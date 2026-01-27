シーボン 60周年企画 ロイヤルメンバー限定　工場見学＆体験ツアーを実施

株式会社シーボン

株式会社シーボン（本社：東京都港区､代表取締役社長：崎山一弘､証券コード：4926）は､2026年1月24日（土）に創業60周年を迎えました。

60周年企画のひとつとして､日頃よりご愛顧いただいているお客様を栃木県の生産センター､研究開発センターにご招待し、製品を作っている工場の見学や製品づくりをご体験いただきました。

■イベント概要

【開催日時】2025年11月21日（金）11：00～15：00

【開催場所】シーボン生産センター､研究開発センター

【プログラム】・役職員紹介 ・生産センター､研究開発センター見学 ・60周年ヒストリー紹介＆歴史製品見学 ・研究課によるセミナー ・製品の香りのルームフレグランスづくり体験

ロイヤルメンバーをご招待する工場見学は以前にも実施しており､お客様に大変興味を持っていただけるイベントですので､今回は60周年企画として多くのお客様にお越しいただきたい思いから、募集人数を大幅に増やしましたが､250名を超えるご応募をいただきました。人数の都合でお越しいただけなかったお客様も多数いらっしゃいますので、60周年期間中に､改めて実施を予定しております。

■当日の様子

お客様からは､「想像以上にとても丁寧で清潔で厳格な環境の下お仕事されていることに気づきました｡」「一つ一つの製品を人の手によりしっかりと分業しながら作っている過程や研究開発者の想いや研究結果を目の当たりにして感動しました｡」など､嬉しいお言葉をいただきました。

シーボン60周年のテーマは「美しさを共に奏でる」

これまでの歴史に感謝し､お客様と共に美しさを創造し､これからも共に歩んでまいります。

■シーボンについて

シーボンは､1966年の創業以来約60年に渡り､研究・開発､製造､販売までを一貫して行う日本の化粧品メーカーです。

全国96店舗（会員制/直営93店舗､代理店3店舗）のサロンを通して､化粧品販売とアフターサービスを提供しています。

毎日の正しいスキンケアと､サロンでの定期的な肌カウンセリング＆フェイシャルトリートメント。

この繰り返しが､日々変化する素肌を健やかに育む。これが永年培ってきたシーボン独自のビューティ・プログラムです。

シーボンは､唯一無二のビューティ・プログラムで､美肌を適えるブランドとしてこれからも展開してまいります。

【シーボン公式ホームページ】https://www.cbon.co.jp/net/

【シーボンビューティージャーナル配信中】https://www.cbon.co.jp/journal/interview/

【60周年特設サイト】https://www.cbon.co.jp/net/cbon/60th_anniversary.aspx