¡Ú²ÖÊ´¾É¤Î7³ä¤¬¡Ö¿²¤Ä¤¤Î°¤µ¡×¤ò¼Â´¶¡Û¼¼Æâ¤Ø¤ÎÎ®Æþ¸¶°ø1°Ì¤Ï¡Ö°áÎà¤Ø¤ÎÉÕÃå¡×¡£ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â6³ä°Ê¾å¤¬´¹µ¤¤ò¹Ô¤¦ÀÚ¼Â¤ÊÍýÍ³¤È¤Ï¡©
»°É©ÃÏ½ê¥Ûー¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºÙÃ« ÁÚ°ìÏº¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î20～60Âå¤Î²ÖÊ´¾É¤ò»ý¤ÄÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö²ÈÄí¤Ç¤Î²ÖÊ´¾ÉÂÐºö¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯¡¹Áý¤¨Â³¤±¡¢º£¤Ç¤Ï2¿Í¤Ë1¿Í¤¬È¯¾É¤·¤Æ¤¤¤ë¢¨¤È¸À¤ï¤ì¤ë²ÖÊ´¾É¡£¡Ê¢¨¡Ö²ÖÊ´¾É´Ä¶ÊÝ·ò¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë2022¡×(https://www.env.go.jp/content/900406385.pdf)¡Ê´Ä¶¾Ê¡Ë¡ËÍÍ¡¹¤Ê¼ïÎà¤Î²ÖÊ´¤¬1Ç¯¤òÄÌ¤·¤ÆÈô»¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»þ´ü¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Çº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÖÊ´¾É¤È¤¤¤¨¤Ð³°¤Ç¾É¾õ¤¬°²½¤¹¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·ÐÏ©¤Ç²È¤ÎÃæ¤Ë¤â²ÖÊ´¤Ï¿¯Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢·ò¹¯ÌÌ¤«¤é¤â²È¤Î¡Ö´¹µ¤¡×¤â½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
²ÖÊ´¾É¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¼¼Æâ¤Ç¤â·ò¹¯¤Ë¡¢²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹©É×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¡¢»°É©ÃÏ½ê¥Ûー¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡Êhttps://www.mitsubishi-home.com/¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î20～60Âå¤Î²ÖÊ´¾É¤ò»ý¤ÄÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö²ÈÄí¤Ç¤Î²ÖÊ´¾ÉÂÐºö¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº³µÍ×¡§¡Ö²ÈÄí¤Ç¤Î²ÖÊ´¾ÉÂÐºö¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº
¡ÚÄ´ºº´ü´Ö¡Û2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë～2025Ç¯12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡ÚÄ´ººÊýË¡¡ÛPRIZMA¡Êhttps://www.prizma-link.com/press¡Ë¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¡ÚÄ´ºº¿Í¿ô¡Û1,009¿Í
¡ÚÄ´ººÂÐ¾Ý¡ÛÄ´ºº²óÅú»þ¤ËÁ´¹ñ¤Î20～60Âå¤Î²ÖÊ´¾É¤ò»ý¤ÄÃË½÷¤È²óÅú¤·¤¿¥â¥Ë¥¿ー
¡ÚÄ´ºº¸µ¡Û»°É©ÃÏ½ê¥Ûー¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡Êhttps://www.mitsubishi-home.com/¡Ë
¡Ú¥â¥Ë¥¿ーÄó¶¡¸µ¡ÛPRIZMA¥ê¥µー¥Á
²ÖÊ´¾É¤ÇºÇ¤âº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤¯¤·¤ã¤ß¤äÉ¡µÍ¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ë¿²¤Ä¤¤Î°¤µ¡×¡¢°ìÊý¤Ç2³ä¤¬¡Ö²¿¤âÂÐºö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú
¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢¡Ö²ÖÊ´¾É¤Ë¤è¤êÆü¾ïÀ¸³è¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø¤¯¤·¤ã¤ß¤ÎÉÑÈ¯¤äÉ¡¤Å¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ê¿²¤Ä¤¤¬°¤¤¡Ê69.6¡ó¡Ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ø¼¼Æâ¤Ç¤â»Å»ö¤ä²È»ö¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ê29.2¡ó¡Ë¡Ù¡ØÆ¬ÄË¤äÈ©¹Ó¤ì¤Ê¤ÉÂÎÄ´¤Î°²½¡Ê28.8¡ó¡Ë¡Ù¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ìó7³ä¤ÎÊý¤¬¿çÌ²¤Ø¤Î°±Æ¶Á¤òÁÊ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÖÊ´¾É¤¬ÆüÃæ¤Î³èÆ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