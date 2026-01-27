アンケートで分かった“気分を彩る春色”を楽しむメニューが勢揃い【SHIBUYA FOODIE INSIGHT -春のグルメフェア2026-】を開催！

東急株式会社（渋谷ヒカリエ）

渋谷ヒカリエ 6 階・7 階・11 階のカフェ＆レストランでは、2月12日（木）～3月8日（日）に、

【SHIBUYA FOODIE INSIGHT -春のグルメフェア 2026-】を開催します。

2025年秋から始動した、“渋谷グルメ”を異なる切り口で掘り下げるプロジェクトの第3弾。

2026年春のグルメフェアでは、飲食店が数多く存在する渋谷で働く方を対象に、“春のお出かけ気分”をテーマとしたアンケート調査を実施。「アートに触れられるミュージアムなど、芸術性の高い場所」「お花見、花畑など華やかで明るい場所」「森林、山など緑のある場所」などの選択肢から導かれる春の気分に対して、各ショップがピンク、ブルー、イエロー、グリーン、ブラウンからなる、5色の春色カテゴリーでオリジナルメニューを開発しました。計26店舗／26種類のメニューには、各店舗の個性が満開になった、渋谷ヒカリエらしいラインナップです。

※店舗により提供時間が異なりますので、事前にホームページでご確認ください

※画像はイメージです

【開催期間】2月12日（木）～3月8日（日）

【開催場所】6 階・7 階・11 階 カフェ＆レストラン ※一部店舗を除く

【URL】https://www.hikarie-entertainment-times.com/post-20998/

“春のお出かけ気分”に彩り豊かなグルメで応える【SHIBUYA FOODIE INSIGHT】調査結果

新しい出会いや別れ、そして新生活の始まる新しい季節、春。「気持ちが切り替わるタイミングだからこそ、新たなスタートに向かって気分を上げていきたい！」という、春らしい気持ちを美味しいグルメで応援する渋谷ヒカリエのグルメフェアとして、渋谷で働く方の春のお出かけ気分をアンケート調査でヒアリングしました。調査対象は20代～40代の女性が中心。調査結果を元に、渋谷ヒカリエの各ショップが旬の食材やアイデアを生かした春の彩り豊かなメニューを開発しました。

■アンケート結果

「この春に行きたい！」と思うお出かけ先はどこですか。最もあてはまるものを選択してください。」（n=2143）

■グラフデータ

【ピンク】アートに触れられるミュージアムなど、芸術性の高い場所をイメージしたメニュー

■サブリナ パスタ&クラムチャウダー

生搾りモンブラン 桜と苺／1,760円

国産和栗を使った特製マロンクリームを、生搾りで仕上げた春のモンブラン。ふんわり香る桜と甘酸っぱいいちご、和栗のコクの軽やかな余韻が広がります。桜といちごのマリアージュが、春の訪れを感じさせる味わいになっています。

■モダンメキシカン マヤルス

桜もちのスイーツタコス／680円

タコスと和菓子を掛け合わせた、新感覚のハイブリッドスイーツ。ジューシーないちごやつぶあん、桜もちを色鮮やかなピンクのトルティーヤで包んだ甘いタコスです。もちもちとした食感と、意外な組み合わせをお楽しみいただけます。

■すぱじろう

桜えびとブロッコリーのペペロンチーノ／1,500円

旬のブロッコリーをふんだんに使った春のペペロンチーノ。生の桜えびと大葉を散りばめ、食感と香りの重なりを楽しめる一皿です。旬をそのまま感じてもらえるよう、シンプルに仕上げてあります。パスタの辛さはお好みでプラスできます。

※限定10食／日

■Disney HARVEST MARKET By CAFE COMPANY

（ディズニー ハーベスト マーケット バイ カフェ カンパニー）

大豆ミートとたっぷり野菜のボロネーゼを使った、食べ応え抜群のラザニア。トップに乗せたグリルトマトが後味をさっぱりとまとめてくれます。ミッキーマウスをイメージした盛り付けで、見た目でもお楽しみいただけます。

