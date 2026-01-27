世界的人気キャラ「ソニック」と一緒に日本語・日本文化を学べる！　全編英語のガイド本『Survival Japanese with SONIC THE HEDGEHOG』2026年1月27日（火）発売

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年1月27日（火）に、『Survival Japanese with SONIC THE HEDGEHOG』（監修：株式会社セガ、著者：アン・クレシーニ、イラスト：今田ユウキ）を発売いたしました。

本書は、世界的な人気を誇る株式会社セガのゲームキャラクター「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」と一緒に、日本の言語や文化を学べる訪日外国人向け書籍です。

記録的な訪日観光客の増加を受け、「日本文化についてもっと知りたい」「簡単な日本語会話をできるようになりたい」というニーズに応える1冊。全編英語・ローマ字のフリガナ付きで、日本語が全く分からない方でも楽しめます。

本書の4つのポイント

1．ソニックと一緒に「日本を旅する」ように日本語を学べる

『ソニックと勇気のつるぎ』『漆黒のハリネズミ シャドウ・ザ・ヘッジホッグ』（共に小学館）著者、マンガ家の今田ユウキ氏による全編描き下ろしイラストを収録。「日本を旅するソニック」をテーマにしたオリジナルイラストを楽しみながら学習できます。

2．全編英語で、初心者でもあいさつや旅行に使えるフレーズが学べる

レストランやお店、旅館など、旅行ですぐに使えるフレーズを厳選。日本語が全く分からなくても、英語の解説でスムーズに理解できる構成です。

3．言語学者アン・クレシーニ氏による、日本文化解説

「なぜ街にゴミ箱が少ないの？」「温泉のマナーは？」「“いただきます”ってどういう意味？」など、訪日客が抱くリアルな疑問に、在日25年以上の言語学者が独自の視点で回答します。

アン・クレシーニ氏

4．困ったときにすぐに使える、便利な巻末リスト・索引付き

「日本食の食べ物リスト」「街で見かける重要語リスト」など、観光客が困ったときに迷わず参照できるような、便利なリストを巻末に掲載しています。言葉が通じない場面でも、指でさし示したりパッと確認できる、旅の強い味方です。

本書の構成

■1 Warm Up Zone

あいさつ、日本語の文字、数など

■2 Tokyo Zone

交通機関、買い物、外食、ナイトライフなど

■3 Kyoto Zone

寺社参拝、旅館、お祭り、温泉など

■4 Osaka Zone

地域ごとの文化、スポーツ、季節や祝日など

■Appendix

重要単語、日本の食べ物リストなど

外国人観光客が増える中、言葉が通じないことによるトラブルを解決し、日本語や日本文化に興味を持ってもらい、より深く日本を知ってもらうきっかけとなるようにと思いを込めて制作しました。

ソニックファン、日本を訪れる外国人、日本語学習者へのギフトとしてもおすすめの1冊です。

書籍概要

『Survival Japanese with SONIC THE HEDGEHOG』

監修：株式会社セガ

著者：アン・クレシーニ

イラスト：今田ユウキ

定価：2,420円（本体2,200円＋税）

発売日：2026年1月27日（火）

判型：A5変形判

ページ数：160ページ

ISBN：978-4-04-607177-4

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322407000585/)