µÙÂ©¤Î¼Á¤âÄã²¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¼¼Æâ¤Ç¤â½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÂÎÄ´¤¬°²½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²óÅú¤â°ìÄê¿ô¸«¤é¤ì¡¢²°³°¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¼¼Æâ¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢²ÖÊ´¤Ë¤è¤êÀ¸³è¤Î¼Á¡ÊQOL¡Ë¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼¼Æâ¤Ç¤â¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢²ÖÊ´¤¬²È¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾õ¶·¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡Ö²ÖÊ´¤¬¼¼Æâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¸¶°ø¤È¤·¤Æ»×¤¤Åö¤¿¤ë¤â¤Î¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Øµ¢Âð¤·¤¿ºÝ¤Î°áÎà¤ä»ý¤ÁÊª¡¢È±¤ÎÌÓ¤äÈ©¤Ê¤ÉÂÎ¤Ø¤ÎÉÕÃå¡Ê60.3¡ó¡Ë¡Ù¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢¡ØÀöÂõÊª¤ò³°¤Ë´³¤·¤¿¤È¤¡Ê50.7¡ó¡Ë¡Ù¡Ø³°½Ð»þ¤äµ¢Âð»þ¤Î¸¼´Ø¥É¥¢¤Î³«¤±ÊÄ¤á¡Ê50.6¡ó¡Ë¡Ù¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¿È¤ÎÂÎ¤ä»ý¤ÁÊª¤ËÉÕÃå¤·¤Æ»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀöÂõÊª¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤ä¥É¥¢¤Î³«ÊÄ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÇÈò¤±¤Æ¤ÏÄÌ¤ì¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤â¼ç¤Ê¿¯Æþ·ÐÏ©¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¡¢³°µ¤¤½¤Î¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆÃÄê¤Î¹ÔÆ°¤¬°ú¤¶â¤È¤Ê¤Ã¤Æ²ÖÊ´¤¬Î®Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë²ÈÄí¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ÖÊ´ÂÐºö¤¬¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¼¼Æâ¤Ç¤Î²ÖÊ´ÂÐºö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø¼¼Æâ¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë°áÉþ¤Ë¤Ä¤¤¤¿²ÖÊ´¤òÊ§¤¤Íî¤È¤¹¡Ê42.3¡ó¡Ë¡Ù¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢¡ØÀöÂõÊª¤ò³°¤Ë´³¤µ¤Ê¤¤¡Ê38.5¡ó¡Ë¡Ù¡Ø¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡Ê36.2¡ó¡Ë¡Ù¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿¯Æþ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¡ÖÊ§¤¤Íî¤È¤·¡×¤ä¡ÖÉô²°´³¤·¡×¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²ÖÊ´¤ò½üµî¤¹¤ë¡Ö¶õµ¤À¶¾ôµ¡¡×¤Î»ÈÍÑ¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÂÐºö¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²óÅú¤âÌó2³ä¸«¤é¤ì¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÁØ¤â°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3³ä°Ê¾å¤¬¡Ö´¹µ¤¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¡ª²ÖÊ´¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â6³ä°Ê¾å¤¬´¹µ¤¤òÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¼¼Æâ¤Ç¤â²ÖÊ´¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤ò´¶¤¸¡¢ÂÐºö¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Ìó8³ä¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢²È¤Î¶õµ¤¤ò¤¤ì¤¤¤ËÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö´¹µ¤¡×¤âÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²ÖÊ´¤¬Éñ¤¦»þ´ü¤ËÁë¤ò³«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÄñ¹³¤ò´¶¤¸¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¤Ç¤Ï¡¢²ÖÊ´¾É¤ÎÊý¡¹¤Ï¡È´¹µ¤¡É¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö²ÖÊ´¤ÎÉñ¤¦»þ´ü¤Ë´¹µ¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø´¹µ¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê65.4¡ó¡Ë¡ÙÊý¤¬6³ä°Ê¾å¤Î°ìÊý¡¢¡Ø¤Þ¤Ã¤¿¤¯´¹µ¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ê34.6¡ó¡Ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤â3³ä¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
²ÖÊ´¤Î¿¯Æþ¤ò¶²¤ì¡¢´¹µ¤¤ò´°Á´¤ËÃÇÇ°¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬3¿Í¤Ë1¿Í°Ê¾å¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¡¢²ÖÊ´¤Î»þ´ü¤Î´¹µ¤¥Ïー¥É¥ë¤Î¹â¤µ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡Ö´¹µ¤¤ò¤¹¤ëºÝ¤Î¹©É×¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ØÃ»»þ´Ö¤Ç´¹µ¤¤ò¤¹¤ë¡Ê58.9¡ó¡Ë¡Ù¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡ØÁë¤Ê¤É¤Ï¾¯¤·¤À¤±³«¤±¤ë¡Ê38.0¡ó¡Ë¡Ù¡Ø¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤ä¥¨¥¢¥³¥ó¤Î²ÖÊ´½üµî¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤Ê¤É¤ò»È¤¦¡Ê24.6¡ó¡Ë¡Ù¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
´¹µ¤¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Áë¤òÁ´³«¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þ´Ö¤ä³«¸ýÉô¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²ÖÊ´¤ÎÎ®Æþ¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëÅØÎÏ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤Ê¤É¤Îµ¡´ï¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÂÐºö¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤â°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö²ÖÊ´¤¬Â¿¤¤»þ´ü¤Ë´¹µ¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉô²°¤Ë²ÖÊ´¤¬¿¯Æþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉÔ°Â¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ìó9³ä¤ÎÊý¤¬¡Ø¤È¤Æ¤â¤¢¤ë¡Ê32.7¡ó¡Ë¡Ù¤Þ¤¿¤Ï¡Ø¤¢¤ëÄøÅÙ¤¢¤ë¡Ê57.0¡ó¡Ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´¹µ¤¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡¢²ÖÊ´¤Î¿¯Æþ¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤ä¤Ï¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦·üÇ°¤Ï¿¡¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢²ÖÊ´¤Î¿¯Æþ¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â´¹µ¤¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Á°¤Î¼ÁÌä¤Ç¡Ø¤È¤Æ¤â¤¢¤ë¡Ù¤Þ¤¿¤Ï¡Ø¤¢¤ëÄøÅÙ¤¢¤ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÉÔ°Â¤Ç¤â´¹µ¤¤ò¹Ô¤¦ÍýÍ³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø¥Ï¥¦¥¹¥À¥¹¥È¤ä¥«¥Ó¤ÎÍÞÀ©¤Î¤¿¤á¡Ê53.2¡ó¡Ë¡Ù¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ø¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¡Ê49.2¡ó¡Ë¡Ù¡Ø¼¾µ¤¤ÎÇÓ½Ð¤Î¤¿¤á¡Ê45.8¡ó¡Ë¡Ù¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ÖÊ´¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥ê¥¹¥¯¤òËÁ¤·¤Æ¤Ç¤â¡¢¥Ï¥¦¥¹¥À¥¹¥È¤ä¥«¥Ó¡¢¶Ý¤ä¥¦¥¤¥ë¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿Â