■ベジ串 創作おでん ぬる燗佐藤

花霞はぃぼぉる／850円

塩気のある八重桜を浮かべた春限定のオリジナル日本酒ハイボール。日本酒「瑞音」のマスカットのようなみずみずしい香りが炭酸と合わさり、すっきりと爽やかな飲み口でどんな料理にもマッチします。見た目でも味わいでも春の訪れを感じられるドリンクです。

■牛たん炭焼 利久

完熟牛たんトマトカレーと牛たん焼定食／3,100円

じっくり煮込んだ牛たんの旨みをトマトの甘みと酸味で包み込んだ、まろやかなトマトカレー。厚切り牛たんにテールスープと小鉢が付いた、食べ応えのある一品です。気分を上げる鮮やかな色合いとカレーの香りで、春の食欲がかき立てられます。

※小鉢の内容が変更となる場合がございます

※限定15食／日

【イエロー】お花見、花畑など華やかで明るい場所をイメージしたメニュー

■果実園リーベル

デコポンのズコット／1,800円

デコポンのみずみずしさをまるごと味わえる贅沢なズコットケーキ。生クリームとスポンジは甘さ控えめで軽やかな口当たり。デコポンと重なると果肉の甘みと酸味が引き立ちます。

※限定8食／日

■まぐろ問屋三浦三崎港 恵み

恵みのサーモンフラワー盛り合わせ／2,156円

山梨の天然水で育ったサーモンを華やかに盛り付け、ウニ、いくら、カニを合わせたお寿司。お酒のあるシーンではお刺身として楽しむのもおすすめです。フレッシュな春のお魚を、春らしい盛り付けで堪能いただけます。

■うなぎ 徳

ふんわりたまごをよくばる 春のうまき、茶碗蒸しセット／1,800円

ふわふわのたまごで包んだうまきと、うなぎ入り茶碗蒸しを手軽に味わえる欲張りセット。味わい深いお出汁が口の中でとろりとほどけ、満足感のある味わいが楽しめます。

※限定15食／日

■茶寮伊勢 藤次郎

鶏ごぼうすき焼きの親子丼御膳／2,068円

コクのあるすき焼きの割下で仕上げた、ふわとろ食感の親子丼。柔らかく煮込んだ食べ応えのある鶏もも肉に、味の染みたごぼうと半熟卵が重なり、食欲を誘う一品です。

※小鉢の内容が変更となる場合がございます

※限定20食／日

■Bar Español LA BODEGA（バル エスパニョール ラ ボデガ）

桜エビと菜の花、キンカンのパエリャ／4,818円

キンカンのジューシーな香りと大ぶりの桜エビの香ばしさが楽しめる、季節限定のパエリャ。マリネしたキンカンと菜の花のほろ苦さ、魚介のコクとが重なり合い、春の食材を贅沢に味わえます。

※ディナーのみ（16：00～）

※限定12食／日

※2人前から注文可

■8TH SEA OYSTER Bar（エイス シー オイスターバー）

牡蠣と桜エビのクリームリゾット 海苔フリット添え／1,980円

ぷりっとした茹で牡蠣と桜えびの旨みを、あさり出汁で煮込んだお米がやさしく包み込むようなリゾット。クリーミーな味わいに、薄衣の海苔フリットの食感がアクセントになっています。チーズとバターの香ばしさや、あさり出汁のあっさりとした味わいを楽しめます。

※ディナーのみ（17：00～）

■CHEESE KITCHEN RACLER（チーズ キッチン ラクレ）

若鶏と春キャベツのフリカッセ マヨネーズのグラタン仕立て／1,980円

若鶏のむね肉と旬の春キャベツをじっくり煮込んでグラタン仕立てにした一皿。マヨネーズが効いたソースは、仕上げに炙って香ばしさとほのかな酸味がプラスされ、キャベツの甘みが引き立ちます。

※ディナーのみ（17：00～）

※限定15食／日

【グリーン】森林、山など緑のある場所をイメージしたメニュー

■168点心飲茶＆薬膳鍋

とろける抹茶杏仁豆腐／580円

抹茶のほろ苦さと杏仁豆腐のやさしい甘さが絶妙にマッチした杏仁豆腐。抹茶の芳醇な香りと、杏仁豆腐ならではのとろける食感が楽しめる、和漢融合の絶品スイーツです。別添えの抹茶シロップで、お好みの甘さに調整できます。

