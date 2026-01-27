総フォロワー75万人、採用コスト1/10を実現したSNS採用の裏側を公開

写真拡大 (全2枚)

株式会社アローリンク


お申込はこちら▶https://share-na2.hsforms.com/1efpkFS3uR8u8KncbeZ70oQ3ska1(https://share-na2.hsforms.com/1efpkFS3uR8u8KncbeZ70oQ3ska1)


セミナー内容

そのSNS運用、"ただの投稿"で終わっていませんか？



「毎日投稿を頑張っているが、ネタ探しに疲弊し、工数ばかりかかっている。」


「いいねやフォロワーは増えるのに、肝心の会社説明会や選考への応募がない。」


「たまに応募は来るものの、自社のカルチャーとは合わない学生ばかりが集まってしまう。」


こんなお悩みはありませんか？



その悩み、原因は日々の投稿内容や更新頻度ではありません。 実は、成果に繋がらない根本的な原因は、発信を始める前の【〇〇の設計】が最適化されていない、ただそれだけなのです。



本セミナーでは、総フォロワー数75万人以上となった弊社が、採用コスト1/10を実現した戦略の核である、この【〇〇の設計】の具体的な方法を余すことなくお伝えします。



自社の”本当の魅力”が伝わるコンセプトを設計し、求める人材に「刺さる」発信の軸を定め、フォロワーをファンに変えて応募に繋げるまでの一貫した戦略を手に入れませんか？



もう手探りのSNS運用で消耗するのはやめましょう。 再現性の高いノウハウで、貴社の採用活動を成功に導きます。


このような方におすすめ

・SNSを始める前に情報を集めたい
・SNSはあるが採用に繋がる機能を果たせていない
・現状の母集団形成の方法に限界を感じている
・内定を出してもすぐに承諾されず一旦保留ばかりになる
・内定を出したあと学生に振り回されてモヤモヤしている
・条件面で他者に負けてしまう（仕事内容、福利厚生など）
・地方や不人気業界で人が集まらない


登壇者情報


株式会社アローリンク
常務執行役員　芳崎 弘昂

2020年に新卒採用を目的としたSNSを0から立ち上げ3年で総フォロワー数75万人のアカウントに成長。
元祖会社員インフルエンサーとしての10~20代の支持を集める。
大手ナビ媒体を一切使わずとも、SNSから毎年500名以上のエントリーを獲得できる仕組みを作り、採用予算を年間1,200万円から90万円に削減。
現在は自社の採用部門と人材紹介部門の責任者と他社の採用コンサルティングに従事。
大手企業からベンチャー企業まで数多くの新卒採用を成功に導く。





セミナー概要

タイトル：自己満SNSでは成功しない！総フォロワー数75万人が伝授する応募に繋がる採用設計の極意


日時　　：A日程：2026年2月 2日(月)　15:00-16:00


　　　　　B日程：2026年2月10日(火)　15:00-16:00


　　　　　C日程：2026年2月20日(金)　15:00-16:00


会場　　：オンライン


参加費　：無料


定員　　：50人


登壇者　：芳崎 弘昂


お申込はこちら▶https://share-na2.hsforms.com/1efpkFS3uR8u8KncbeZ70oQ3ska1(https://share-na2.hsforms.com/1efpkFS3uR8u8KncbeZ70oQ3ska1)


会社概要

会社名：株式会社アローリンク


設立：2014年1月6日


資本金：30,000,000円


代表者名：代表取締役社長 蓬莱和真


所在地：〒651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通4-2-2


URL：https://arrowlink.co.jp/


事業内容：採用コンサルティング業


　　　　　採用管理ツール「採マネnext≫」開発運営


　　　　　LINE API 企画・構築・運用サポート


　　　　　LINEマーケティングツール「Liny」運用サポート


　　　　　RPA運用コンサルティング


　　　　　AIシステム運用コンサルティング


　　　　　職業紹介事業（許可番号28-ユ-300729）


認証・資格等：プライバシーマークの認定取得


　　　　　　　ISO/IEC 27001（情報セキュリティ）


　　　　　　　経済産業省　DX認定制度　認定事業者


　　　　　　　LINE Green Badge　認定資格取得者45名


　　　　　　　一般財団法人日本次世代企業普及機構 ホワイト企業認定 ゴールドランク


　　　　　　　有料職業紹介事業（許可番号28-ユ-300729）


　　　　　　　健康経営優良法人2025（中小規模法人部門）



■提供サービス


　・つながる採用マネージャー「Saimane」　　 https://www.arrowlink.co.jp/saimane


　・採用マーケティングツール「採マネnext≫」 https://line-next.com/


　・行政デジタル化サービス「持ち運べる役所」https://liny-gr.com/


　・就活支援サービス「AI就活サポたくん」　 https://ai-sapota.jp/


　・会社の魅力発信サービス「AI採用担当くん https://ai-tantou.jp/


　・業務自動化サービス「派遣ロボ」　　　　　 https://hakenrobo.jp/


　・採用伴走型紹介サービス「キャリアーク」　 https://careearc.jp/


　・採用パンフレット作成ツール「todoke」　 https://todoke.ne.jp/



本プレスリリースに関するお問い合わせや無料相談のご利用をお待ちしております。


アローリンクは、新卒採用担当者の皆様が抱える課題解決をサポートし、効果的な採用活動の実現に貢献することをお約束いたします。