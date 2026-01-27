累計94万部突破！ 「魔法なし、チートなしで、頼れるものは己の知識と拳のみ……！」電撃コミックスNEXT『野人転生』第11巻、2026年1月27日（火）発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、知識と空手の技術のみで異世界を生き延びる異世界サバイバル作品『野人転生（１１）』（原作：野人、作画：小林嵩人）を2026年1月27日（火）より発売いたします。

本作は、WEB発の人気小説を原作としたコミカライズ作品です。

最新刊では、主人公・野人が冒険者ギルドの依頼を受け、誰も近づかぬ“深淵の森”での採取任務に挑むエピソードが描かれています。かつては無事に成功した任務――しかし今回、森に潜む正体不明の“四足の影”が牙を剥き、事態は一変。静寂に包まれた森で迫る見えざる脅威と、野人の極限の戦いが幕を開けます。

平穏な依頼が死闘へと変わる緊張感、異世界ならではの怪異とサバイバル感あふれる展開が詰まった一冊を、ぜひお楽しみください。

＜あらすじ＞

平穏な採取任務のはずが、突如現れた“四足の影”が野人を襲う――！

冒険者ギルドの依頼を受け、誰も近づかぬ“深淵の森”での採取任務に挑む野人。以前も成功したことから、今回も無事に終わるはずだったが……。突如として襲いかかる“見えざる牙”。正体不明の四足の影が、野人の任務を阻む！ 平穏な依頼は一変し、深淵の森は牙を剥く――。

カドコミ作品ページはこちら :https://comic-walker.com/detail/KC_004263_S?episodeType=first

＜書誌情報＞

書名：野人転生（１１）

原作：野人

作画：小林嵩人

定価：836円（本体760円＋税）

発売日：2026年1月27日（火）

判型：B6判

ページ数：178ページ

ISBN：978-4-04-916871-6

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322509000118/)

『野人転生』既刊情報は(https://www.kadokawa.co.jp/series/234146/?i=322509000118)こちら ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/series/234146/?i=322509000118)

（C）Yazin/Kobayashi Takahito 2026

▼月刊コミック電撃大王公式サイト

https://dengekidaioh.jp/

▼月刊コミック電撃大王公式X（Twitter）

https://x.com/Dengeki_Daioh