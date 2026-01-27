¡Úºë¶Ì¸©¡Û¡ÖSKIP¥·¥Æ¥£³¹¤Ó¤é¤ 23¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡×³«ºÅ
¡¡SKIP¥·¥Æ¥£¡ÊÀî¸ý»Ô¡Ë¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯2·î¤Ç³¹¤Ó¤é¤¤«¤é23¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2·î7Æü¡ÊÅÚÍËÆü¡Ë¤È8Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢¤³¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡ÖSKIP¥·¥Æ¥£³¹¤Ó¤é¤ 23¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Î¸æÍè¾ì¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü³Æ»ÜÀß¤Ë¤ª¤±¤ë¼ç¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È1 ºÌ¤Î¹ñ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥×¥é¥¶
¡Ê1¡Ë±ÇÁü¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤ÎÌµÎÁ³«´Û
¡¡±ÇÁü¤ÎÎò»Ë¤ä¤·¤¯¤ß¤ò³Ø¤Ó¡¢±Ç²è¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤Î¡ÖÂÎ¸³·¿±ÇÁü¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡×¤ò 2Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«Êü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨ ´ë²èÅ¸¤ÏµÙ»ßÃæ¤Ç¤¹¡£
¡Ê2¡Ë±ÇÁüÀ©ºî»Ù±ç¼¼¡Ê¥Þ¥ë¥Á¥ªー¥Ç¥£¥ª¼¼¡Ë
¡Ú2·î8Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë³«ºÅ¡¦Í×Í½Ìó¡Û
¡¡¥×¥í¤Î¸½¾ì¤òÂÎ¸³¡ª¿Æ»Ò¤ÇÄ©¤àCM¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó
¡¡ºÌ¤Î¹ñ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥×¥é¥¶¤Ë¤¢¤ë¥×¥í»ÅÍÍ¤Î¼ýÏ¿µ¡ºà¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢CM¤Î¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÌµÎÁ¡Ë
£² Àî¸ý»ÔÎ©²Ê³Ø´Û
¡¡ÆÃÊÌÅ¸¡Ö¥·¥ó¡¦Ç¦¼ÔÅ¸―Ç¦½Ñ¤ò²Ê³Ø¤Ç³Ø¤Ù¡ª―¡×¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
3 ºÌ¤Î¹ñ¤¯¤é¤·¥×¥é¥¶
¡¡¡Öµ¤¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¡ª°¼Á¾¦Ë¡¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢°¼Á¾¦Ë¡¥¯¥¤¥º¤äÆÃÊÌ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö²èÍÑ»æ¤Çºî¤ë¡ª¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥ß¥Ë¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ê¤É¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÌµÎÁ¡Ë
4 »º¶Èµ»½ÑÁí¹ç¥»¥ó¥¿ー
¡¡3D¥×¥ê¥ó¥¿¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢»º¶ÈÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢ー¥à¤äÅÅ»Ò¸²Èù¶À¤Ç»£±Æ¤·¤¿²èÁü¤Ê¤É¡¢ÀèÃ¼µ»½Ñ¤Î¾Ò²ð¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÌµÎÁ¡Ë
5 NHK¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥¹
¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Î´ØÏ¢±ÇÁü¤Î¾å±Ç¤ä½Ð±é¼Ô¥Ñ¥Í¥ë¡¦°áÁõ¡¦¥Ý¥¹¥¿ーÅ¸¼¨Åù¤ò2³¬¤Éー¤â¤¯¤ó¥·¥¢¥¿ー¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÌµÎÁ¡Ë
6 ¤½¤ÎÂ¾
¡¡SKIP¥·¥Æ¥£¤Î³Æ»ÜÀß¹çÆ±¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤ò2·î8Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢µÇ°ÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÊµÇ°ÉÊ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡Ë
¡ü¸òÄÌ°ÆÆâ
¡¡SKIP¥·¥Æ¥£¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï°Ê²¼¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¸æÍ÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡HP¡§https://skip-city.com/accessmap
¡¡¢¨ Ãó¼Ö¾ì¤Î¼ýÍÆÂæ¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üÌä¹ç¤»Àè- ºÌ¤Î¹ñ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥×¥é¥¶
ÅÅÏÃ¡§048-265-2500
HP¡§https://www.skipcity.jp/
- Àî¸ý»ÔÎ©²Ê³Ø´Û
ÅÅÏÃ¡§048-262-8431
HP¡§http://www.kawaguchi.science.museum
- ºÌ¤Î¹ñ¤¯¤é¤·¥×¥é¥¶
ÅÅÏÃ¡§048-261-0993
HP¡§https://www.kurashi-plaza.jp/
- »º¶Èµ»½ÑÁí¹ç¥»¥ó¥¿ー
ÅÅÏÃ¡§048-265-1311
HP¡§https://www.pref.saitama.lg.jp/saitec/
- NHK¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥¹¡Ê¸ø³«¥é¥¤¥Ö¥é¥êー¡Ë
ÅÅÏÃ¡§048-268-8000
HP¡§https://www.nhk.or.jp/archives/kawaguchi/
¢¨ ¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¤Ï³Æ»ÜÀß¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¸æ³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