NSCAジャパン S&Cカンファレンス2025を日本体育大学 東京・世田谷キャンパス/オンラインで開催、国内外の著名な講師陣総勢約20名が登壇【2月21-22日】

特定非営利活動法人NSCAジャパン（左から相澤氏、山本氏、岡田氏）

特定非営利活動法人NSCAジャパン（所在：千葉県流山市、代表：柴田 真志）は、2026年2月21-22日に、現地／オンラインのハイブリッド形式にて「NSCAジャパン S&Cカンファレンス2025」を開催いたします。 ウエイトリフティング東京五輪・山本俊樹×ボディビル王者・相澤隼人を迎えるほか、国内外の著名な講師陣総勢約20名を迎え、ストレングストレーニングやコンディショニングに関する研究に裏付けられた知識の講演や実技を行います。

【イベント申込ページ】https://nsca-japan.or.jp/seminar-forum/seminar-forum-3811/

S&Cカンファレンスとは？

S&Cカンファレンスは、国内外の複数の著名な講師を招いてストレングストレーニングやコンディショニングに関する研究に裏付けられた知識の講演や実技を行う、日本最大級のストレングス＆コンディショニング（S&C）イベントです。また、S&Cの分野の発展に貢献する事例報告（ポスター発表および口頭発表）を行います。

「NSCAジャパンS&Cカンファレンス2025」について

開催概要

イベント名：「NSCAジャパンS&Cカンファレンス2025」

開催日時：2026年2月21日（土）11:45～18:00（懇親会 18:30～20:00）

2026年2月22日（日）9:30～15:30

開催形式：現地／オンライン（後日アーカイブ配信）

会場：日本体育大学 東京・世田谷キャンパスにて

参加費：会員価格9,900円（税込）、一般価格19,800円/1日あたり

定員：現地開催400名

主催：特定非営利活動法人NSCAジャパン

詳細：webサイト(https://nsca-japan.or.jp/seminar-forum/seminar-forum-3811/)にて提供されています。

プログラム

2月21日（土）

11:45～13:15 セッションDay1-1（講演・実技・企業セミナー）

13:40～14:40 口頭発表

15:00～16:30 セッションDay1-2（アスリートトークセッション・SIG）

16:50～18:00 セッションDay1-3（講演・実技・企業セミナー）

18:30～20:00 懇親会・表彰

2月22日（日）

9:30～11:00 セッションDay2-1（講演・実技・企業セミナー）

11:20～12:30 セッションDay2-2（講演・実技・企業セミナー）

13:10～14:10 ポスター発表

14:20～15:30 セッションDay2-3（講演・実技・企業セミナー）

アスリートトークセッション

2月21日（土）15:00～16:30のセッションでは、日本を代表するトップアスリートによるトークセッションが実施されます。登壇者はウエイトリフティング選手の山本俊樹氏とボディビルダーの相澤隼人氏であり、両名が極限まで突き詰めた独自のトレーニング理論や身体操作術について深く語り合います。単なる技術論に留まらず、怪我の克服や徹底した自己管理、さらに指導者と選手の信頼関係といった多角的な視点から議論が展開される予定です。このプログラムは、競技者だけでなく指導者にとっても実践的な知見を得る貴重な機会です。最前線で培われた強靭な肉体と精神のあり方を学ぶことができる内容となっています。

登壇ゲスト

アスリートトークセッションの登壇者は以下の方々に決定しました。

山本 俊樹（やまもと としき）氏

東京五輪ウエイトリフティング競技出場の実績を持つトップアスリート（日本体育大学卒業）。

自身の競技経験の中で、怪我の克服やオリンピックへの挑戦、コロナ禍での調整、そしてトレーニング環境を構築することの難しさなど、数々の困難を乗り越えてきた背景を持っています。

Instagram：@toshikis175j220(https://www.instagram.com/toshikis175j220/)

X :@(https://x.com/toshito400)toshito400(https://x.com/toshito400)

YouTube: SQUAT SENPAI【山本俊樹】(https://youtube.com/@squatsenpai1657)

山本 俊樹（やまもと としき）氏相澤隼人（あいざわ はやと） 氏

日本ボディビル選手権3連覇という輝かしい実績を誇るボディビルダー（日本体育大学卒業）。トレーニングにおいては、単なるテクニックを超えた「効く状態（の身体）とは何か」を追求する考え方で、自身のトレーニングとクライアントの指導を行なっています。

Instagram：@hayato_aizawa(https://www.instagram.com/hayato_aizawa/)

X :@(https://x.com/hayato__aizawa)hayato__aizawa(https://x.com/hayato__aizawa)

YouTube: 相澤隼人 / Hayato Aizawa(https://www.youtube.com/channel/UCoMxUoDVT5QPyjZTuZL2FPg)

相澤隼人（あいざわ はやと） 氏岡田 隆（おかだ たかし）氏

座長（MC）として議論をリードします。日本体育大学教授であり、「バズーカ岡田」の愛称でメディアでも広く活躍。自身も現役のボディビルダーとして肉体を研鑽しつつ、かつては柔道全日本男子ナショナルチームの体力強化部門を担当し、リオデジャネイロ五輪と東京五輪でのメダルラッシュを支えた実績を持ちます。骨格筋評論家として、エビデンスに基づいたトレーニング理論を分かりやすく解説する第一人者です。

Instagram：@bazooka_okada_takashi(https://www.instagram.com/bazooka_okada_takashi/)

X :@(https://x.com/okadatakashi_AT)okadatakashi_AT(https://x.com/okadatakashi_AT)

YouTube: 新・バズーカ岡田チャンネル(https://www.youtube.com/@bazooka_okada)

岡田 隆（おかだ たかし）氏本セッションにおける役割と着眼点

岡田氏は、トップアスリートの「身体操作技術」の体得方法やその背後にある考え方に深い関心を持っています。セッション内では、指導者が直面しがちな「アスリートとのコミュニケーションの課題」を浮き彫りにするため、対象者に合わせた指導の違い（日体大の後輩への指導とパーソナル顧客への指導の違いなど）についても鋭く切り込みます。専門的な知識と技術をいかにして現場のコーチングに落とし込むかという、実践的な橋渡し役を担っています。

特定非営利活動法人NSCAジャパンについて

特定非営利活動法人NSCAジャパンは、アメリカ合衆国コロラド州コロラドスプリングスに本部をもつNSCA（National Strength and Conditioning Association）の日本支部です。

1991年に設立され、日本におけるストレングス＆コンディショニングの指導者の育成や継続教育、研究に裏付けられた知識の普及を通じて、一般の人々に対する健康の維持・増進から、アスリートに対する傷害予防とパフォーマンスの向上などに貢献するために活動しています。

団体概要

団体名：特定非営利活動法人NSCAジャパン

所在地：千葉県流山市前平井85

代表：柴田 真志

設立： 1991年4月1日

事業内容： ストレングス＆コンディショニングの世界的権威として、研究に裏付けられた知識の普及と、その健康やスポーツ現場への応用を支援しています。

アメリカに本部があり、日本を含む5ヶ国に支部を展開しています。90の国と地域に約54,000人の資格認定者がいます。

HP：https://nsca-japan.or.jp/