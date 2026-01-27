【不二家】厳選した和の素材を使用した期間限定商品が登場！ 「ルック（厳選茶セレクション）」「カントリーマアム（お濃い抹茶）」「カントリーマアム（桜きなこ）」

■素材と産地にこだわった、日本の味わいが愉しめるルックとカントリーマアム

株式会社不二家

不二家のロングセラー「ルック」「カントリーマアム」より、こだわりのお茶や桜などの和の素材を使用した、春を感じる期間限定の新商品が登場します。

◆3種類の日本茶の色合い、薫り、味わいを食べくらべ！ 「ルック（厳選茶セレクション）」

【特長】

・京都府産宇治抹茶、石川県産加賀棒ほうじ茶、静岡県産和紅茶を使用したチョコレートの3種アソート

・素材と産地にこだわったお茶の味わいや薫りに加え、綺麗なお茶の色も愉しめる

商品名 「ルック（厳選茶セレクション）」

発売日 2026年2月3日（火）全国発売

中味仕様 チョコレート

表示内容量 43g（9枚）

参考小売価格 オープンプライス

ＪＡＮコード 4902555268866

◆薫り高い厳選抹茶を贅沢に使用した「カントリーマアム（お濃い抹茶）」

【特長】

・甘みと渋みの調和のとれた、濃厚でコクのある鹿児島県産抹茶を生地に練り込み、チョコチップを合わせて焼き上げたカントリーマアム

・抹茶のほどよい苦味と奥深い味わいが愉しめる期間限定商品

・茶師十段池田研太氏監修

・創業78年の老舗茶商「池田製茶」の抹茶を使用

商品名 「カントリーマアム（お濃い抹茶）」

発売日 2026年2月3日（火）全国発売

中味仕様 クッキー

表示内容量 12枚（個包装してあります。）

参考小売価格 オープンプライス

ＪＡＮコード 4902555278490

ミニサイズも同時発売！

商品名 「カントリーマアムミニ（お濃い抹茶）」

発売日 2026年2月3日（火）全国発売

中味仕様 クッキー

表示内容量 42ｇ

参考小売価格 オープンプライス

ＪＡＮコード 4902555278605

※コンビニエンスストア等一部流通限定

◆華やかな香りの桜花エキスときなこの組み合わせ「カントリーマアム（桜きなこ）」

【特長】

・神奈川県産桜花エキスと鳥取県産「三朝神倉大豆」のきなこを生地に練り込み、ホワイトチョコチップを合わせて焼き上げたカントリーマアム

・華やかな桜の香りと香ばしいきなこの味わいが愉しめる期間限定商品

商品名 「カントリーマアム（桜きなこ）」

発売日 2026年2月3日（火）全国発売

中味仕様 クッキー

表示内容量 12枚（個包装してあります。）

参考小売価格 オープンプライス

ＪＡＮコード 4902555278506

ミニサイズは2/24（火）発売！

商品名 「カントリーマアムミニ（桜きなこ）」

発売日 2026年2月24日（火）全国発売

中味仕様 クッキー

表示内容量 42ｇ

参考小売価格 オープンプライス

ＪＡＮコード 4902555278612

※コンビニエンスストア等一部流通限定

不二家ウェブサイト https://www.fujiya-peko.co.jp/

ルックブランドサイト f-look.jp（https://www.fujiya-peko.co.jp/look/index.html）

カントリーマアムブランドサイト http://countrymaam.jp