【おいしいお肉×爽やかお兄さん＝アヤシイ香り!?】『死にたいあなたに男子大学生がお肉をごちそうしてくれるだけのお話 1』2026年1月27日（火）発売！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、『月刊コミックジーン』で連載中の漫画『死にたいあなたに男子大学生がお肉をごちそうしてくれるだけのお話 1』（漫画：信豆めき／原作：夕鷺かのう）を2026年1月27日（火）に発売いたします。
おいしいお肉×爽やかお兄さん＝アヤシイ香り!?
『死にたいあなたに男子大学生がお肉をごちそうしてくれるだけのお話 1』
漫画：信豆めき 原作：夕鷺かのう
原作小説ファンも必見！ 月刊コミックジーンで連載中の話題作の、メシウマサイコサスペンスがついに単行本化！
◆あらすじ
保険会社に勤める未桜（みお）は、大学時代の同級生・麗子（れいこ）に人生のすべてを捧げていた研究成果を奪われ、長い間鬱屈した日々を過ごしていた。
そんな人生唯一の癒やしは料理系配信者の「料理好きの男子大学生」。
ある日、いつものようにSNSへ愚痴を投稿すると、「料理好きの男子大学生」からDMが来て、料理を振る舞ってもらうことになり……!?
荒んだ心にしみる、暗黒童話的メシウマサイコサスペンス!!
カドコミ連載ページはこちら :
https://comic-walker.com/detail/KC_007141_S?episodeType=first
◆登場人物
料理好きの男子大学生（りょうりずきのだんしだいがくせい）
料理系配信者。お肉料理を中心に料理動画をアップしている。
中嶋未桜（なかじま みお）
生命保険外交員。31歳。「料理好きの男子大学生」のファン。
藤田麻由里（ふじた まゆり）
19歳の大学生。クズな彼氏に搾取され、風俗に勤めている。
◆特典情報
【アニメイト】複製ミニ色紙
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3335257/
※特典はなくなり次第終了となります。
※特典に関するお問い合わせは各店舗までお願いいたします。
◆プロフィール
漫画：信豆めき（しのまめ めき）
月刊コミックジーン新人賞「セブンデイズマンガ賞」にて銀賞受賞し、本作『死にたいあなたに男子大学生がお肉をごちそうしてくれるだけのお話』で商業デビュー。
X：https://x.com/shinomame_meki
◆書誌情報
『死にたいあなたに男子大学生がお肉をごちそうしてくれるだけのお話 1』
定価：814円（本体740円＋税）
漫画：信豆めき
原作：夕鷺かのう
発売日：2026年1月27日（火）
判型：B6判
ページ数：148ページ
ISBN：978-4-04-685557-2
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322509000443/)
◆原作情報
『死にたいあなたに男子大学生がお肉をごちそうしてくれるだけのお話』
定価：682円（本体620円＋税）
著者：夕鷺かのう
イラスト：田中寛崇
発売日：2022年12月22日
判型：文庫判
ページ数：240ページ
ISBN：978-4-04-113181-7
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322207001059/)
◆関連ページ
月刊コミックジーン 公式ホームページ
https://comic-gene.com/
月刊コミックジーン 公式X
https://x.com/comicgene