エキナカ商業施設「エキュート日暮里・立川」2月22日は猫の日！猫の日フェアを開催！かわいすぎて食べるのがもったいない猫のスイーツ＆フード、キュートな猫グッズが大集合！

株式会社JR東日本クロスステーション※画像はイメージです

株式会社JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニー（本社：東京都渋谷区、カンパニー長： 白田 義彰）の運営するエキナカ商業施設エキュート日暮里・立川にて、2月22日の猫の日（※）を記念したフェアを開催、かわいすぎて食べるのがもったいない猫スイーツ＆フード、キュートな猫グッズが大集合します。

エキュート日暮里では、2月4日（水）から 2月28日（土）の期間「THE ねこ ～十猫十色～」フェアを初開催。肉球の柄が目を惹く「にゃめらかプリン」、パッケージにも遊びゴコロを感じるせんべい・チーズケーキ、JR日暮里駅のキャラクター「にゃっぽり」の新商品など、エキュート日暮里限定の14アイテムを含む、全28アイテムが勢ぞろいします。またオリジナルステッカーの配布や、お客さまの描いた猫のステッカーで完成させるペインティングイベントなど、猫の日を満喫できるコンテンツもご用意しています。

エキュート立川では、2月4日（水）から3月1日（日）の期間 「福よこいこい、にゃんフェス2026。」フェアを初開催します。今回は猫だけでなく、福を呼ぶ「招き猫」にもフォーカスし、受験シーズンに合わせたゲン担ぎアイテムなど縁起のよい品々を集めました。グラサージュの美しい黒猫のケーキや、かわいい猫がひょっこり顔を出すシュークリームなど、限定スイーツが新登場！さらに、招き猫柄のオリジナルマスキングテープのプレゼントや、2月22日「猫の日」当日には、招き猫のオリジナルトートバッグ作りのワークショップも開催します。

目で見て楽しい、食べておいしい、猫と一緒がうれしい商品を、ぜひお楽しみください。



※猫の日＝「猫と一緒に暮らせる幸せに感謝し、猫とともにこの喜びをかみしめる記念日を」という趣旨で1987年に「ニャン（2）ニャン（2）ニャン（2）」という猫の鳴き声の語呂合わせで2月22日に定められています。

Topic.1 エキュート日暮里「THE ねこ ～十猫十色～」

エキュート日暮里では「THE ねこ ～十猫十色～」フェアを、 2月4日（水）～ 2月28日（土）に開催します。さまざまな“いろ＝チャームポイント”が光るバラエティ豊かな猫スイーツなどが揃い、その出会いを通じてご自身にとっての“THE＝お気に入りや特別感”を見つけてみませんか？エキュート日暮里限定の14アイテムを含む、全28アイテムが勢ぞろいします。また、オリジナルステッカーの配布や、お客さまの描いた猫の絵のステッカーで完成させるペインティングイベントなど、猫の日を満喫できるコンテンツもご用意しています。

NEW エキュート日暮里限定

親子猫カップくず餅 1個 570円／船橋屋（エキュート日暮里）(https://www.ecute.jp/nippori/shop/288)

★親子猫でにっこり、食べてほっこり！老舗のくず餅

1805年江戸後期創業「船橋屋」のくず餅は、小麦でんぷんを乳酸発酵させて生まれる、和菓子で唯一の発酵食品。今回は通常のひし形カットに加え、親子猫をかたどったくず餅を添えて新登場！親子猫の微笑ましさとともに、秘伝の黒蜜と香ばしいきな粉が調和した、無添加ならではのやさしい味わいをお楽しみください。

船橋屋（エキュート日暮里）

エキュート日暮里限定

たらふくもなか宇治金時 1箱（6個入） 1,680円／錦糸町白樺（エキュート日暮里）(https://www.ecute.jp/nippori/shop/4754)

★縁起のよい招き猫形の「たらふくもなか」に、抹茶バージョン！

見ているだけで癒される、ちょっとぽっちゃりな招き猫の定番商品「たらふくもなか」の、抹茶最中バージョンです。宇治抹茶を使用した最中には、北海道小豆を炊き上げた粒あんがたっぷり。猫の日の記念や、大切な方への「福」を呼ぶ贈り物にもぴったりな一品です。抹茶と小豆が調和する、贅沢な味わいが広がります。※数量限定：1日15箱