※限定20食／日

■そうめん そそそ 研究室

春野菜の天ぷらそうめん／1,700円

春野菜の天ぷらがセットになったそうめん。鰹節ベースのやさしいお出汁が、春野菜の味わいを引き立てます。サクサクの天ぷらと、麺のつるんとした喉越しが楽しめます。

※天ぷらの内容は、仕入れの状況により変更となる可能性がございます

※そうめんは温、冷がお選びいただけます

※限定15食／日

■鉄板焼 お好み焼 かしわ

海老とほうれん草のふわとろチーズ焼き／1,980円

山芋を贅沢に使ったふわとろ食感のチーズお好み焼きに、ほうれん草クリームをたっぷりとかけた一皿。トッピングのサクサク食感の桜エビと、中に入ったぷりぷりの海老で、食感と味わいの変化もあり、最後までおいしく楽しめます。

※限定20食／日

■Cafe＆Grill SIZZLe GAZZLe（カフェ＆グリル シズル ガズル）

春野菜と6種チーズの緑のカルボナーラ／1,580円

国産ほうれん草と6種類のチーズソースに、菜の花、たけのこ、アスパラガスなど春の味覚を贅沢に詰め込んだカルボナーラ。淡路島産の生パスタ“モッチリーニ”のもちもちした食感が、おいしさを一層引き立てます。

■渋谷 水刺齋（シブヤ スランジェ）

春菊と桜エビの海鮮チヂミ／1,738円

朝採れ春菊をペーストにして生地に練り込み、一晩寝かせてから焼き上げたこだわりの海鮮チヂミ。桜エビとイカ、アサリの旨みが凝縮され、外はサクッと中はもっちりとした食感に仕上がっています。

※ディナーのみ（17：00～）

■CAFE AUX BACCHANALES（カフェ オーバカナル）

昔ながらの"クリームソーダ"／880円

シュワっと弾ける色鮮やかなメロンソーダに、ふわふわのホイップクリームとアイスクリーム、さくらんぼを添えた昔ながらの定番クリームソーダ。喫茶店を思わせる、どこか懐かしい時間をお過ごしいただけます。

■とんかつ まい泉

茶美豚（ちゃーみーとん）とんかつ膳～抹茶塩添え～／2,300円

抹茶塩で味わうとんかつ膳。茶美豚（ちゃーみーとん）は脂身が軽く、豚肉のクセが少ないのが特長です。抹茶塩が衣にすっとなじみ、サクサク食感をそのままお楽しみいただけます。ほのかな苦味とまろやかな塩味の抹茶塩が春らしさを添え、シンプルな味わいに仕上がっています。

※限定20食／日

【ブラウン】静かな寺社や古民家など、心が落ち着く場所をイメージしたメニュー

■宮崎料理 万作

宮崎スウィートポークの豚ロース丼／1,680円

「宮崎スウィートポーク」のロースを、コクのある自家製甘醤油ダレで香ばしく仕上げた豚丼。甘みのあるジューシーな肉質に、白く締まった脂のもちっとした食感が重なり、ご飯が進む味わいです。

※小鉢の内容が変更となる場合がございます

※ランチのみ（～15：00）

※限定10食／日

■こめらく たっぷり野菜とお茶漬けと。

贅沢！うなぎ増量おひつごはん／2,948円

香ばしく炙ったふわふわのうなぎを二段重ねにした、食べ応えのあるおひつごはん。タレをかけて丼として味わったあと、温かいお出汁をかければお茶漬けとしても楽しめます。ごはんは白米と発芽玄米を混ぜているため、栄養価が高いのも嬉しいポイントです。

※限定10食／日

■ワイン食堂 旅する子ブタ

モン・サン・ミッシェルオムレツ 特製牛スジ赤ワインソース／1,680円

メレンゲを使ったふわふわのオムレツに、牛スジがごろごろと入ったコクのある自家製赤ワインソースをたっぷりとかけた贅沢な一皿。牛スジの旨みとトリュフオイルの香り、パルミジャーノ・レッジャーノのコクが調和した味わいを楽しめます。

