴」 Tel: 043-299-1849