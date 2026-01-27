アドレポ、広告代理店の広告運用業務を支援する「予算管理機能」を大幅アップデート ～予算アラートメール・マージン設定など、日常業務の負荷を軽減する予算管理を実現～

株式会社イルグルム

株式会社イルグルム（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役：岩田 進）は、広告レポート自動化ツール『アドレポ』において2026年1月27日（火）に「予算管理機能」を大幅にアップデートしたことをお知らせいたします。本アップデートでは、広告代理店の実務に即した予算管理を日常業務の中で行えるよう、予算アラートメール機能、マージン設定、期間比較、ビュー機能を新たに追加・強化しています。

開発の背景

広告代理店における広告運用業務は、クライアントから預かった予算を管理しながら、配信状況に応じた調整を行い、その判断根拠を説明するなど、「予算管理・判断・説明」までを含む一連の業務で構成されています。しかし、クライアント数や取り扱う媒体・キャンペーンが増加するにつれ、配信実績は各広告媒体の管理画面で確認し、予算管理や比較・集計はスプレッドシートで手作業により行うといったように、情報を行き来しながら運用せざるを得ないケースも少なくありません。その結果、予算超過や未消化といった変化への気づきが遅れ、配信調整や判断が後手に回ってしまうといった課題が生じていました。そのため、配信実績と予算を整理しながら、日々の進捗を確認し、迅速に判断できることが求められています。

アップデート概要

本アップデートでは、広告代理店における日常的な予算管理業務を効率化するため、以下の機能を追加・強化しました。

予算アラートメール機能

これまでβ版として提供していたアラートメール機能を標準機能として搭載しました。予算の進捗状況をメールで通知し、配信停止や予算調整などの迅速な判断をサポートします。

マージン設定

広告費に対してマージン（手数料）を設定し、マージンを含めた金額での予算管理が可能となりました。請求額や収支を意識した予算管理を行いやすくなります。

期間比較機能

期間比較に対応し、予算の進捗や消化状況を過去施策と比較しながら確認しやすくなりました。

ビュー機能

案件別・担当者別など、アドレポの管理画面上でよく使う表示条件を保存。複数案件を抱える担当者の進捗確認作業を効率化します。

これらの機能により、予算の進捗把握から比較・判断までを、アドレポ上で一貫して行える運用環境を提供します。

今後もアドレポは、広告代理店の実務フローや運用現場の声をもとに、機能拡張を継続してまいります。レポート自動化による進捗の把握や比較、状況に応じた対応をより行いやすくすることで、日常的な運用業務の負荷軽減と、安定した広告運用の実現を支援していきます。

「アドレポ」について

アドレポは、広告代理店向けに、広告レポート作成業務を効率化するレポート自動化ツールです。国内の主要な広告プラットフォームのデータをアドレポ内に集約し、専門的な知識がなくても、用途に応じた広告レポートを柔軟に作成できます。

https://ad-repo.com/

IR情報

【2025年9月期通期】連結売上高135％成長・コマースAI事業が牽引！

・決算説明の動画および資料

https://yrglm.co.jp/ir/latest_results/

株式会社イルグルム（YRGLM Inc.）

大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ハービスENTオフィスタワー8F

東京本社：〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-2-1 X-PRESS有楽町12F

代表者：代表取締役 岩田 進

設立：2001年6月4日

事業内容：マーケティングAI事業、コマースAI事業

URL: https://www.yrglm.co.jp/