※ディナーのみ（17：00～）

※限定5食／日

■THE THEATRE TABLE（シアター テーブル）

柑橘香る焦がし三温糖の焼きパンナコッタ／900円

爽やかなオレンジリキュールと芳醇なバニラの香りが広がる、大人のパンナコッタ。三温糖をキャラメリゼし、香ばしさとなめらかさが調和した味わいになっています。柑橘の爽やかな風味で春を感じられます。

※ディナーのみ（18：00～）

※限定30食／日

【ブルー】海、川など水辺の場所をイメージしたメニュー

■和食時々酒 ときのとき

鮮魚のカルパッチョ／1,680円

新鮮なハマチと旬の鯛を薄切りにし、オリーブオイルと柚子ポン酢で合わせたカルパッチョ。海苔醤油と柚子皮が、春らしく爽やかなアクセントを添えてくれます。ロゼワインや白ワイン、日本酒との相性も抜群です。

※仕入れ状況により、鮮魚の内容が変更となる場合がございます

※ディナーのみ（16：00～）

※限定20食／日

■アジアンダイニング PRIMO

春の雪どけブルーフロート／770円

目を引くブルーのソーダフロートに、果肉感のある濃厚なココナッツアイスを合わせた春のドリンク。軽やかな口当たりで、食後にもカフェタイムにも合う一杯です。グレープフルーツのすっきりとした甘さと爽やかな後味が特長です。

渋谷ヒカリエ 1月のエンタメ&カルチャー新情報

《渋谷ヒカリエ ShinQs LAMBDA POPUP SHOP》

2023年10月にD2Cブランドとしてローンチしたジュエリーブランド「LAMBDA（ラムダ）」が、期間限定でPOP UP SHOPを開催します。

“PLAY FREEDOM（自由を遊べ）”をコンセプトに、性別や年齢といった枠にとらわれない、ボーダーレスなジュエリーを展開しています。全ての商品が、日本の高い技術力を持つ職人により国内で製造されています。重厚感がありながらも着け心地に配慮された仕上がりで、エイジレス・ジェンダーレスに楽しめる点も魅力です。日常のスタイルに取り入れやすく、装いにさりげない個性を添えるジュエリーをお楽しみください。

【開催期間】2月5日（木）～2月18日（水）

【開催場所】渋谷ヒカリエ ShinQs 2階 イベントステージ2

【URL】https://l-ambda.com/

《渋谷ヒカリエ ShinQs TENEZ（テネス）TECH MEETS STREET POPUP SHOP ― 都市型アスリートのための「機能素材ストリートスポーツブランド」―》

2月1日（日）～3月31日（火）の期間、TENEZのPOP UP SHOPを開催します。TENEZは、現役アスリートでありデザイナーでもあるTOMITA TWINSが手掛けるブランドで、彼らがテニスに没頭する中で培った哲学や考え方をもとに誕生しました。今回のPOP UPでは、TENEZが提案するアスリートのライフスタイルを、「ストリートスポーツ」と「スポーツ」の両軸で展開します。

「ストリートスポーツ」は競技用ではなく、日常のスタイルにスポーツの機能性を落とし込んだTENEZ独自のカテゴリーです。街では洗練されたファッションとして取り入れやすく、さっと着られて動きやすいことを重視しています。また、宇宙技術搭載の先端素材を使用したスポーツウェアもラインナップ。汗や臭い、汚れといった悩みを軽減し、トレーニングから移動、日常までアスリートのライフスタイルを支えます。

さらに今回のPOP UP SHOPでは、新開発の「アフタースポーツパフューム」を初めてお披露目します。運動後や日常の切り替えに寄り添う香りを楽しめます。

【TENEZ POP UP SHOP at 渋谷ヒカリエ ShinQs 限定特典】

20,000円（税抜）以上ご購入いただいた方に、TENEZオリジナルキャラクター「テネッチ」に続く新キャラクター、「スネッチ」のノベルティ（ステッカー）をプレゼントします。

※先着順のため、なくなり次第配布終了

【開催期間】2月1日（日）～3月31日（火）

【開催場所】渋谷ヒカリエ ShinQs 4階 イベントスペース（SORAショップ前）

【URL】https://tenez-wear.com/ (https://tenez-wear.com/)