錦糸町白樺（エキュート日暮里）

エキュート日暮里限定

ねこせんべい日暮里BOX 1箱（2種・16枚入）1,620円／富士見堂（エキュート日暮里） (https://www.ecute.jp/nippori/shop/2129)

★看板ねこのプリントがキュートな、こだわりのおせんべい

国産鰹節の旨みに七味がピリッときいた「かつお味」と、お米本来の甘みと塩気のバランスが絶妙な「サラダ味」の2種類入り。かわいい猫のおせんべいが入った日暮里BOXの箱を開けると、なんと内側には「ねこ」からのメッセージ付き！開けるのが楽しみになる、ちょっとうれしい仕掛けは、ギフトにもぴったりです。

富士見堂（エキュート日暮里）

にゃめらかプリン 1個 390円

／パステル（エキュート日暮里／イベント）

★肉球の柄が目を惹く、「にゃめらか」食感のプリン

パステルの代名詞「なめらかプリン」が、愛らしい肉球バージョンで登場。卵黄と生クリームが生み出す極上のなめらかさはそのままに、ふんわりとしたホイップクリームを重ね、ココアパウダーで肉球模様を描きました。猫の日ならではの、特別な一品です。※期間限定：2/15（日）～3/1（日）※数量限定：1日30個

パステル（エキュート日暮里／イベント）

バスクチーズケーキ スタンダード 1個 830円

／バスクチーズキャット（エキュート日暮里／イベント）

★しっぽが出ている箱は、猫のメッセージカード付きでギフトにも◎

濃厚でクリーミーなチーズのコクが広がる、本格バスクチーズケーキ。 丁寧に焼き上げた表面の香ばしい焦げ目と、中心部のとろけるようになめらかな食感、その絶妙なコントラストが、一層おいしさを引き立てます。シンプルだからこそ素材の良さが光る奥深い味わいに、かわいらしい箱が華を添えます。

※期間限定：2/15（日）～ 3/1（日）

バスクチーズキャット（エキュート日暮里／イベント）

エキュート日暮里限定

ネコ型食パン（白黒） 1個 540円

／ル ビアン（エキュート日暮里）(https://www.ecute.jp/nippori/shop/2080)

★「ハチワレ猫」をイメージした猫型食パンで、食卓をキュートに

大豆クリームを使い、しっとりなめらかな食感に仕上げたプレーンとショコラの生地を組み合わせ、愛らしい「ハチワレ猫」をイメージして焼き上げました。カットした食パンにチョコペンで顔を描けば、楽しさがさらに広がります。

ル ビアン（エキュート日暮里）

NEW エキュート日暮里限定

肉球助六セット 1折 864円

／すしべん（エキュート日暮里）(https://www.ecute.jp/nippori/shop/1285)

★猫の顔のおにぎり・肉球デザインの巻き寿司で、ほっこり気分

猫をモチーフにしたかわいらしい助六セットです。肉球をイメージした“肉球巻き”、猫の顔のおにぎり、そして3種の焼いなり（練り梅・ゆず・わさび）を詰め合わせました。お土産やお子さまへの贈り物にぴったりな、食べるのがもったいないほどの心惹かれる一品です。

すしべん（エキュート日暮里）

NEW エキュート日暮里限定

京包み 2個 2個セット 560円

／鮨小路 京（エキュート日暮里）(https://www.ecute.jp/nippori/shop/2126)

★毎年好評！猫型「京包み」の新作は、肉球＆三毛猫風

焼穴子、かんぴょう、しいたけ、胡麻、海苔、そして爽やかに香る柚子を合わせたこだわりの「混ぜシャリ」を、甘さを抑えた薄焼き卵で包みました。猫の形に型抜きした薄焼き卵で見た目もかわいらしく、甘み・酸味・旨味が絶妙なバランスの味わいを楽しめます。

