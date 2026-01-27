管理部門の業務効率化・DX推進のための展示会「第4回 バックオフィスDXPO 大阪′26」へ出展

株式会社ミロク情報サービス

財務・会計システムおよび経営情報サービスを開発・販売する株式会社ミロク情報サービス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：是枝 周樹、以下「MJS」）は、2026年2月24日（火）～25日（水）の2日間、インテックス大阪で開催される「第4回 バックオフィスDXPO 大阪'26」内の専門展「経理・財務システム展」へ出展します。

管理部門の業務効率化・DX推進のための展示会「DXPO（ディーエクスポ）」は、通年開催のオンライン展と東京・大阪・福岡・名古屋・横浜・札幌開催のリアル展示商談会のハイブリッド形式で構成されています。リアル開催となる「第4回 バックオフィスDXPO 大阪'26」は、本分野関西最大級の400社（※1）が出展し、分野ごとに9つの専門展で開催され、MJSは、経理・財務部門を支援する各種システム・サービスが集う専門展「経理・財務システム展」に出展します。

本展示会でMJSは、中堅企業向けERPシステム『Galileopt DX（ガリレオプト ディーエックス）』や、マルチデバイス対応の従業員向けクラウドサービス『Edge Tracker（エッジ トラッカー） 経費精算・勤怠管理・給与明細参照・年末調整申告（※2）』、適格請求書（インボイス）の電子化・デジタルインボイスの送受信対応サービス『Edge Tracker 電子請求書』をはじめ、AI解析による入力支援機能を搭載した証憑書類保管・電子契約クラウドサービス『MJS e-ドキュメントCloud（エムジェイエス イー ドキュメント クラウド）』、中小企業のDXを「7つの領域」から幅広く支援するプラットフォームサービス『Hirameki 7（ヒラメキセブン）』など、中小企業の業務効率化および生産性向上をサポートする各種ソリューションをご用意しています。

また、2025年11月より提供を開始した中小企業向けSaaS型クラウドERP新製品『LucaTech GX Lite（ルカテック ジーエックス ライト）』など、経理実務の最小化と経営判断の迅速化と高度化を支援するサービスをご紹介します。

※1 前半2日間（2/24～25）＋後半2日間（2/26～27）の合計出展見込社数

※2 『Edge Tracker 経費精算』と『Edge Tracker 勤怠管理』にはワークフロー機能がバンドルされます。

■ 主なご紹介ソリューション

・業務のDXを推進し、さらなるビジネスの成長を加速する中堅企業向けERPシステム『Galileopt DX』

https://www.mjs.co.jp/products/galileopt/

・業務効率化を推進する従業員向けクラウドサービス『Edge Tracker 経費精算・勤怠管理・給与明細参照・年末調整申告』

https://www.mjs.co.jp/products/edgetracker/

・適格請求書（インボイス）の電子化・デジタルインボイスの送受信対応サービス『Edge Tracker 電子請求書』

https://www.mjs.co.jp/products/edgetracker/e-invoice/

・電子帳簿保存法対応の証憑書類保管・電子契約クラウドサービス『MJS e-ドキュメントCloud』

https://www.mjs.co.jp/products/mjs-edocument/

・中小企業向けDXプラットフォームサービス『Hirameki 7』

https://hirameki7-mjs.hirameki7.site/

・クラウド×AIで業務を最小化し、経営判断力を飛躍的に高める中小企業向けSaaS型クラウドERP『LucaTech GX Lite』

https://www.mjs.co.jp/products/lucatech-gx/

■ 開催概要

名称 ：第4回 バックオフィスDXPO 大阪'26

公式URL ：https://dxpo.jp/real/box/osaka/

主催 ：ブティックス株式会社（DXPO事務局）

会期 ：2026年2月24日（火） 9:30～18:00、2月25日（水） 9:30～16:00

会場 ：インテックス大阪 4・5号館

（〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-5-102）

出展ブース：経理・財務システム展 12-6（4号館）

入場料 ：Webでの来場事前登録で入場料（5,000円）が無料

来場登録 ：https://dxpo.jp/u/box/osaka26/user/entry

出展社情報・商談予約フォーム：https://x.gd/xSy5D

■ 株式会社ミロク情報サービス（MJS）について （https://www.mjs.co.jp/）

全国の会計事務所と中堅・中小企業および小規模事業者に対し、経営システムおよび経営ノウハウならびに経営情報サービスを提供しています。現在、約8,400の会計事務所ユーザーを有し、財務会計・税務を中心とした各種システムおよび経営・会計・税務等に関する多彩な情報サービスを提供しています。また、財務を中心としたERPシステムを利用する約18,000社の中堅・中小企業をはじめ、約10万社の企業ユーザーを有し、各種ソリューションサービスの提供および企業の経営改革、業務改善を支援しています。

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社ミロク情報サービス

社長室 経営企画部 広報・IRグループ 宮城・安藤

Tel：03-5361-6309

Fax：03-5360-3430

E-mail：press@mjs.co.jp