¾¤Î·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤ò²óÈò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼¼Æâ¤Î¶õµ¤¤ò±ÒÀ¸Åª¤ËÊÝ¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤Ï¡¢²ÖÊ´¾É¤ÎÇº¤ß¤ÈÆ±Åù¤ËÀÚ¼Â¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´¹µ¤¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤Ë²ÖÊ´°Ê³°¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö´¹µ¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÖÊ´°Ê³°¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£´¹µ¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÖÊ´°Ê³°¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¦²«º½¤Ê¤É¤ÎÍ³²Êª¼Á¤Î¿¯Æþ¡Ê30Âå¡¿½÷À¡¿µþÅÔÉÜ¡Ë
¡¦²ã¤Ê¤É¤ÎÃî¤Î¿¯Æþ¡Ê40Âå¡¿½÷À¡¿ÆÁÅç¸©¡Ë
¡¦ÎäÃÈË¼¤Î¸ú²Ì¤¬²¼¤¬¤ë ÇÓµ¤¥¬¥¹¤ä²«º½¤Ê¤É¤Ç±ø¤ì¤¿¶õµ¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ²È¤¬±ø¤ì¤ë¡Ê50Âå¡¿½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë
²ÖÊ´°Ê³°¤Ë¤â¡¢³°µ¤Ãæ¤Î±øÀ÷Êª¼Á¤ä¤Ë¤ª¤¤¡¢Ãî¤Î¿¯Æþ¤Ê¤É¤Ø¤Î·üÇ°¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´¹µ¤¤Ï·ò¹¯°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼¼Æâ¤Î±ÒÀ¸´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç¤â½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢³°Éô´Ä¶¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤â¤¢¤ê¡¢³°µ¤¤Î±ø¤ì¤ä¤Ë¤ª¤¤¡¢Ãî¤Î¿¯Æþ¤Ê¤É¡¢¼þ°Ï¤Î´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ´¹µ¤»þ¤Î²ÝÂê¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
9³ä°Ê¾å¤¬¡Ö²È¤ÎÃæ¤Î¶õµ¤¤Ï½ÅÍ×¡×¤È²óÅú¡ª¶õµ¤´ÉÍý¤Ï²÷Å¬¤Ê½»¤Þ¤¤¤Î´ðËÜ¤Ë
²ÖÊ´¤ä´¹µ¤¤Î²ÝÂê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢²ÈÄíÆâ¤Î¶õµ¤´Ä¶¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²÷Å¬¤Ê½»¤Þ¤¤¤Ë²È¤ÎÃæ¤Î¶õµ¤¤Î¤¤ì¤¤¤µ¤Ï¤É¤ÎÄøÅÙ½ÅÍ×¤À¤È»×¤¦¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢9³ä°Ê¾å¤ÎÊý¤¬¡ØÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡Ê37.1¡ó¡Ë¡Ù¤Þ¤¿¤Ï¡Ø¤¢¤ëÄøÅÙ½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡Ê54.8¡ó¡Ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÂ¿¿ô¤ÎÊý¤¬¡¢²÷Å¬¤ÊÊë¤é¤·¤òÁ÷¤ë¾å¤Ç¡Ö¶õµ¤¤Î¤¤ì¤¤¤µ¡×¤òÉÔ²Ä·ç¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ÖÊ´¤ä¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ê¤É³°ÅªÍ×°ø¤Ø¤ÎËÉ¸æ¤Ë²Ã¤¨¡¢·ò¹¯¤ä²÷Å¬À¤ò°Ý»ý¤¹¤ë´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡Ö¶õµ¤´Ä¶¤Î¼Á¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¶õµ¤¤ò¤¤ì¤¤¤ËÊÝ¤Ä¤¿¤á¤ÎÀßÈ÷´ÉÍý¤ËÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¿Ò¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤ä¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿ー´ÉÍý¤ËÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤ë¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢7³ä°Ê¾å¤ÎÊý¤¬¡Ø¤È¤Æ¤âÉéÃ´¤Ë´¶¤¸¤ë¡Ê26.0¡ó¡Ë¡Ù¤Þ¤¿¤Ï¡Ø¤ä¤äÉéÃ´¤Ë´¶¤¸¤ë¡Ê47.6¡ó¡Ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ì¤¤¤Ê¶õµ¤¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¹â¤¯¤È¤â¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡´ï¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡¢ÆÃ¤Ë¥Õ¥£¥ë¥¿ーÁÝ½ü¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤º¤Ë¾ï¤Ë¤¤ì¤¤¤Ê¶õµ¤¤òÊÝ¤Æ¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á¡§·ò¹¯¤È±ÒÀ¸¤òÎ¾Î©¤¹¤ë½»¤Þ¤¤¤Î¤¢¤êÊý¤¬²ÝÂê¤Ë