※数量限定：1日限定15セット ※販売時間：9時～

鮨小路 京（エキュート日暮里）

NEW エキュート日暮里限定

猫のしっぽブーケ 1束 1,980円

／青山フラワーマーケット（エキュート日暮里）(https://www.ecute.jp/nippori/shop/296)

★猫のしっぽに見たてた小花がアクセント！遊びゴコロを感じるブーケ

バラやスイートピーを束ねたやさしい色合いのブーケ。 花の間からちらりと顔を出す小花は、まるで猫が楽しそうに遊んでいるかのようです。 大切な方へのギフトには、プラス110円でリボンと袋をお付けします。

青山フラワーマーケット（エキュート日暮里）

NEW エキュート日暮里限定

エコトート大「にゃっぽりの日常」 1個 1,650円／濱文様（エキュート日暮里）(https://www.ecute.jp/nippori/shop/295)

★にゃっぽり柄の大容量エコトートに、新色「紺」が登場！

JR日暮里駅のキャラクター「にゃっぽり」柄のかわいらしいエコトート。オフホワイト・グリーンに続き、紺色が登場しました。折りたたんでコンパクトに持ち歩けるサイズながら、広げれば大容量。毎日のお買い物はもちろん、急に荷物が増えたときにも安心のサイズ感です。

※JR東日本商品化許諾済

エキュート日暮里 プレゼント・ペインティンイベント開催

濱文様（エキュート日暮里）１.先着3,050名さま限定！「オリジナルステッカー」プレゼント！

エキュート日暮里で「THE ねこ ~十猫十色~」フェア対象商品を含む1,010円（税込）以上のご購入で、先着3,050名さまにオリジナルステッカーを2枚プレゼントいたします。

【配布ステッカー】

A イラストステッカー（全10種・ランダム）

B イベント参加用ステッカー（1種）

【配布期間】

2月4日（水）～ なくなり次第終了

【配布条件】

対象ショップにて、フェア商品含む1,010円（税込）以上お買い上げのお客さまに各種1枚ずつお渡し

※イメージ画像（左：Aイラストステッカー、右：Bイベント参加用ステッカー）

※フェア対象商品は、店頭にて「THE ねこ ~十猫十色~」のビジュアルPOPがついている商品です。

※イラストステッカーの絵柄はお選びいただけません。（ホログラム加工のレアステッカーが含まれています。）

※おひとりさま一会計につき、それぞれ1枚のお渡しとなります。

※ショップごとになくなり次第終了

２.ペインティングイベント実施！「みんなでつくる、世界にひとつだけのポスター ~十人十猫~」

フェア対象商品を含む1,010円（税込）以上のご購入でお渡しする、「B イベント参加用ステッカー」にお好きな猫の絵を描いて、エキュート日暮里館内の真っ白なポスターへ！たくさんの猫の絵のステッカーを貼り付けて作りあげる、ペインティングイベントを開催します。十人十色ならぬ“十猫十色”な個性が集まり、世界にひとつだけの作品ができあがります。あなたの描いた猫も、仲間入りさせませんか？完成したポスターは後日エキュート日暮里の各種SNSに掲載予定です。

※イベントイメージ

【参加条件】「B イベント参加用ステッカー」をお持ちの方

【参加期間】2月4日（水）～※イベント参加用ステッカーがなくなり次第終了

【展開時間】平日 7:00～22:00、土日祝 7:00～20:30

【設置場所】おちこち てーぶる（鮨小路 京・ファイブクロスティーズコーヒー付近フリースペース）

≫「エキュート日暮里」公式サイト :https://www.ecute.jp/nippori

Topic.2 エキュート立川「福よこいこい、にゃんフェス2026。」

エキュート立川では「福よこいこい、にゃんフェス2026。」フェアを、 2月4日（水）～3月1日（日）に開催します。今回は猫だけでなく、福を呼ぶ「招き猫」にもフォーカス。受験シーズンに最適なゲン担ぎアイテムなど、縁起のよい品々を集めました。勝負メシや開運・金運チャージが期待できる商品など、エキュート立川限定の10アイテムを含む、全21アイテムが勢ぞろいします。また、招き猫柄のオリジナルマスキングテーププレゼントや、2月22日「猫の日」当日には、招き猫のオリジナルトートバッグ作りのワークショップも開催します。

NEW エキュート立川限定

にゃんにゃんにゃん 直径約9cm 2,222円／モナムール（エキュート立川）(https://www.ecute.jp/tachikawa/shop/5172)

★フランス産ショコラで仕上げた、ちょっと贅沢な黒猫のケーキ

フランス・カカオバリー社の高級チョコレート（カカオ分64%・58%）を贅沢にブレンドした、なめらかなムースショコラ。その中に濃厚なクレームブリュレを閉じ込めました。グラサージュが美しい、素材にこだわった贅沢仕立ての黒猫ケーキです。 ※数量限定：期間計100個

モナムール（エキュート立川）

NEW エキュート立川限定

ニャンシュー 1個 400円／パティスリーハルミエール（エキュート立川）(https://www.ecute.jp/tachikawa/shop/5174)

★ザクザク食感のシュー生地から、かわいい猫がひょっこり！

かわいすぎて食べるのがもったいない！新作・限定シュークリームが登場。 ザクザク生地のシュー生地と、濃厚なバニラのカスタードと軽やかな生クリームを合わせた、絶妙なハーモニーをお楽しみください。

パティスリーハルミエール（エキュート立川）

NEW エキュート立川限定

まねきねこカップ 1個 630円／アンの工房（エキュート立川）(https://www.ecute.jp/tachikawa/shop/890)

★招き猫のカップに入った、縁起のよいプチパフェ

中にはふわふわのスポンジといちごを閉じ込め、甘さ控えめのクリームを丁寧に絞りました。仕上げに、いちご・ブルーベリー・みかんを彩りよくトッピング。食べ終わった後の陶器は、小物入れやお部屋の飾りとしてもお楽しみいただけます。※数量限定：1日10個

アンの工房（エキュート立川）

NEW

ねこ繭衣 1個 237円

／銀座 甘楽（エキュート立川）(https://www.ecute.jp/tachikawa/shop/274)

★招き猫の焼き印付き！受験シーズンの応援メッセージ代わりに

招き猫の焼き印を押した繭衣（まゆごろも）。ふわっと軽い食感に蒸し上げた生地で、風味豊かな北海道産の粒あんを挟んだ、人気の蒸しどら焼です。おやつにも、縁起のよいお手土産にもおすすめです。

※期間限定：2/15（日）～2/22（日）

銀座 甘楽（エキュート立川）

NEW

ニャンショコラ 1個 700円

／パティスリーハルミエール（エキュート立川）(https://www.ecute.jp/tachikawa/shop/5174)

★目が合ったら、連れて帰らずにはいられない！猫のプチガトー

愛らしい猫のムースは、濃厚な「チョコムース」と相性抜群の「バナナムース」による贅沢な二層仕立て。さらに土台のチョコレートタルトには、とろけるキャラメルガナッシュを忍ばせました。猫好きの方はもちろん、お子さまから大人まで、見た目にも味にも大満足！な一品です。

パティスリーハルミエール（エキュート立川）

NEW エキュート立川限定

福よこい まねきねこセット 1セット 640円

／アンテンドゥ（エキュート立川） (https://www.ecute.jp/tachikawa/shop/1624)

★福もおいしさも招く！かわいすぎる、まねきねこパンセット

福を呼び込む「まねきねこ」と、幸運を招くねこの「手」をイメージした、猫パンのセット。ねこにはやさしい甘さのカスタード、手には濃厚なチョコレートをたっぷり包みました。まねきねこの笑顔に、見て癒され、食べてしあわせな気分を味わえます。

アンテンドゥ（エキュート立川）

NEW エキュート立川限定

ニャーゴのパン 1個 380円

／R baker mini（エキュート立川）(https://www.ecute.jp/tachikawa/shop/5164)

★いちごクリーム入りの猫パンは、お気に入りの表情を探そう！

ふわふわのやわらかいパン生地で、甘酸っぱいいちごクリームをたっぷり包みました。さらに表面には、しっとりとしたクッキー生地をのせて、風味豊かに仕上げています。一つひとつ表情が豊かな“にゃんこ”たちの中から、お気に入りの一匹をぜひ探してみてください。

