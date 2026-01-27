【最大20％OFF】茨城・境町でハワイ気分を満喫する「ALOHA GLAMPING RESORT SAKAI」で3周年を記念したャンペーンを販売開始

株式会社ブッキングリゾート

都心から車で約60分、アクセス抜群の茨城県・境町のハワイアンリゾート気分を味わえるグランピング施設「ALOHA GLAMPING RESORT SAKAI」は多くの方にお越し頂き、2026年春に3周年を迎え、感謝を込めたスペシャルプランが販売します。ハワイをテーマにした非日常空間で、お得に特別な滞在をお楽しみいただけます。



公式サイト：https://www.ibaraki-sakai-glamping.com/

「ALOHA GLAMPING RESORT SAKAI（アロハグランピングリゾートサカイ）」は、この春に開業3周年を迎えます。ハワイのリゾートを思わせる非日常の空間と、自然に囲まれたプライベートな滞在体験により、多様な旅行シーンに対応したグランピングリゾートです。

日頃のご愛顧への感謝の気持ちを込め、期間限定で、通常より20％OFFの特別価格でご宿泊いただける特別記念プランの販売を開始。自然の中で過ごすプライベートな時間や、ハワイを思わせるリゾート空間での非日常体験は、思い出に残る特別な旅を演出。開業3周年だからこそ実現した特別なプランで、日常を離れた贅沢なひとときをぜひお楽しみください。

■【ALOHA３周年・特別記念プラン20％OFF】プラン【1泊2食付き】

白を基調としたマウイ風コテージALOHA特製彩りハワイアンディナー

3周年記念プランは夕食・朝食付きの1泊2食付きで、ALOHAならではの彩り豊かなハワイアンディナーと、爽やかな朝にぴったりのロイヤルハワイアンプレートをご用意。

木々に囲まれたグランピングコテージは三角屋根の開放的な室内スペースにハワイアンテイストのインテリアを施し、まるで海外にいるかのような非日常空間。

この特別な機会に、お得にゆったりとした休息の時間をお過ごし下さい。

■対象期間：2月1日(土)～4月24日(金)まで

■割引除外日：3月20日(金) 3月21日(土) 3月28日(土)

4月4日(土) 4月11日(土) 4月18日(土)

詳細はこちら :https://reserve.489ban.net/client/sakaimachi-g/0/detail/1205605

■ 焚火を囲む、特別な夜時間、屋外シアター＆焼きマシュマロ体験を開始

焚火を囲んで、星空の下で映画鑑賞

施設内の焚火スペースでは、屋外シアター鑑賞と焼きマシュマロを楽しめるサービスを新たに開始しました。揺らめく炎を囲みながら映像を楽しみ、焼きたてのマシュマロを味わうひとときは、夜のグランピングステイをより印象深い特別な時間へと演出します。

■ グランピングと楽しむ、春限定のお花見スポット

春を感じる、権現堂桜堤のお花見風景

春の滞在では、施設から車で約30分圏内の桜の名所「権現堂桜堤」へ足を延ばすのもおすすめです。グランピングで過ごす非日常の時間と合わせれば、桜の景色を眺める日中のお出かけも、夜の焚火やALOHAステイも、思い出に残る特別な春旅に。自然と贅沢な時間を両方楽しむ一日が叶います。

■ 本と過ごす、蔦屋書店コラボルーム

アロハグランピングリゾートでは、代官山 蔦屋書店とコラボレーションした特別なお部屋

「BOOK & GLAMPING」ルームもご用意しています。

本企画では、コテージ【ハワイ】の1棟を、ハワイにまつわるガイドブックやフォトブック、エッセイなど、代官山 蔦屋書店がセレクトした書籍を揃えた“本に囲まれた空間”として演出。

宿泊者は、自然に囲まれた静かな環境の中で、読書に没頭しながら、心ほどけるグランピング時間をお過ごしいただけます。

読書だけでなく、ハンモックでくつろいだり、焚き火を囲んで語らったりと、思い思いの過ごし方ができるのも魅力。自然の音に耳を澄ませながら本の世界に浸るひとときは、まるで“森の中の図書館”に滞在しているかのような非日常体験を演出します。ハワイアンテイストの空間とともに、日常から離れて感性を整える、特別な滞在をお楽しみいただけます。

■ 施設紹介

ハワイにまつわる書籍を揃えた「特別コテージ」本と過ごすグランピング

「ALOHA GLAMPING RESORT SAKAI（アロハ グランピング リゾート サカイ）」は、

“都心から一番近いハワイ”をコンセプトに誕生したグランピングリゾートです。

ハワイ州ホノルル市と姉妹都市である茨城県・境町に位置し、都心から車で約60分という好アクセスながら、南国リゾートを思わせる非日常の空間で、気軽にアウトドアステイをお楽しみいただけます。

施設内には、ハワイアンテイストのインテリアを施したグランピングコテージをはじめ、愛犬と一緒に滞在できる専用ドッグラン付きドッグコテージ、本格的なアウトドアサウナや焚き火ラウンジなど、自然と調和した多彩なコンテンツをご用意。

また、直通バスや高速ICからのアクセスも良く、“気軽に非日常を楽しめる場所”として、幅広い層から支持を集めています。

■ 施設概要

夕暮れに灯る「ALOHA」日常を離れたハワイアンリゾート自然の中で、愛犬とくつろぐひととき木々のさざめきと風を感じながら、ととのうサウナ時間ハワイをテーマにしたグランピング＆キャンプリゾート

施設名：ALOHA GLAMPING RESORT SAKAI（アロハ グランピング リゾート サカイ）

棟数：4棟

住所：〒306-0431 茨城県猿島郡境町西泉田1224-2

アクセス

【お車でお越しの方】

圏央道境古河ICより車で3分

【公共交通機関でお越しの方】

東京駅から境町高速バスターミナルまで 約90分

公共バス【境車庫行き】

境車庫バス停下車 徒歩約15分

公式サイトを見る :https://www.ibaraki-sakai-glamping.com/

Resort Glamping.com（リゾートグランピングドットコム）とは

リゾートグランピングドットコムは、全国のグランピング施設・リゾートヴィラに特化した予約サイトです。これまで主流であった旅館・ホテルでの宿泊とは異なる新たな体験型宿泊施設として認知されたグランピング。全国でも続々と開業が続いており、一定の基準を満たした評価の高いグランピング施設が予約可能です。

リゾートグランピングドットコム公式サイト：https://www.resort-glamping.com

株式会社ブッキングリゾートについて

株式会社ブッキングリゾートは、宿泊・観光業界の集客支援を専門とする企業です。主な事業内容として、宿泊施設への集客支援コンサルティング、グランピング予約サイト「リゾートグランピングドットコム」の運営、ペット同伴可能な宿泊施設の情報提供と予約サービスを行う「いぬやど」の運営、宿泊施設の開発支援、直営宿泊施設の運営などがあります。

【会社概要】

社名：株式会社ブッキングリゾート

代表：坂根正生

住所：大阪市北区梅田2-6-20パシフィックマークス西梅田13階

設立：2013年5月27日

資本金：1億円

事業内容：グランピング・リゾートヴィラ、ペットと泊まれる宿の予約サイト運営

お問合せ先：info@booking-resort.jp

HP：https://www.booking-resort.jp