Ä´ºº¤Ë¤è¤ê¡¢²ÖÊ´¾É¤ËÇº¤àÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤ä½¸ÃæÎÏ¤ÎÄã²¼¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Î¼Á¤Ë¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬²þ¤á¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¼Æâ¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢°áÎà¤«¤é¤Î½üµî¤ä¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤Î³èÍÑ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö´¹µ¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿¼¹ï¤Ê¥¸¥ì¥ó¥Þ¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
3³ä°Ê¾å¤ÎÊý¤¬²ÖÊ´¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ï´¹µ¤¤òÁ´¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢´¹µ¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¤â9³ä¶á¤¯¤¬¡Ö²ÖÊ´¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Ã»»þ´Ö¤ÇºÑ¤Þ¤»¤ë¤Ê¤É¤Î¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´¹µ¤¤ò¤¹¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ï¥¦¥¹¥À¥¹¥È¤ä¥«¥Ó¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´°²½¤ÎÂÐºö¤¬Â¿¤¯µó¤²¤é¤ì¡¢²ÖÊ´¤Î¿É¤µ¤òÂÑ¤¨¤Æ¤Ç¤â¡Ö¼¼Æâ¤Î¶õµ¤¤ò¤¤ì¤¤¤ËÊÝ¤Á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤Ê´ê¤¤¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Áë¤ò³«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÃî¤ä²°³°¤Î±øÀ÷Êª¼Á¤Î¿¯Æþ¡¢¼¼²¹¤ÎÊÑ²½¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤Ä¤¤Þ¤È¤¤¡¢¼«Á³´¹µ¤¤À¤±¤Ç²÷Å¬¤Ê´Ä¶¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬È©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½»¤Þ¤¤¤Ë¤ª¤±¤ë¶õµ¤¤Î¤¤ì¤¤¤µ¤ò½ÅÍ×»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬9³ä¤òÄ¶¤¨¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î°Ý»ý¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Õ¥£¥ë¥¿ー´ÉÍý¤Ë¤Ï7³ä°Ê¾å¤¬ÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤â¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤ì¤¤¤Ê¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ç²á¤´¤·¤¿¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î¼ê´Ö¤ä¥ê¥¹¥¯¤Ï¸º¤é¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²ÖÊ´¾É¤ÎÊý¡¹¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëËÜ²»¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ ²ÖÊ´¤Îµ¨Àá¤â·ò¤ä¤«¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÂÐºö¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¾¯¤Ê¤¤¡Ö¼¼Æâ¤Î¶õµ¤´Ä¶¡×¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö°ì²È¤Ë¤Ò¤È¤Ä¡¢²÷Å¬¤È¾Ê¥¨¥Í¤Î¿·¾ï¼±¡×»°É©ÃÏ½ê¥Ûー¥à¤ÎÁ´´Û¶õÄ´¥·¥¹¥Æ¥à¡Ø¥¨¥¢¥í¥Æ¥Ã¥¯¡Ù
