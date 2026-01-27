夜間休日など営業時間外の応募者の取りこぼしを防ぐ！応募者のCSV一括登録機能の仕様変更を実施

株式会社マルジュ

CSV一括登録機能の仕様変更について

CSV取り込み時にこれまでのメールテンプレートに加え、各種SMSテンプレート（応募依頼・リマインダー・応募完了）を選択できるように仕様変更をおこない、個別登録と同様の仕様となりました。

※CSV一括登録画面イメージ

■録画面接ツールITSUMEN（イツメン）とは

- 夜間や休日の応募者に素早くリーチし囲い込む- 面接日程が合わない応募者を囲い込む- 対面面接、Web面接とを組み合わせて第三の採用手法に

面接官不要、日程調整不要で休日・夜間も24時間派遣自動登録、簡易な面接ができるツールとして、上記のようなシーンで人材派遣会社様やパート・アルバイトの採用をDXします。

応募後の離脱を防止、必要な稼働数を確保するために役立つツールとして導入が加速しております。

派遣応募者、パート・アルバイト応募者、短期、イベント系の応募者が離脱し取りこぼしてしまう一番の原因である、応募後の連絡遅延、面接・登録までのリードタイム遅延を防ぎ、応募後に素早く登録・面接まで完了し、応募者を囲い込みます。

また面接官が不要であることから人手不足も解消出来ます。

利用料金も安価で、採用・稼働単価2万円以下を実現します。

【ITSUMENの価格】

月額プラン：19,800円/月(税込21,780円)～

ダブル定額プラン（利用が少ない月はお得に利用！）

など、利用量や利用シーンに合わせて豊富なプランをご用意！

（詳しくはお問い合わせ下さい）



【お問い合わせ先】

「ITSUMEN」サービスページ：https://www.maru.jp/itsumen-h/?ref=1

多様化・複雑化するIT業界において、システムを企画・設計段階から運用・管理まで総合的に支援し、開発を中心としたコンサルティングトータルマネジメント事業を展開しています。

26年以上の歴史があるシステム開発会社で、特にライブ動画分野では黎明期の2003年頃から配信システムを開発・提供し映像・音声を扱う技術に強みがあります。その技術を活かしパート・アルバイト採用時の課題解決に貢献をすべくWeb面接ツール「SOKUMEN」録画面接ツール「ITSUMEN」電子契約サービス「FAST SIGN」さらに新たな課題解決のためにAI求人作成ツール「ANDASU」を開発しました。

さらにANDASUで得たAIの知見を活かし新規開拓に役立つフォームDM自動送信ツール「MIKOMERU」をリリースいたしました。