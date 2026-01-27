株式会社AX、代表・石綿文太が株式会社VISIONARY JAPANのCAIO（Chief AI Officer）に就任

株式会社AX

株式会社AX（本社：福岡県福岡市、代表取締役CEO：石綿文太）は、 AI・ITソリューション分野を手がける株式会社VISIONARY JAPAN（本社：東京都千代田区、代表取締役：小野恭佑）と連携し、当社代表の石綿文太が同社のCAIO（Chief AI Officer）に就任したことをお知らせいたします。

本取り組みにおいて石綿は、AXがこれまで培ってきた「AIを実務で使いこなすための仕組み・人材・運用設計」の知見を活かし、VISIONARY JAPAN社におけるAIソリューション開発に加えて、AI導入による企業変革戦略の立案および事業推進体制の構築を担ってまいります。

現場と実装、それぞれの強みを生かしたAI活用設計へ

近年、多くの企業がAI導入による業務効率化や新たなビジネス価値の創出に取り組んでいます。一方で、AIを単発の施策に終わらせず、事業や業務の中でどう活かし続けていくかという設計や運用が、次の課題として浮かび上がっています。

AXは、AI技術を業務成果につなげることを目的に、研修・伴走支援プログラム「AX CAMP」などを通じて、AIを実務で使いこなすための人材育成や運用設計に取り組んできました。

一方、株式会社VISIONARY JAPANは、AIテクノロジーとITソリューションを強みとし、企業の事業フェーズや業務特性に応じたAIシステムの設計・開発・実装から、現場業務への定着・運用改善までを一体で支援してきました。

本提携により、両社は「AI人材育成・業務設計・システム開発・現場定着・運用改善」までを一気通貫で支援する統合型AI導入モデルを共同で構築します。

これにより、従来分断されがちだった「研修」「PoC」「開発」「現場展開」を、単一の責任体制のもとで設計・実装・改善まで推進できる体制を実現します。

この統合モデルにより、企業はAI導入を単発施策として終わらせるのではなく、経営・業務・組織に持続的に組み込むことが可能となり、投資対効果（ROI）の最大化と現場定着スピードの大幅な向上が期待されます。

両社は、本取り組みを通じて、日本企業のAI実装力そのものを底上げし、競争力強化と生産性向上に貢献してまいります。

AXとVISIONARY JAPANによる連携内容

本提携により、両社は、AI人材育成から業務設計、システム開発、現場定着・運用改善までを一体で支援する「統合型AI導入モデル」を共同で推進してまいります。

VISIONARY JAPANは、AIテクノロジーおよびITソリューションの知見を活かし、業務要件整理、AIシステムの設計・開発、既存業務との連携設計、現場運用を見据えた実装支援などを担います。

AXは、AIを実務で活用できる人材育成、業務オペレーション設計、現場定着に向けた伴走支援、組織変革支援を担い、技術導入が継続的な成果につながる仕組みづくりを支援します。

また、AX代表の石綿文太は、VISIONARY JAPANのCAIO（Chief AI Officer）として、両社の知見とリソースを横断的に連携させ、AI活用戦略の設計および実行体制の高度化を推進します。

両社は、それぞれの専門性を掛け合わせることで、企業がAIを「導入する」段階から「成果を出し続ける」段階までを一貫して支援できる体制を構築してまいります。

株式会社VISIONARY JAPANについて

2022年創業、東京都千代田区に本社を構え、横浜・大阪・名古屋・福岡にも拠点を展開。AIを中枢に据えた技術開発・R&Dを行う「AI Technology 事業」、AI駆動型の戦略立案と変革支援を行う「AI DX Strategy 事業」、AIを起点とした経営・組織コンサルティングを行う「Consulting 事業」、AI統合型のシステム開発・インフラ ソリューションを手がける「IT Solution 事業」を展開しています。設立3年で社員数360名、4期目で売上27億円を見込んでおり、組織も事業も急成長を遂げるAI×IT企業です。

今後も、急成長を続けるIT業界において時代の変化とともに発展し、社会に貢献する企業としてより良い未来の創造を目指します。

【会社概要】

会社名：株式会社VISIONARY JAPAN

資本金：5000万円

設立： 2022年3月

代表者： 代表取締役CEO 小野 恭佑

オフィス所在地：

東京本社：東京都千代田区東神田3-1-2 D’sVARIE東神田ビル7階

横浜支社：神奈川県横浜市西区北幸2丁目10-28むつみビル3階

大阪支社：大阪府大阪市北区梅田1-1-3大阪駅前第3ビル29階

名古屋支社：愛知県名古屋市中村区名駅3-4-10アルティメイト名駅1st2階

福岡支社：福岡県福岡市中央区天神4-6-28天神ファーストビル7階

従業員数：360名（2026年1月時点）

主な事業内容：

AI Technology 事業（AIを中枢に据えた技術開発・R&D）

AI DX Strategy 事業（AI駆動型の戦略立案と変革支援）

Consulting 事業（AIを起点とした経営・組織コンサルティング）

IT Solution 事業（AI統合型のシステム開発・インフラ ソリューション）

労働者派遣事業許可番号 ：派13-317147

オフィシャルサイト :https://visionary-jp.com/

VISIONARY JAPAN 代表取締役 小野恭佑 コメント

このたびAX様との業務提携により、AIを「導入すること」ではなく、「事業成果として定着させること」に真正面から向き合える体制を構築できたことを、大変意義深く感じています。

多くの企業では、AI導入がPoC止まりとなり、業務プロセスや組織の意思決定にまで実装されないという構造的な課題を抱えています。その背景には、技術と現場業務、経営判断をつなぐ設計力と実行力が分断されている現実があります。

私たちは単なるツール導入支援ではなく、業務構造・人材・意思決定の在り方まで踏み込んだ変革をお客様と共に実行し、日本企業の競争力そのものを底上げすることに挑戦してまいります。

株式会社AX 代表取締役CEO 石綿文太 コメント

今回のVISIONARY JAPAN様との提携は、我々が掲げる「誰もがAIと働ける環境づくり」をさらに前進させる大きな一歩です。

AI導入における課題は、技術導入自体ではなく、導入後にどれだけ現場で成果につなげられるかです。両社の強みを組み合わせることで、企業がAI活用を通じて業務改革と成長を実現できる支援体制を強化してまいります。

AIと働く組織づくりを、すべての現場へ

株式会社AXは、「1000万時間を解放し、世界の創造性を爆発させる」をミッションに掲げ、AI研修・AIシステム開発を通じて企業の業務効率化と価値創造を支援しています。AI活用だけでなく、AIを活用できる組織づくりの実現を目指し、引き続きサービスの強化・提供を推進してまいります。

AX CAMP詳細はこちら :https://a-x.inc/download

会社概要

会社名：株式会社AX

所在地：福岡県福岡市中央区大名1-3-29-7F

代表者：代表取締役CEO 石綿 文太

公式サイト：https://a-x.inc/

事業内容：

・AI研修/開発事業

・広告代理業

・組織開発コンサルティング業

・有料人材紹介事業

AXメディアはこちら :https://media.a-x.inc/

本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社AX広報担当：竹内

Email: pr@a-x.inc

Tel: 090-7137-0960