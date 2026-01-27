【紀ノ国屋・初開催】老舗菓子店「泉屋」の歩み講演会

株式会社紀ノ國屋

株式会社紀ノ國屋（本社：東京都港区、代表取締役社長：富田 勝己）は、京都市中京区の「調進所 紀ノ國屋 京町家」にて、2026年2月7日（土）泉屋代表取締役社長による「老舗菓子店 泉屋 の歩み」についての語りを開催いたします。

日本で初めてクッキーを販売した「泉屋」。創業から今日に至るまでの歴史や、受け継がれてきた想い、ものづくりへの姿勢など、「紀ノ國屋泉屋クッキィ」の誕生秘話も混じえてここでしか聞けない貴重なお話をお届けいたします。

【講座詳細】

開催日：2026年2月7日（土）

時間：14:00～15:00（開場 13:50）

場所：京都/調進所 紀ノ國屋 京町家（https://kinokuniya.kyoto/#cb_contents_num9）

講師：泉 由紀子（株式会社泉屋東京店 代表取締役社長）

定員：20名様限定

参加費：500円（税込）

特 典：泉屋クッキー、放香堂のドリップコーヒー１パック

対象：大人、お子様どちらも可能

申込方法：下記事前申込フォームより（事前決済制）

キャンセル規定：購入後のキャンセル不可

申込締切：2026年2月1日（日）

紀ノ国屋のほうじ茶をお楽しみいただきながら、京町家の落ち着いた空間で老舗泉屋クッキーの歴史についての講座をお楽しみいただけます。特典の泉屋クッキーとドリップコーヒーでご自宅に帰ってからも、余韻もお楽しみいただける講座です。

紀ノ國屋 泉屋クッキィ

調進所 紀ノ國屋 京町家 限定「紀ノ國屋泉屋クッキィ」

京都在住日本画家「鶴田一郎氏」の絵を使用した缶に、京都発祥の泉屋クッキーの焼菓子を丁寧に詰め合せた、素朴な味わいの中に懐かしさを感じるクッキーです。国産小麦と老舗 京都・放香堂の抹茶を使い、日本で最初にクッキーを販売した「泉屋」が創業以来守り続けている、ホームメイドのおいしさとぬくもりが伝わる焼き菓子です。

※本講演は、ご本人様以外の方による代理参加も可能です。代理参加をご希望の際は、必ず事前にご連絡をお願いいたします。

※やむを得ず主催者側の都合により中止となった場合には、チケット代金を全額ご返金いたします（振込手数料を除く）。

【講座事前申込フォーム】※詳細は下記URLよりご確認ください

https://shop.kinokuniya.kyoto/view/item/000000000182

主 催：調進所紀ノ國屋京町家

問い合わせ先：075-744-1219 choushinjo-kinokuniya@e-mail.co.jp

申込方法：「カートに入れる」ボタンを押し決済して下さい。

choushinjo-kinokuniya@e-mail.co.jp からご案内メールを送りますのであらかじめ受信設定をお願いいたします。

【講師プロフィール】

株式会社 泉屋東京店 代表取締役社長 泉由紀子

泉屋東京店4代目社長。泉家の手によって「クッキーは泉屋」という確固たる地位を築き、由紀子社長がその伝統と革新を担っています。 伝統の味を守りつつ、手作業へのこだわりなど、昔ながらの製法を大切にし、洋菓子製造販売を行っています。

【講座開催店舗情報】

店舗名： 調進所 紀ノ國屋京町家

住所： 京都府京都市中京区富小路通御池下る松下町129番

調進所 紀ノ國屋京町家

https://kinokuniya.kyoto/

2025年春、京都・富小路御池に紀ノ國屋の新しいコンセプトショップが誕生しました。創業110余年、日本の食品文化をリードしてきた紀ノ國屋の次なる挑戦として、江戸時代に建てられた築160年の京町家をリノベーション。歴史ある環境でこれまでの紀ノ國屋のこだわりはそのままに、ここ京都から生まれる新しい品々をご紹介するコンセプトショップです。洛中の京町家空間をゆったりとお楽しみいただきながら、商品をあつらえる調進所は予約制にてご来店いただけるショップです。

店舗予約サイト

https://kinokuniya.kyoto/booking/

紀ノ國屋 京町家公式オンラインストア

https://shop.kinokuniya.kyoto/

紀ノ國屋 京町家公式Instagram

https://www.instagram.com/kinokuniya_kyoto/

調進所 紀ノ國屋京町家ブランドサイト

https://kinokuniya.kyoto/