日本IBM、2025年に顕著な業績をおさめられたパートナー企業5社を表彰

日本IBMは、2026年1月27日に開催したパートナー企業向けイベント『IBMパートナー・フォーラム2026』において、昨年１年間を通して日本IBMのビジネス発展に寄与いただき、顕著な業績をおさめられたパートナー企業5社を「日本IBMパートナー・アワード2026」にて表彰しました。

受賞企業と理由は以下の通りです。

【受賞企業】（会社名50音順）

株式会社AIT

HashiCorp製品の第一号案件獲得など新製品の提供に向けた挑戦と、CSM（カスタマー・サクセス・マネージャー）活動を通じてお客様満足度の向上を推進され、全製品分野の売上拡大において多大なご貢献をいただきました。

株式会社エーエスピーコム

前年比で大幅な売上増加を達成されるとともに、IBM watsonxおよびビルド・パートナー・プログラムを活用した生成AIの業務システム組み込みにより、多大なご貢献をいただきました。

株式会社SMSデータテック

米国フロリダ州で開催したIBM TechXchange 2025にて日本のパートナー様として初めて講演を行うとともに、最先端テクノロジーを活用した先進的ソリューションへの積極的な取り組みにより大きな価値を創出いただきました。

NTTインテグレーション株式会社

IBM webMethods Hybrid Integration国内初実績を含むIBMの重点分野への多大な売上のご貢献、ならびにIBM watsonxを活用した業界特化型ソリューションの開発や製造業を中心とした提案活動の推進にご尽力いただきました。

合同会社デロイト トーマツ

戦略的なパートナーシップ体制の構築、およびFinOpsやサスティナビリティー領域における積極的な協業にご尽力いただいたことで、市場開拓において多大なご貢献をいただきました。

この場をもちまして、日頃からの強力な協業推進と多大なご貢献に、心より感謝を申し上げます。日本IBMは、今後もパートナー様との共創を通じて、お客様のビジネスへのAI適用やデジタル変革を推進してまいります。