【全国へ展開中！】造船技術をルーツに持つ次世代EVモビリティ『e-NEO』全国5社の正規販売代理店体制と、今後の全国展開

株式会社ダイゾー

造船会社をルーツに持つ株式会社ダイゾー（本社：大阪府大阪市、代表取締役：南 宣之）が開発・販売する、次世代型EVモビリティブランド『e-NEO（イーネオ）NEO-ONE』は、現在全国で5社の正規（販売）代理店体制を構築していることをお知らせします。

あわせて、今後の需要拡大を見据え、地方エリアを中心とした正規（販売）代理店の募集を本格的に開始いたします。

■次世代型移動モビリティ『e-NEO（イーネオ）NEO-ONE』

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=jQH3iXQxr_w ]『e-NEO』ブランドサイト :https://e-neodaizo.com/

株式会社ダイゾー『e-NEO』ブランドサイト：https://e-neodaizo.com/

■造船技術を背景に生まれた「走るデザインプロダクト」

e-NEOは、造船の設計思想と金属加工技術をルーツに持つ株式会社ダイゾーが開発した3人乗り電動モビリティ。

海上で培われた「安全構造」「耐久性」「精密な設計思想」をそのまま陸上へ転用し、強靭でありながら軽量なボディ構造を実現しました。高剛性のボディ構造と安定した走行性能を両立し、都市部での移動をよりスマートかつスタイリッシュに変える「走るデザインプロダクト」として注目を集めています。NEO-ONEは、3輪構造を採用しながらも、普通自動車免許で運転可能。日常の買い物から街乗り、ビジネス利用まで幅広いシーンに対応します。

通勤・買い物・カフェタイム・送迎など、日常の延長線上にある「新しい移動のカタチ」を提示。

車でもバイクでもない、「ちょうどいい次世代型のモビリティ」として、都市生活の機動力とデザイン性を両立した存在であることを表現しています。

コンパクトな車体が混雑した都市の中でも軽やかに走り、静かに、スマートに移動する姿を通して、「環境にやさしく、自分らしい移動を選ぶ」という新しい価値観を提案します。

■e-NEO 正規（販売）代理店の役割と活動内容

『e-NEO』ブランドサイト :https://e-neodaizo.com/

現在e-NEOでは、単なる販売拠点ではなく、地域に根ざしたパートナーとしての代理店展開を重視しています。正規販売代理店は、以下のような役割を担っています。

- 実車展示・試乗体験の提供- 地域住民・事業者へのモビリティ提案- 観光・商業・業務用途など用途別の活用提案- 購入後のサポート・メンテナンス窓口- 地域イベントや展示会への出展・情報発信

e-NEOを「売る」のではなく、地域で“使われ続ける”状態をつくることを目的とした活動を行っています。

全国の正規販売代理店（2026年1月現在）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/170225/table/6_1_d9abaf1758af85e92419424073ac0a16.jpg?v=202601270221 ]

■株式会社エルコム ※法人窓口のみ

TEL：011-727-7003

所在地：〒001-0010 札幌市北区北10条西1丁目10-1 MCビル

法人窓口を中心に、事業用途でのe-NEO導入提案を展開。

■株式会社 InfiJaytion

所在地：〒322-0027 栃木県鹿沼市貝島町5017-17

地域ニーズに合わせたモビリティ活用の提案を行い、導入支援を展開。

■株式会社ビー・アンド・プラス

TEL：0493-71-6551

所在地：〒355-0311 埼玉県比企郡小川町高谷2452-5

地域密着型の拠点として、実車を通じたe-NEOの認知・提案活動を実施。

■EV INNOVATOR

TEL：03-6416-9379

所在地：〒150-0046 東京都渋谷区松濤1-6-1 ワイズ松濤B1F

ショールーム・試乗拠点として、e-NEOのブランド体験と情報発信を担う中核拠点。

■EV LABO

TEL：06-6195-8073

所在地：〒555-0033 大阪府大阪市西淀川区姫島4-3-4 1F

関西圏における実車展示・試乗対応を通じ、導入検討者への接点を創出。

■地方エリアを中心に、正規販売代理店を募集

e-NEOでは現在、地方都市・観光地・生活圏エリアを中心に正規販売代理店を募集しています。

▶代理店募集の背景

・地方における短距離移動・生活交通ニーズの高まり

・観光地での環境配慮型モビリティ需要

・小規模・低コストで導入可能な電動モビリティへの関心増加

e-NEOは、台数拡大を優先せず、地域に合った形での展開を重視しています。

▶想定する代理店像

・地域に根ざした事業・ネットワークをお持ちの企業・事業者

・モビリティを通じた地域課題解決に関心のある方

・販売だけでなく、体験・提案・継続的な関係構築に取り組める体制

【代理店加盟についてのお問合せ先】

問合せフォーム：https://e-neodaizo.com/contact-us

メール：eneo.pr01@gmail.com

上記いずれかより、代理店加盟についてお問合せください。

【報道・メディア関係者向け】

■取材/企画のお問合せ・お申込み

【e-NEO】PR事務局（クレステップ合同会社）：eneo.pr01@gmail.com

受付時間：9:00～18:00(土日祝除く)

※要事前連絡（個別試乗・インタビュー可）

東京都渋谷区松濤のショールームにて個別取材・撮影・試乗体験を受付いたします。

試乗会場：東京渋谷「e-NEO」渋谷ガレージ（東京都渋谷区松濤1-8-15）

試乗受付時間：平日10:00～17:30（3日前までに要予約）

申込方法：メール（eneo.pr01@gmail.com）にてご連絡ください。

■株式会社ダイゾーについて

株式会社ダイゾーは、造船業をルーツに持つ総合ものづくり企業として、日本のクラフトマンシップを継承しながら、モビリティの未来を再定義することを使命としています。

e-NEOブランドでは、都市のライフスタイルを支える次世代EVとして信頼と品質を世界へ届けることを目指しています。

その設計技術と安全思想を活かし、次世代モビリティ「e-NEO」ブランドを展開。

「日本から新しい移動文化を生み出す」を掲げ、都市の暮らしに寄り添う電動モビリティの普及を目指しています。

会社名：株式会社ダイゾー

所在地：大阪市港区福崎3丁目1番201号

設立：1936年4月25日

資本金：1億円

事業内容：エアゾール製品の製造販売／特殊潤滑剤の製造販売／自転車駐輪施設の製造販売／船舶の造修並びに鉄鋼構造物製作工事

『e-NEO』ブランドサイト：https://e-neodaizo.com/

公式Youtube：https://www.youtube.com/@eNEOdaizo

公式instagram：https://www.instagram.com/eneo.japan/

公式X(旧Twitter)：https://x.com/eNEO_japan

公式ホームページ：https://www.daizo.co.jp/