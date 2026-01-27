ベッドサイドでの訪問ハープ奏者～曽我あかね氏、社会福祉法人あいの実三施設での訪問演奏を達成～

社会福祉法人あいの実

2025年12月24日――年末の喧騒が深まるこの日、※ベッドサイドでの訪問ハープ奏者・曽我あかね氏が、ミニハープを携えて仙台市泉区の障がい者支援施設『あいの実ラズベリー』を訪れました。プライベートでも多忙を極めるこの時期、足を運んで下さった心遣いと繊細なハープの音色が、重症心身障害児とスタッフの胸に、静かな癒しと温もりを届けました。

※ベッドサイトでの訪問ハープ奏者とは？

ホスピスや緩和ケア、病院、高齢者施設などで、患者さん一人ひとりのそばでハープの生演奏を提供する音楽家。演奏は単なるコンサートではなく、目の前の方の状態、その人らしさに寄り添いながら進められます。

『あいの実ラズベリー』での演奏。スヌーズレン療法を取り入れた空間で演奏に聞き入る、障がいのある子とスタッフたち。一人ひとりに近づく曽我あかね氏。

同氏の、あいの実通所施設での演奏は今回が三回目であり、これにより三施設すべてへの演奏訪問を達成されました。

この日、『あいの実ラズベリー』で演奏を聞いた子どもたちは8名。曽我あかね氏は全体への演奏後、一人ひとりに優しく話しかけながら、再度ハープをつま弾きました。

曽我氏はかつて、あいの実をご利用いただいていたご家族であり、現在はベッドサイドでの訪問ハープ奏者として、ホスピスや医療施設などで演奏活動を行っています。

重度の障がいを持つ息子さんと過ごしたご自身の体験をもとに「癒しの音」を社会に届け続ける姿は、支援者であり、共に歩む仲間でもあります。

■曽我あかね氏にインタビュー

重い障がいのある子どもたち。ハープの音色に合わせて歌ったり身体を動かしたり。

あいの実：ハープとの出会いについて教えてください。

「息子がNICUで一年以上過ごしている頃、ハープに触れる機会がありました。弦をはじくと、肩にもたれたハープから音色と共に振動が骨まで伝わり、緊張が解れ、深い癒しを感じました。自分は知らず知らずのうちに緊張していたんだ、と知りました」



あいの実：演奏に対し、息子さんの反応はありましたか？

「今日の『あいの実ラズベリー』での演奏時、子どもたちはハミングなどしてくれましたが、残念ながら私の息子にそのような反応はありませんでした。それでも、happy birthdayなど、折々の気持ちをハープに込めて伝えることができて、良かったと思っています」



あいの実：曽我さんにとってハープとは？

「相棒であり、なくてはならないもの。そして私と、旅立った息子をつなぐものです。演奏を、自分と息子で届けているのかな、という思いもあります」



あいの実：大切な方を失った方へ、伝えたいメッセージはありますか？

「言葉では難しいと思っています。ほんの少しでも自分のできることとして、ハープの音色に思いをこめてお届けしています」

演奏後のインタビュー。「支援している、とはあまり感じていません。自分のできることをしているだけ」と語る曽我あかね氏

あいの実では、ハープ演奏をはじめ、療育キャンプ、絵画展、視線入力アートを形にするプロジェクト、外国人介護人材の受け入れなど、多様な形で地域社会との連携を進めています。個々の支援をはじめ、ボランティアや市民、団体、企業との協働により“共生の場”を創出することを目指しています。

曽我氏のような存在は、音楽や芸術を通じ、福祉施設と社会をやさしくつなぐ架け橋であり、これからの福祉の可能性を広げていく力となっています。

■曽我あかね氏 プロフィール

曽我あかね氏：ベッドサイドでの訪問ハープ奏者（米国 International Harp Therapy Program 修了／ CTHP、「よりそいのハープ」副代表）

息子のNICU入院をきっかけにハープの音に出会い、モニター音が鳴り響く治療室で過ごす中で、ハープの音と響きに、心と身体がほどけるような感覚を体験する。6歳で息子を見送った後、同じように医療やケアの場で時間を過ごす方々に、安全で負担のない形でハープの音を届けたいと考え、米国発祥の専門教育プログラムにて医療・ケア現場でのハープ実践を学ぶ。 現在は、ホスピス、福祉施設などにおいて、ハープの音を届けている。 2023年よりInternational Harp Therapy Program 主宰の Christina Tourin 氏によるオンライン講座にて、通訳・翻訳を担当。

団体概要

法人名：社会福祉法人あいの実

所在地：宮城県仙台市

代表者：理事長 乾 祐子

設立：2021年（令和３年）

事業内容：重症心身障害や医療的ケアを必要とする方々への生活介護、短期入所、居宅サービス等の福祉事業を展開。地域に根ざした支援と、家族に寄り添う取り組みを続けている。