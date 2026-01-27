無印良品の「つながる市」にて大阪製ブランド認定製品を販売！
大阪府知事が認定する「大阪製ブランド認定事業（※）」では、「無印良品 グランフロント大阪」で開催される「つながる市」にて、大阪製ブランド認定製品を販売します。
開催日は、2月7日(土)、11日(祝・水)、22日(日)の3日間。
「つながる市」は、「ヒトとつながる、マチをつなげる」をコンセプトに、全国の無印良品の店舗で開催しているイベントです。地域の方々が地元の魅力を再発見するとともに、人と地域がつながるきっかけとなる場づくりをめざしています。
今回販売するのは2025年度認定製品を含めた3製品で、「発売から約70年人々から愛され続けるアルミ寄せ鍋」「手わたしのシーンで、ものを包んでそのまま渡せる、あたらしい用途のふくさ」「手ぬぐいを輪っか状に縫い上げた、ネックアンダーウェア」といった「つながる市」のコンセプトに沿ったラインナップとなっています。
「大阪府知事お墨付き」の選りすぐりの製品に直接触れていただくことで、大阪のものづくり企業の技術力や作り手のこだわりを肌で感じてもらえる機会を提供します。
（※）大阪製ブランド認定事業とは(https://osaka-sei.m-osaka.com/about/)
大阪製ブランド「つながる市」 開催概要
＜開催期間＞
2026年2月7日(土)、11日(祝・水)、22日(日)
11:00～18:00（11日(祝・水)は17:00まで）
＜開催場所＞
無印良品 グランフロント大阪3Ｆ（大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪北館）(https://www.muji.com/jp/ja/shop/detail/045589)
＜参考＞
無印良品 グランフロント大阪 公式Instagram(https://www.instagram.com/muji_grandfront_osaka/)
販売製品 一覧【3製品】
・2月7日(土)
【ダイヤ寄せ鍋】
協栄金属工業株式会社（東大阪市）
・2月11日(祝・水)
【わたしものふくさ】
有限会社大一創芸（八尾市）
・2月22日(日)
【Oo[ワオ] 首の肌着】
竹野染工株式会社（堺市）
※大阪製ブランド認定製品以外も販売します。
■大阪製ブランド公式SNSアカウント
・X(https://x.com/Osakasei_PR)
・Instagram(https://www.instagram.com/osakasei/)