世界的人気キャラ「ソニック」と一緒に日本語・日本文化を学べる！　全編英語のガイド本『Survival Japanese with SONIC THE HEDGEHOG』2026年1月27日（火）発売

写真拡大 (全7枚)

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年1月27日（火）に、『Survival Japanese with SONIC THE HEDGEHOG』（監修：株式会社セガ、著者：アン・クレシーニ、イラスト：今田ユウキ）を発売いたしました。




本書は、世界的な人気を誇る株式会社セガのゲームキャラクター「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」と一緒に、日本の言語や文化を学べる訪日外国人向け書籍です。



記録的な訪日観光客の増加を受け、「日本文化についてもっと知りたい」「簡単な日本語会話をできるようになりたい」というニーズに応える1冊。全編英語・ローマ字のフリガナ付きで、日本語が全く分からない方でも楽しめます。



本書の4つのポイント

1．ソニックと一緒に「日本を旅する」ように日本語を学べる


『ソニックと勇気のつるぎ』『漆黒のハリネズミ シャドウ・ザ・ヘッジホッグ』（共に小学館）著者、マンガ家の今田ユウキ氏による全編描き下ろしイラストを収録。「日本を旅するソニック」をテーマにしたオリジナルイラストを楽しみながら学習できます。





2．全編英語で、初心者でもあいさつや旅行に使えるフレーズが学べる


レストランやお店、旅館など、旅行ですぐに使えるフレーズを厳選。日本語が全く分からなくても、英語の解説でスムーズに理解できる構成です。







3．言語学者アン・クレシーニ氏による、日本文化解説


「なぜ街にゴミ箱が少ないの？」「温泉のマナーは？」「“いただきます”ってどういう意味？」など、訪日客が抱くリアルな疑問に、在日25年以上の言語学者が独自の視点で回答します。



アン・クレシーニ氏








4．困ったときにすぐに使える、便利な巻末リスト・索引付き


「日本食の食べ物リスト」「街で見かける重要語リスト」など、観光客が困ったときに迷わず参照できるような、便利なリストを巻末に掲載しています。言葉が通じない場面でも、指でさし示したりパッと確認できる、旅の強い味方です。




本書の構成

■1　Warm Up Zone


あいさつ、日本語の文字、数など


■2　Tokyo Zone


交通機関、買い物、外食、ナイトライフなど


■3　Kyoto Zone


寺社参拝、旅館、お祭り、温泉など


■4　Osaka Zone


地域ごとの文化、スポーツ、季節や祝日など


■Appendix


重要単語、日本の食べ物リストなど




外国人観光客が増える中、言葉が通じないことによるトラブルを解決し、日本語や日本文化に興味を持ってもらい、より深く日本を知ってもらうきっかけとなるようにと思いを込めて制作しました。


ソニックファン、日本を訪れる外国人、日本語学習者へのギフトとしてもおすすめの1冊です。



書店限定特典：オリジナルステッカー

本書の発売を記念し、全国の主要書店にてオリジナルステッカー特典付を発売いたします。


対象店舗

＜秋田県＞


ジュンク堂書店　秋田店


未来屋書店　秋田店



＜宮城県＞


喜久屋書店　仙台店



＜福島県＞


ジュンク堂書店　郡山店



＜埼玉県＞


須原屋　コルソ店


須原屋　武蔵浦和店


蔦屋書店　滑川店


紀伊國屋書店　浦和パルコ店


TSUTAYA　レイクタウン



＜東京都＞


紀伊國屋書店　玉川高島屋店


有隣堂　アトレ目黒店


有隣堂　アトレ亀戸店


オリオン書房　ノルテ店


MARUZEN　多摩センター店


くまざわ書店　調布店


明屋書店　中野ブロードウェイ店



＜神奈川県＞


三省堂書店　海老名店


有隣堂　厚木店


丸善　ラゾーナ川崎店


紀伊國屋書店　ららぽーと横浜店


有隣堂　たまプラーザテラス店



＜長野県＞


蔦屋書店　上田大屋店


蔦屋書店　長野徳間店



＜静岡県＞


戸田書店　藤枝東店


MARUZEN＆ジュンク堂書店　新静岡店



＜京都府＞


大垣書店　イオンモール京都桂川店



＜大阪府＞


ジュンク堂書店　天満橋店



＜兵庫県＞


ジュンク堂書店　芦屋店


ジュンク堂書店　三宮駅前店


ジュンク堂書店　西宮店


喜久屋書店　東急プラザ新長田店



＜福岡県＞


宮脇書店　木の葉モール橋本店



＜長崎県＞


紀伊國屋書店　長崎店



＜沖縄県＞


田園書房　具志川店



書籍概要

『Survival Japanese with SONIC THE HEDGEHOG』


監修：株式会社セガ


著者：アン・クレシーニ


イラスト：今田ユウキ


定価：2,420円（本体2,200円＋税）


発売日：2026年1月27日（火）


判型：A5変形判


ページ数：160ページ


ISBN：978-4-04-607177-4


発行：株式会社KADOKAWA


KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322407000585/)