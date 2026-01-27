無料で楽しめるホテルロビーアート展、京都在住アーティスト10名の出展も決定！『HAPPY SMILE ART in 三井ガーデンホテルズ』

株式会社三井不動産ホテルマネジメント

株式会社三井不動産ホテルマネジメント（本社：東京都中央区／代表取締役社長：杉山亮）が運営する三井ガーデンホテル京都河原町浄教寺（所在地：京都府京都市下京区寺町通四条下る貞安前之町620番）では、一般社団法人グループハッピースマイルとのコラボレーションのもと、無料で楽しめるホテルロビーアート展「HAPPY SMILE ART in 三井ガーデンホテルズ」を2026年2月1日(日)～3月22日(日)まで、計50日間にわたり開催いたします。

昨年に続き2回目の京都会場となる三井ガーデンホテル河原町浄教寺では、京都府下の3つの福祉施設のご協力により、京都在住のアーティスト10名の出展が決定しました。折り紙や色鉛筆、オイルパステルなど、多彩な画材が織りなす繊細な表現と、京都の祭りや寺社を題材とした京都ならではの作品の数々を、500年を超える歴史を持つ浄教寺と癒合した“寺のホテル”でぜひお楽しみください。

花田知佳 作「おりがみの富士山」■『HAPPY SMILE ART in 三井ガーデンホテルズ』とは

障がいのある方々が制作されたアート作品をホテル館内にて展示・販売し、誰もが気軽にアートに触れられる機会を提供するとともに、心のバリアフリーを推進することを目的としています。販売代金は、一般社団法人グループハッピースマイルを通じて作者へお渡しし、次なる創作活動の支援に役立てられます。作品の購入については、イベント特設ページをご覧ください。

・イベント特設ページ：

https://www.mitsuifudosan-hotelmanagement.com/sustainability/happy-smile/event/(https://www.mitsuifudosan-hotelmanagement.com/sustainability/happy-smile/event/?utm_medium=other&utm_source=partner&utm_campaign=jokyouji-prtimes&utm_term=hm&utm_content=prtimes)

■京都河原町浄教寺展 開催概要

・開催期間：2026年2月1日(日)～3月22日(日) 計50日間

前期展：2月1日(日)～2月25日(水) 25日間

後期展：2月26日(木)～3月22日(日) 25日間

・開催場所：三井ガーデンホテル京都河原町浄教寺

・展示場所：１階ロビー 4箇所

※本イベントの開催は状況により予告なく変更となる場合があります。

※画像はイメージです。展示作品は会場により異なります。

※お買い求めいただいた絵画は、展示期間終了後の発送となります。

展示イメージ■作家紹介

花田知佳 氏

小学生の頃から絵日記を書く習慣があり、

その積み重ねが今の制作活動の礎になっている。

色鉛筆やカラーペンを使用しモチーフを忠実に再現しているが、時に自分のひらめきや想像をプラスしてまったく新しい作品を生み出している。

花田知佳氏■作品一例左から：白龍 作「青龍」、宇山紀子 作「風神」、片山桃花 作「無題」■グループハッピースマイル 概要

「グループハッピースマイル」は、障がいの有無に関わらず、集うすべての人が笑顔になる、そんな環境（空間）づくりを目指し活動する一般社団法人です。

障がいのある方々が自主生産された商品を、多くの方々に喜んで購入していただける様な場の企画、提供や、一般市場で喜んで選んでいただける様な商品の生産、販売活動についての助言、支援を行っています。加えて彼らが製作したアート作品を社会に紹介し、販売していく場『ハッピースマイルアート』の企画、提供を行っています。

・一般社団法人グループハッピースマイル 公式WEBサイト：

https://grouphappysmile.wixsite.com/happysmile

■三井ガーデンホテル京都河原町浄教寺 概要

四条河原町より徒歩1分、先斗町や祇園へ徒歩圏内。

賑わいの寺町通から参道を抜けると、そこにあるのは

“寺のホテル”。寺の所作を体感できる特別な京都ステイを。

三井ガーデンホテル京都河原町浄教寺 ロビー

・所在地：〒600-8031京都市下京区寺町通四条下る貞安前之町620番

・客室数：166室

・チェックイン：15:00／チェックアウト：11:00

・参考料金：1泊 19,950円～（2名1室利用時1名あたり、税込、食事なし）

・公式サイト：https://www.gardenhotels.co.jp/kyoto-kawaramachi-jokyoji/(https://www.gardenhotels.co.jp/kyoto-kawaramachi-jokyoji/?utm_medium=other&utm_source=partner&utm_campaign=jokyouji-prtimes&utm_term=hm&utm_content=prtimes)

・公式アカウント：Instagram（@mitsuigardenhotels(https://www.instagram.com/mitsuigardenhotels/)）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=tORtuih6WEw ]

■三井不動産ホテルマネジメントが展開するホテル

三井ガーデンホテルズでは“ガーデンのような豊かさと潤いのある滞在体験を提供したい”という想いから、ブランドタグラインを「Stay in the Garden」と定め、国内外で34施設を展開しています。全国各地の地域性を大切に個性豊かなデザインと「楽しみになる朝食」をご用意し、ビジネスユースだけでなく、レジャー、リトリート、リフレッシュ、長期滞在等、様々なシチュエーションでお楽しみいただけます。

また“滞在そのものが目的となるデスティネーション型ホテル”を掲げた『ザ セレスティンホテルズ』を3施設、自分のスタイルで、“自由な時間と、過ごし方”を愉しむ次世代型ライフスタイルホテル『sequence』を3施設展開。三井不動産ホテルマネジメントは、「記憶に残るホテル」「感性豊かなお客さまの五感を満たすホテル」という理念・コンセプトのもと、多様なニーズに応えるブランド展開をしています。

三井不動産グループは、「共生・共存・共創により新たな価値を創出する、そのための挑戦を続ける」という「＆マーク」の理念に基づき、「社会的価値の創出」と「経済的価値の創出」を車の両輪ととらえ、社会的価値を創出することが経済的価値の創出につながり、その経済的価値によって更に大きな社会的価値の創出を実現したいと考えています。 2024 年4 月の新グループ経営理念策定時、「ＧＲＯＵＰ MATERIALITYMATERIALITY（重点的に取り組む課題）」として、「１．産業競争力への貢献」、「２．環境との共生」、「３．健やか・活力」、「４．安全・安心」、「５．ダイバーシティ＆インクルージョン」、「６．コンプライアンス・ガバナンス」の６つを特定しました。これらのマテリアリティに本業を通じて取組み、サステナビリティに貢献していきます。

