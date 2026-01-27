【 2/10 (火) 16:00 】元 富士通の責任者に学ぶ 無料オンラインセミナーを開催

株式会社ビザスク

「知見と、挑戦をつなぐ」をミッションにグローバルなナレッジプラットフォームを運営する株式会社ビザスク（以下、当社）は、『600件を審査してきて見えた、新規事業創出を生み出す仕組みのリアル』をテーマに、株式会社EntreBiz CEO 斉藤 一実 氏 ご登壇による無料オンラインセミナーを 2/10 (火) 16:00 より開催します。

◆ 詳細・お申込み：

https://visasq.co.jp/seminar/newbusinesscreation260210?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260210(https://visasq.co.jp/seminar/newbusinesscreation260210?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260210)

◆ 背景

当社は、新規事業開発、DX推進、海外進出など様々な取り組みに、ビジネス経験豊富な個人の知見をマッチングするグローバルなナレッジプラットフォームを運営しており、国内外あわせて 70万人超（2025年2月末時点）の知見データベースを活用したマッチングサービスを展開しています。

業界・業務における個人のリアルな経験に基づく社外の知見・一次情報にアクセスできることから、変革に挑む企業に活用いただいており、1,800を超えるクライアントの事業創出を支援しております。（ご支援事例：https://visasq.co.jp/case）

また、事業開発に取り組まれている企業様へ、新規事業開発やビジネストレンドをテーマに「その道のプロ」をお招きした無料のオンラインセミナーを開催し、企業における変革・イノベーション創出に有用な情報を提供しております。

◆ セミナーのご紹介

本セミナーでは、株式会社EntreBiz CEO 斉藤 一実 氏 をお招きいたします。

本領域においては大変豊富なご知見をお持ちです。

以下、講演内容のイメージです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/15233/table/460_1_51300c53413c3b2a6ca418459945b716.jpg?v=202601270221 ]

◆ セミナーの概要

タイトル：富士通の元責任者に学ぶ

～600件を審査してきて見えた、新規事業創出を生み出す仕組みのリアル～

主催：株式会社ビザスク

日時：2月10日（火）16:00～17:30

開催方法：Zoom によるオンライン開催

参加費用：無料

詳細・お申込み：

https://visasq.co.jp/seminar/newbusinesscreation260210?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260210(https://visasq.co.jp/seminar/newbusinesscreation260210?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260210)

【登壇者情報】

斉藤 一実 氏

株式会社EntreBiz CEO

富士通研究所に入社後、研究所発技術の事業化を推進し、国際標準規格策定参画、技術開発、商品化、拡販を担い世界 30か国以上への事業展開を経験。商品企画室長として BigData、AI 等の新規製品立上げの後、社内新規事業制度を設立し責任者を務める。600案件余りを審査・育成し、社内事業化３件、VC から資金調達してスタートアップ１社をカーブアウト。2024年退職して独立し、大手企業の新規事業やスタートアップ、自治体イノベーション施策などでのメンタリングやプログラム開発を支援。新規事業部門向け大規模イベント「新規事業大会議」の企画にも参画。

■ご講演スケジュール

・ご挨拶とサービス紹介

・斉藤 氏 ご講演

・Q&A

【お申込みについて】

以下URLより必要事項を記載の上、お申込みください。

https://visasq.co.jp/seminar/newbusinesscreation260210?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260210(https://visasq.co.jp/seminar/newbusinesscreation260210?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260210)

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/15233/table/460_2_cd3f29ce82a3773cb7df65084504e782.jpg?v=202601270221 ]