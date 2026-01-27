くるめし弁当、デジタルギフトサービスの提供開始

株式会社くるめし

国内最大級の法人向け弁当デリバリーサービス「くるめし弁当」（運営：株式会社くるめし、本社：東京都渋谷区、代表取締役：小林 篤昌）は、2026年1月27日（火）より、株式会社ギフティ（本社：東京都品川区、代表取締役：太田 睦、鈴木 達哉／以下、ギフティ）が提供する「eGift System」サービスを導入し、ギフティが運営するeギフト販売WEB/アプリサービス「giftee(R)」および、デジタルギフトを活用した法人および自治体向けサービス「giftee for Business」にて、ギフトチケット（デジタルギフト）「くるめし弁当 ギフトチケット」の販売を開始いたしました。

■「食をともにする体験」を贈る ー 法人向けギフトの新たな選択肢

「くるめし弁当」は2010年のサービス開始以来、会議や研修、懇親会など多様なビジネスシーンでお弁当を提供してきました。今回「giftee(R)」および「giftee for Business」において、4種類（1,000円・3,000円・5,000円・10,000円）のギフトチケット（デジタルギフト）の販売を開始します。友人やご家族へのギフト、社員へのインセンティブ、社内イベント時の景品、取引先へのお礼・差し入れなど、“お弁当を贈る”という新たなギフト体験を提供します。また、購入を一元化できるため、食事補助としての利用や、社内コミュニケーション活性化施策としてもお使いいただけます。

■ギフトの使い方

１.「giftee(R)」「giftee for Business」にてギフトを購入

２.メール・チャットなどでギフトURLを送付

３.ギフトを受け取った方が、発行されたギフトを使って「くるめし弁当」サイト上でお弁当を購入

※購入するお弁当によって、差額分をご負担いただく可能性がございます。

４.指定した納品日にお弁当が届きます。

■ デジタルギフト概要

・サービス名：くるめし弁当 ギフトチケット

・券種：

1,000円分 - 【みんなで楽しむ“お弁当選び”のきっかけに】くるめし弁当ギフトチケット

3,000円分 -【お集まりの席を彩る“ごちそう”体験】くるめし弁当ギフトチケット

5,000円分 - 【みんなが笑顔になる“特別な食事”を】くるめし弁当ギフトチケット

10,000円分 - 【大切な会を華やかにする“極上のおもてなし”】くるめし弁当ギフトチケット

・販売ページ：

giftee(R)（ https://giftee.com/brands/1270 ）

giftee for Business（ https://giftee.biz/brands/ffb4ded5-b194-48e3-8c4b-de809981a9e6/ ）

※購入方法はギフティへお問い合わせください。

※販売サイトごとに取り扱い券種が異なります。

・ギフト形態：オンラインで利用可能なデジタルギフト(受け取り用 URL をメール・SNS などで送付可能)

・利用可能サイト：くるめし弁当（https://www.kurumesi-bentou.com/）

※くるめし弁当（弁当配達・宅配デリバリーの総合サイト）で、各クーポンコードの利用条件を満たすご注文でご利用いただけます。利用条件の詳細は、販売ページをご確認ください。

※購入するお弁当によって、差額分をご負担いただく可能性がございます。

・ご利用にあたってのご注意事項：

- ご利用はお一人様一回限りとさせていただきます。

- 一回のご注文につき、本クーポンコード（ギフトチケット）は一つのみご利用いただけます。複数のクーポンを同時にご 利用いただくことはできません。

- お客様(購入者及び受け取り主)のご都合によるキャンセルや、一部商品のキャンセルによる減額で差額が生じた場合、ご返 金はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

- ご注文金額がクーポン販売金額以下の場合はご利用いただけません。

- ご注文は、各ご利用店舗ごとに設定されている最低注文個数および、配達無料金額の条件を満たした場合のみ成立いたし ます。詳細は各店舗ページをご確認ください。

- クーポンコード（ギフトチケット）は、お弁当などお食事の商品代金にのみご利用いただけます。備品や消耗品などの 商品代金、および配送料などには充当できませんので、あらかじめご了承ください。

- クーポンコード（ギフトチケット）は、くるめし弁当の提供地域である北海道、関東（東京、神奈川、埼玉、千葉）、東海（愛知、静岡）、関西（大阪、京都、兵庫、奈良）、九州（福岡）でのみご利用いただけます。

- ご注文店舗によっては、送料が高額になる場合がございます。

- クーポンコード（ギフトチケット）をご利用後にご注文をキャンセルされた場合、有効期限内に限り、クーポンの再利 用にはお手続きが必要となります。

- 既にご注文が完了している商品には、クーポンコード（ギフトチケット）はご利用いただけません。

- クーポンには有効期限がございます。必ず有効期限をお確かめのうえ、期限内にご利用ください。

- 現金とのお引換えはいたしません。

- お客様のご都合による返品・返金はできません。

- チケットの転売、オークションサイトやフリマアプリなどへの出品は固くお断りいたします。

■ 株式会社ギフティとは

ギフティは、『eギフトを軸として、人、企業、街の間に、さまざまな縁を育むサービスを提供する』というコーポレート・ビジョンのもと、eギフトの発行から流通まで一気通貫で提供するeギフトプラットフォーム事業を国内外で展開しています。主力サービスは、カジュアルギフトサービス「giftee(R)」、eギフトやチケットを発行し販売する「eGift System」、また、eギフトを活用した法人向けサービス「giftee for Business」、自治体・地域課題を解決するデジタルプラットフォームサービス「e街プラットフォーム(R)」の4サービスあり、個人、法人、自治体を対象に広くeギフトサービスを提供しております。

株式会社ギフティ https://giftee.co.jp

giftee(R) https://giftee.com/

giftee for Business https://giftee.biz/

■「くるめし弁当」とは

「くるめし弁当」( https://www.kurumesi-bentou.com/ )は、ロケや展示会などの大型イベントから、役員会議・ランチミーティングまで、ビジネスの場における幅広いニーズに応じた宅配弁当を検索・注文できる国内最大級の法人向けフードデリバリーサービスです。約950店舗、21,000種類の宅配弁当を掲載しており、多様なジャンル・店舗・価格の商品の中から、用途や予算に応じてお弁当を検索・注文することができます。

【株式会社くるめし 会社概要】

所在地 ：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-23-12 フォンティスビル7F

代表者 ：代表取締役 小林 篤昌

WEBサイト：https://www.kurumeshi.co.jp/

事業概要：法人向けフードデリバリー事業

「くるめし弁当」（ https://www.kurumesi-bentou.com/ ）

「シェフコレ」（ https://www.chef-colle.com/ ）

「ヒトハコ」（ https://hitohaco.com/ ）