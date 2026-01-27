＜ヴィス＞「第４回バックオフィスDXPO大阪’26」に出展｜インテックス大阪にて2/24-25開催

株式会社ヴィス

『ワークデザイン』を手がける株式会社ヴィス（本社：東京都港区、代表取締役社長：金谷智浩）は、2026年2月24日～25日にインテックス大阪（大阪市住之江区）で開催される「第4回バックオフィスDXPO大阪’26」に出展します。昨今、多様化する働き方やオフィス環境についてのご相談はもちろん、ワークプレイスの現状を可視化する『WORK DESIGN PLATFORM』のご紹介などを行います。

ブティックス株式会社が主催する「第４回バックオフィスDXPO 大阪'26」は、「働き方改革・健康経営展」を含む計９つの専門展で構成され、バックオフィス業務の効率化・自動化を支援する各種ソリューションが一堂に集まります。

本展には、経営・経理・人事・総務などの決裁者が来場し、各種サービスの比較検討・導入相談を行います。会場では実際のデモや商談も予定されています。

当社ブースでは『ワークデザイン』を実現する各ソリューションを展示・紹介します。

ワークプレイスのデータを可視化し、企業ごとの最適な働き方を導き出すDXツール『WORK DESIGN PLATFORM』の紹介をはじめ、オフィスデザインや働き方、移転やリニューアルなどのご相談、オフィスでのICT活用、社員の皆さまのエンゲージメント向上につながる施策についても提案します。

ご来場の際はぜひヴィスの展示ブースにお立ち寄りください。

■出展概要

・展示会名：「第４回バックオフィスDXPO 大阪'26」

・開催日時：2026年2月24日（火）9:30-18:00

2026年2月25日（水）9:30-16:00

・会場：インテックス大阪4・5号館

・主催：ブティックス株式会社

・小間番号：9-24

・主な展示内容

『ワークデザイン』を実現するサービスやツールの紹介

ワークプレイスのデータを可視化するDXツール『WORK DESIGN PLATFORM』の紹介とデモ体験

オフィス移転やリニューアルのポイント

社員のエンゲージメント向上施策

■【DXPO大阪’26】バックオフィスDXPO -展示会公式サイト

https://dxpo.jp/real/box/osaka/

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

■ワークデザインとは

DATA、PLACE、BRANDの観点から企業ごとの最適なワークプレイスを導き出し、働く人々のエンゲージメントを高めながら、企業価値をさらに向上させる環境をデザインすることです。働くことに関するさまざまなサービスを展開しています。

株式会社ヴィス

ヴィスは、3つの事業を通してパーパス（存在意義）である『はたらく人々を幸せに。』の実現を目指しています。



・ブランディング事業

ワークプレイス、CI・VI（ロゴ・WEBサイト・パンフレットなど）のデザインを通して企業ブランディング構築を支援します。

・データソリューション事業

『WORK DESIGN PLATFORM』など、データに基づいて「はたらく」に関する課題を定量・定性面で可視化し、最適な働き方やオフィス環境の構築に導きます。

・プレイスソリューション事業

フレキシブルオフィス『The Place』の運営ノウハウを通して、オフィスビルやワークプレイスの活用提案など、不動産資産の有効活用を支援します。



【会社概要】

社名：株式会社ヴィス

代表者：代表取締役社長 金谷 智浩

事業内容：ブランディング、データソリューション、プレイスソリューション

設立：1998年4月13日

事業所：東京本社、大阪本社、名古屋

URL：https://vis-produce.com