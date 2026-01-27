【西鉄の仲介】訪問査定キャンペーンを開催中！
西鉄不動産株式会社では、2026年1月23日（金）から3月31日（火）まで、売買仲介店舗において「訪問査定キャンペーン」を開催しています。
近年、ライフスタイルの変化や資産形成への関心の高まりから、「自宅の資産価値を知りたい」というニーズが増加しています。マンション価格の上昇や中古住宅市場の活性化も追い風となり、売却前の段階で査定を希望されるお客さまが年々増えている状況です。また、1～3月は新生活に向けた住み替え需要が高まる繁忙期で、不動産購入希望者の動きが最も活発になる時期です。
こうした市場環境を踏まえ、本キャンペーンを企画し、より気軽に査定をご利用いただける機会を提供いたします。
本キャンペーンでは、期間中にご所有の不動産（マンション・戸建・土地）における訪問査定をご依頼されたお客さまに、JCBギフトカード3,000円分を進呈いたします。
この機会にぜひ当社での訪問査定をご利用ください。
キャンペーンについて
【キャンペーン名】
訪問査定キャンペーン
【期間】
2026年1月23日(金)～3月31日(火)
【内容】
キャンペーン期間中、ご所有不動産の訪問査定をご依頼されたお客さまに、JCBギフトカード3,000円分を進呈いたします。（1物件につき1回）
【告知ページ】
https://www.nishitetsu-tyukai.jp/info/10812/
【西鉄の仲介HP】
https://www.nishitetsu-tyukai.jp/
西鉄不動産株式会社について
西鉄不動産は、「住まいと暮らしのトータル生涯パートナー」を目指して1929年に昌栄土地株式会社として創業。当初は宅地開発を中心に、以後、分譲マンション事業、自社賃貸事業等を拡大し、福岡における住まいづくりを主に手掛けてまいりました。現在は、分譲業を親会社である西日本鉄道に任せ、売買仲介業、賃貸仲介・管理業、マンション管理業といった不動産ストックビジネスを中心に事業展開を行っています。売買仲介「西鉄の仲介」は、福岡県下に9店舗ございます。
【会社概要】
【社名】
西鉄不動産株式会社
【本社所在地】
〒810-0074 福岡市中央区大手門2丁目1番10号
【代表者】
代表取締役社長 上野 潔
【事業内容】
賃貸業・売買仲介業・マンション管理業・賃貸仲介管理業・保険代理店業
【創業】
1929年10月
【WEBサイト】
https://www.nishitetsu-fudosan.co.jp/