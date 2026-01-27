テーブルクロス、国分グループと高付加価値な酒蔵ツアーを共創、訪日外国人向けOTA「byFood」での販売をスタート

株式会社テーブルクロス

株式会社テーブルクロス（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：城宝 薫）は、国分グループ本社株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役会長兼CEO：國分 勘兵衛）と共創した「高付加価値な酒蔵体験ツアー」を、訪日外国人向けグルメプラットフォーム「byFood（バイフード）」にて販売開始いたしました。

本商品は、2025年11月に田村酒造場（東京都福生市）で実施したトライアルツアーを基に造成したもので、日本酒の奥深さや地域文化を丁寧に学べる特別なプログラムです。

日本の地域文化を軸にした体験型旅行へのニーズが高まる中、訪日外国人が日本酒を「学ぶ・味わう・持ち帰る」までを一気通貫で楽しめる内容に仕上げました。

背景と目的

2025年の訪日外国人旅行者数は、約4,270万人となり、初めて年間4,000万人を突破しました。また、旅行消費額も過去最高の9.5兆円に達するなど、日本のインバウンド市場は大きく拡大しています（*1）。特に「飲食・文化体験」は最も成長率が高い分野の一つで、地域文化を深く味わう滞在スタイルが定着しつつあります。

一方、日本酒に関しては、海外需要が継続的に伸びており、日本酒の輸出金額は2024年に前年比106%と金額・数量ともに増加が報告されています（*2）。

こうした市場動向を背景に、地域の歴史や文化に触れながら日本酒を深く理解できる体験への関心が高まっています。本プログラムは、日本酒の魅力を「味わう・学ぶ・触れる」を通じて立体的に体験できる高付加価値コンテンツとして企画されたもので、地域文化の理解促進と日本酒ファンの裾野拡大を目指す取り組みです。

本プログラムの特徴

本プログラムは、単なる酒蔵見学にとどまらず、日本酒・酒蔵・食の各分野で第一線を担うスペシャリストの知見を結集した「共創」によって設計されています。日本酒への理解を深めたい知的好奇心の高い訪日外国人旅行者に向け、体験の質そのものを高める構成としています。

本ツアーの中核を担うのは、酒蔵体験のキュレーションとストーリーテリングを手がける株式会社イリスです。醸造工程の解説にとどまらず、日本酒に込められた精神性や歴史的背景を、海外ゲストの文化的文脈に寄り添ったストーリーとして伝えることで、理解と共感を促す体験を実現しています。

また、舞台となる田村酒造場は、1822年（文政5年）創業、200年以上の歴史を誇る東京都福生市の蔵元です。敷地内に点在する国の登録有形文化財と、代々受け継がれてきた「丁寧に造って、丁寧に売る」という家訓が息づく空間は、日本酒文化の奥行きを五感で体感できる場となっています。

さらに、中目黒の名店「鮨 宇田津」の店主・宇田津 久氏が酒蔵へ赴き、田村酒造場の秘蔵酒に合わせた特別なペアリングランチを提供します。現代アートと江戸前鮨の技を融合させた同店ならではの表現により、日本酒と食の新たな価値提案を行います。

こうした異分野の専門家による共創を通じて、日本酒を「味わう」だけでなく、「理解し、記憶に残る文化体験」として提供することが、本プログラムの大きな特徴です。

体験内容

今回販売開始となる「高付加価値な酒蔵体験」は、以下のプログラムを含みます。

販売ページ

- 蔵元によるウェルカムセレモニー- 酒蔵の歴史と醸造工程のプライベートツアー- 参加者の嗜好に合わせた日本酒のテイスティング- 中目黒「鮨 宇田津(https://www.udatsu-sushi.jp/)」店主によるラグジュアリーランチ（秘蔵酒とのペアリング付き）- 自作オリジナルラベルの日本酒ボトルをお土産として持ち帰り

Discover Your Sake Palate: A Private Brewing Journey with the Kuramoto (Brewery Owner)

https://www.byfood.com/experiences/tokyo-signature-sake-journey-46701

今後の展開

当社と国分グループは、本プログラムを皮切りに、全国の酒蔵と連携した高付加価値体験の展開を進めてまいります。地域ごとに異なる日本酒文化や生産者のストーリーを発信し、訪日外国人旅行者の新たな旅の選択肢を広げるとともに、食文化を軸とした地域産業の振興や地方分散型観光の促進に貢献してまいります。

byFoodについて

「byFood（バイフード）」は、日本各地の食体験やレストラン予約、食品購入ができる訪日旅行客向けプラットフォームです。英語を中心に多言語で展開し、旅行者が「日本の食文化を体験・予約・購入」できる一元的なサービスを提供しています。

旅行前（旅マエ）には、日本の食文化や地域の魅力を英語で発信するオンラインメディアとして機能し、旅行中（旅ナカ）には体験やレストラン予約を通じて訪日中の食ニーズをサポート。YouTubeチャンネル「Japan by Food」やSNSを通じて、世界に向けて日本食の魅力を広げています。

会社概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zP22eqK7hsw ]- サービスサイト： https://www.byfood.com/- YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/@JapanbyFood

社 名：株式会社テーブルクロス（Tablecross inc.）

代表者：代表取締役CEO 城宝 薫／取締役COO トソ・セルカン

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿Wework16階

https://tablecross.com/ja/