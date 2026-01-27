神戸海洋博物館　企画展「第24回 帆船模型教室作品展」を開催

神戸海洋博物館

神戸海洋博物館では、2026年2月1日（日）から2月23日（月・祝）まで、企画展「第24回 帆船模型教室作品展」を開催いたします。

神戸海洋博物館主催、神戸帆船模型の会協力のもとに運営している2025年度帆船模型教室の受講生と講師の作品計20点（予定）および製作手順の解説をご覧いただけます。

また、開催期間中の土曜・日曜には、講師による帆船模型製作実演イベントを開催します。精巧な作業工程を間近にご覧いただける貴重な機会です。時間と手間をかけて作り上げ、細部まで再現することで“手元で歴史を感じる”帆船模型の魅力に、ぜひ触れてみてください。

【開催情報】

開催期間：2026年2月1日（日）～2月23日（月・祝）

会 場：神戸海洋博物館 2階企画展示室

時 間：10:00～18:00（入館は17:30まで） ※2月23日のみ15時に展示室を閉場

休 館 日：月曜日（23日祝日は開館し翌24日休館）

主 催：神戸海洋博物館

協 力：神戸帆船模型の会

入 館 料：大人（大学生以上）900円、 小人（小・中学生、高校生）400円

※その他、団体料金・割引等につきましては、HP（https://kobe-maritime-museum.com/）より

ご確認ください。

【企画内容】

●課題作品「レンジャー（Ranger）」

「レンジャー」は、典型的なアメリカ海軍のカッターで19世紀前半に建造されて主に監視と沿岸警備に使用されました。船尾の深い喫水線に強調された優雅な船体ラインをもっています。

展示では、約9ヵ月間をかけて製作に挑んだ受講生の作品がご覧いただけます。同じ帆船を課題としていますが、一隻一隻に一人ひとりの個性が表れるのが見どころです。クラシックな仕上がりにするために、帆（セイル）を、玉葱の皮、紅茶、コーヒー等を使って薄茶色に染めるなど、受講生が各々自分の好みに合わせた工夫にもご注目ください。

●帆船模型製作工程

帆船模型の製作工程を、模型パーツの実物やパネル展示で紹介します。帆船各部の名称および製作の手順がご覧いただけます。

●講師作品展示

教室で講師・アドバイザーを務める神戸帆船模型の会の会員が製作した帆船模型作品を展示します。

「帆船模型製作実演」講師による帆船模型製作実演を実施します！

開 催 日：2026年2月7日（土曜）、2月8日（日曜）、2月14日（土曜）、2月15日（日曜）、

2月21日（土曜）・2月22日（日曜）

時 間：各日11:00～、15:00～（※申込不要、1日につき2回開催）

教室で講師を務める神戸帆船模型の会の会員が実演を担当し、精巧な作業工程を間近にご覧いただける貴重な機会です。

４．お問い合わせ先

神戸海洋博物館 078-327-8983（広報担当 印藤・南）

※展示・イベントの各画像はイメージとなります。実際の展示物等とデザイン・仕様が異なる場合がご

ざいます。