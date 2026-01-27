【Patisserie KINEEL 京都】 大阪・京阪モール京橋店に初出店、新商品「チョコレートサンドクッキー」などのバレンタイン商品を1月29日から販売

株式会社 鼓月

株式会社鼓月（本社：京都府京都市、代表取締役社長：中西 英貴）が展開する洋菓子ブランド「Patisserie KINEEL京都」では、2026年1月29日から 京阪モール京橋店に初出店いたします。バレンタインシーズンに向けた3種類の新商品「チョコレートサンドクッキー 」「ルフル アーモンドチョコレート」「KINEEL トリュフ3種（ノワール・ベリーホワイト・ナッツキャラメル）」などバレンタインにピッタリな華やかな商品を販売いたします。なお、大阪府内で本商品をご購入いただけるのは、京阪モール京橋店のみとなります。贈る人・贈られる人、それぞれのバレンタインのひとときに、やさしい気持ちが広がる甘い時間をお届けします。

期間：2026年1月29日から2026年2月14日

場所：京阪モール京橋店 本館1階『ラシット』前イベントスペース

住所：大阪市都島区東野田町2丁目1番38号

販売商品（一部抜粋）

■ チョコレートサンドクッキー

税込価格 432円（1箱・1個入）

「チョコレートサンドクッキー」は、チョコレートでコーティングしたココア味のクッキーに濃厚でなめらかなチョコレートクリームをたっぷりと挟みました。また、天面にはキャラメリゼしたスライスアーモンドをトッピングし、カリッとした食感と香ばしい甘さが交わる濃厚で繊細な1枚です。

特定原材料等：卵/小麦/乳成分/大豆/アーモンド

■ ルフル アーモンドチョコレート

税込価格 378円（1箱・1個入）

「ルフル アーモンドチョコレート」は、ココア生地のラングドシャにチョコレートクリームをたっぷりと絞り、生チョコを贅沢にひと粒トッピングしました。さらに、形の異なる3種のアーモンドをあしらい、食感にアクセントを加えた満足感のある一品です。プチギフトにも最適な、可愛らしい1個入ボックスでの販売です。

特定原材料等：卵/小麦/乳成分/大豆/アーモンド

■ ルフル ベリーチョコレート

税込価格378円（1箱・1個入）

「ルフル ベリーチョコレート」は、ほろ苦いココア生地で焼き上げた花びら型ラングドシャに甘酸っぱいベリーチョコレートクリームをたっぷりと絞り、フランボワーズの生チョコレートを贅沢にひと粒トッピングしました。さらに、フリーズドライ苺とピスタチオを散りばめ、華やかで満足感のある一品です。

特定原材料等：卵/小麦/乳成分/アーモンド/大豆

■KINEEL トリュフ3種（ノワール・ベリーホワイト・ナッツキャラメル）

税込価格 1,404円（1箱・3個入）

「KINEEL トリュフ3種（ノワール・ベリーホワイト・ナッツキャラメル）」は、

“とろとろ、やわらか、濃厚” をコンセプトに仕上げた、とろける食感のトリュフ3種セットです。

・ノワール

カカオ55％のチョコレートに150年以上にわたり愛され続けるブランデー「カミュ」を贅沢に使用し、濃厚でありながら後味のキレの良さが際立つ、大人の一粒です。

・ベリーホワイト

フランボワーズと苺の甘さと酸味のバランスが良い自家製ベリーソースに濃厚なホワイトチョコレートガナッシュを合わせた贅沢な一粒です。

・ナッツキャラメル

苦味のある自家製キャラメルソースにミルクチョコとプラリネの濃厚なガナッシュを合わせ

アーモンドスライスのパリパリ食感が特徴の一粒です。

特定原材料等：乳成分/大豆/アーモンド/りんご

■ルフル ココアベリー

税込価格 1,728円（1箱・8個入）

「ルフル ココアベリー」は、花びら型にサクッと焼き上げたココア生地のラングドシャに、苺とラズベリーをミックスしたクリームをたっぷりと絞りました。ベリーの甘酸っぱくみずみずしい香りとココアのほろ苦さが重なり合う、期間限定の華やかな味わいをお楽しみいただける一品です。

特定原材料等：卵/小麦/乳成分/大豆/アーモンド

Patisserie KINEEL 京都について

関西と関東に4店舗を構える「Patisserie KINEEL 京都」。2015年12月に和菓子に捉われず、“美味しさを追求したい”という想いで京都の寺町に誕生した洋菓子ブランドです。「お気に入り」がある店、お客様のお気に入りになるように、との願いを込めて“KINEEL”と名付けました。私たちの菓子作りに光るのは『京菓子處 鼓月』の心と技。京菓子を長年作ってきた私たちだからこその知識や技、経験を生かした、四季折々のいろどり豊かなかわいらしいお菓子をお届けいたします。

株式会社鼓月について

株式会社鼓月は、2026年に創業81年目を迎え、京菓子處 鼓月では、看板商品「プレミアム千寿せんべい」をはじめ、代表銘菓の「華」や果実饅頭「摘み果」を販売しています。また、京菓子のノウハウを活かした洋菓子ブランド「Patisserie KINEEL 京都」、エネルギー補給羊羹「anpower」を展開。2025年10月に和生菓子の新ブランド「月とうさぎ」をオープン。「思い出作りのお手伝い」を理念にお菓子の製造販売を行うトータルスイーツカンパニーです。伝統を守りながらも、鼓月はこれからも挑戦をし続け、長く愛される会社を目指していきます。

株式会社鼓月 会社概要

株式会社鼓月 :https://www.kogetsu.com/

株式会社鼓月

本社：〒612-8235 京都府京都市伏見区横大路下三栖東ノ口11-1

電話番号：075-623-1651（代表）代表者：代表取締役社長 中西英貴

設立：1953年1月（創業：1945年10月）

事業内容：菓子類の製造、直営店・百貨店インショップの運営