º£²ó¡¢¡Ö²ÈÄí¤Ç¤Î²ÖÊ´¾ÉÂÐºö¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿»°É©ÃÏ½ê¥Ûー¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡Êhttps://www.mitsubishi-home.com/¡Ë¤Ï¡¢Á´´Û¶õÄ´¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¨¥¢¥í¥Æ¥Ã¥¯¡×¡Êhttps://www.mitsubishi-home.com/online-technology/aerotech/¡Ë¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¨¥¢¥í¥Æ¥Ã¥¯¡×¤Ï24»þ´Ö365Æü¡¢¼¼Æâ¤Î²¹ÅÙ¤È¼¾ÅÙ¤ò¼«Æ°¤ÇºÇÅ¬¤ËÄ´À°¤·¡¢²÷Å¬¤Ç·ò¹¯Åª¤Ê½»´Ä¶¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÁ´ÂÎ¤Î²¹ÅÙ¥à¥é¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢Ç®Ãæ¾É¥ê¥¹¥¯¤Î·Ú¸º¤ä¥¨¥¢¥³¥ó»ÈÍÑ¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£ÎäÃÈË¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´¹µ¤¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊÂè°ì¼ï´¹µ¤¢¨¡Ë¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹âµ¤Ì©½»Âð¤Ç¤â¸úÎ¨Åª¤Ë´¹µ¤¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨µëµ¤¡¦ÇÓµ¤¤È¤â¤Ëµ¡³£¤Ç¼«Æ°Åª¤Ë¹Ô¤¦Êý¼°
¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤Ï¼¼Æâµ¡¤Î1¤«½ê¤Î¤ß¡¢¸ª¤è¤êÄã¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë£³Ëç¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ËÁÝ½üµ¡¤ò¤«¤±¤ë¤À¤±¤ÇÁÝ½ü¤¬´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¶õµ¤¤ÎÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯
¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç»°É©ÃÏ½ê¥Ûー¥à¤Î¡Ö¥¨¥¢¥í¥Æ¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢1995Ç¯¤ÎÈ¯Çä¤«¤é2025Ç¯¤Ç30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¶È³¦¤ËÀè¤ó¤¸¤ÆÁ´´Û¶õÄ´¤òºÎÍÑ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢HEMS¤äUV¤Ê¤Éµ»½Ñ³×¿·¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡×¤ÎÎò»Ë¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡×¤â¶È³¦¤ÎÀè¶î¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÁ´´Û¶õÄ´¤ÎÌ¤Íè¡×¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¨¥¢¥í¥Æ¥Ã¥¯¤ÎÆÃÄ¹
1.24»þ´Ö²ÈÃæ¤òËþ¤¿¤¹¥¯¥êー¥ó¤Ê¶õµ¤
2.Éô²°¤´¤È¤Ë²÷Å¬²¹ÅÙÀßÄê
3.Ç¯´ÖÎäÃÈË¼Èñ¤òºÇÅ¬²½
4.Àß·×»Î¤¬¶õ´Ö¤È¶õµ¤¤ÎÎ®¤ì¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó
5.°Â¿´¤Î10Ç¯ÊÝ¾Ú¥·¥¹¥Æ¥à¡¢5Ç¯ÅÀ¸¡¥Ñ¥Ã¥¯
6.¾®µ¬ÌÏ½»Âð¤ä¥ê¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤âÆ³Æþ²ÄÇ½
¢£¥¨¥¢¥í¥Æ¥Ã¥¯¤ÎÀßÈ÷
¡¦¿´Â¡Éô¤Ï¤¿¤Ã¤¿1Âæ¤Î¾²ÃÖ·¿¼¼Æâµ¡¤ÈÆâÂ¢¥Õ¥£¥ë¥¿ー
¡¦¼¼Æâµ¡¡Ê1Âæ¡Ë
¡¦¹âÀÇ½½ü¿Ð¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤È¶õµ¤À¶¾ô¥Õ¥£¥ë¥¿ー¡Ê¥«¥Æ¥¥óÆþ¤ê¡Ë
¡¦UV¥¯¥êー¥ó¥æ¥Ë¥Ã¥È
¡¦ÎäË¼
¡¦ÃÈË¼
¡¦½ü¼¾¼«Æ°ÀÚÂØµ¡Ç½
¡¦Éô²°¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥ëー¥à¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤È¿á½Ð¸ý¤À¤±
¡¦¥ëー¥à¥³¥ó¥È¥íー¥éー
¡¦¿á½Ð¸ý
¡¦ÃÖ¤¯¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê2Âæ¤Î¼¼³°µ¡
¡¦¼¼³°µ¡¡Ê2Âæ¡Ë
¡¦¼¼Æâµ¡ÍÑ³°ÉôµëÇÓµ¤¸ý
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§https://www.mitsubishi-home.com/online-technology/aerotech/
Íè¾ìÍ½Ìó¡§https://www.mitsubishi-home.com/online-gallery/homegallery/
¥«¥¿¥í¥°ÀÁµá¡§https://www.mitsubishi-home.com/catalog/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§»°É©ÃÏ½ê¥Ûー¥à³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É6-27-30 ¿·½É¥¤ー¥¹¥È¥µ¥¤¥É¥¹¥¯¥¨¥¢7³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºÙÃ« ÁÚ°ìÏº
ÀßÎ©¡§1984Ç¯7·î2Æü
URL¡§https://www.mitsubishi-home.com/