※数量限定：1日10個

R baker mini（エキュート立川）

NEW エキュート立川限定

ポケットサンド 1個 496円

／とんかつ まい泉（エキュート立川）(https://www.ecute.jp/tachikawa/shop/163)

★受験シーズンの差し入れに！招き猫の焼き印付きポケットサンド

自慢のやわらかなヒレかつに、オリジナルの甘めのとんかつソース、さらにとろ～りとしたたまごを合わせました。おいしさがたっぷり詰まった丸い形のサンドイッチが、期間限定で招き猫バージョンになりました。

とんかつ まい泉（エキュート立川）

NEW エキュート立川限定

Lucky Catsネイル 左右対称 10,450円～

／ダッシングディバ（エキュート立川）(https://www.ecute.jp/tachikawa/shop/396)

★指先にも猫アートを。遊びゴコロを感じる、浮世絵風デザインも！

浮世絵からインスピレーションを受けたちょっと小粋なデザインの猫から、肉球をイメージしたアートまで、オンタイムでも楽しめるオフィス向けのデザインをご用意。お好みのスタイルに寄り添う、個性豊かな「猫ネイル」をお楽しみください。 ※写真は一例です。

ダッシングディバ（エキュート立川）

kikiki optique KOP-003 Sunbathing Cat

各1本 72,600円

／リング アイウェア（エキュート立川）(https://www.ecute.jp/tachikawa/shop/761)

★リアルな猫モチーフをあしらった、猫好きのための眼鏡フレーム

サイドのモチーフに猫の顔が入った、猫好きにはたまらない眼鏡フレーム。カラーも「茶トラ」「キジトラ」「白ネコ」など猫の毛色を表現しており、一緒に暮らす猫と色を合わせたおしゃれも楽しめます。気まぐれで愛くるしい猫との時間を、眼鏡でいつもともに過ごせます。

※販売期間：2/14（土）～

リング アイウェア（エキュート立川）

エキュート立川 ワークショップ・プレゼント情報

１.2月22日「猫の日」当日限定ワークショップ！招き猫の「オリジナルトートバッグ」を作ろう！

招き猫のシルエットが描かれたエコバッグに、ステンシル技法で彩りを加え、あなただけの「オリジナル招き猫」を完成させましょう！ さまざまな形の型紙を組み合わせて、色の付け方は自由自在。仕上げに本物の鈴を胸元につければ、世界にひとつだけのトートバッグのできあがりです。2月22日「猫の日」の記念に、特別な手作り体験を楽しんでみませんか？

※ワークショップイメージ

【開催期間】 2月22日（日）１.11時～ ２.13時～ ※各回先着12名さま限定

【開催場所】 エキュート立川 メインエントランス

【参加方法】 エキュート立川で当日購入のレシートを提示フェア対象ショップで、2,000円以上（税込・合算不可）のお買い物をすると、オリジナルマスキングテープをプレゼント！先着順・なくなり次第終了なので、ぜひ招福グッズでたくさん福を呼び込もう！

２.福よこいこい！「オリジナルマスキングテープ」プレゼント

フェア対象ショップで、2,000円以上（税込・合算不可）のお買い物をすると、オリジナルマスキングテープをプレゼント！先着順・なくなり次第終了なので、ぜひ招福グッズでたくさん福を呼び込もう！

※マスキングテープイメージ

【配布期間】 2月13日（金）～なくなり次第終了

【引換場所】 各対象ショップ

【対象ショップ】（全19ショップ）

サンドイッチハウス メルヘン、アンテンドゥ、シェフズプレス、アンの工房、船橋屋、銀座 甘楽、モナムール、 R baker mini、メゾンシャトンズ、パティスリーハルミエール、果実園リーベル、お茶漬け 茶 甘味 山本山、とんかつ まい泉、てとて、ラ ブティック テラコヤ、ダッシングディバ、 リング アイウェア、KEYUCA、 Lbc with Life

≫「エキュート立川」公式サイト :https://www.ecute.jp/tachikawa

掲載情報はリリース時点の情報です。内容は変更となる可能性があります。

画像はイメージです。価格は税込みです。

