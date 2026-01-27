ダニ対策の最高峰『ゼロノナイト ダニ用 スプレー』新発売　「1年に1度」の新習慣。アース史上最長効果（※1）を実現

アース製薬株式会社

アース製薬株式会社（本社：東京都千代田区、社長：川端克宜、以下「アース製薬」）は、「1年に1度は徹底ケア」をコンセプトに、お客様の徹底的な害虫対策をサポートする高付加価値ブランド『ゼロノナイト』シリーズより、ダニ対策のポンプスプレーで最上位モデルとなる『ゼロノナイト ダニ用 スプレー 300mL』を2026年2月2日（月）に全国で新発売します。

ゼロノナイト ダニ用 スプレー 300mL

ダニ（ヒョウヒダニ類）は気温25～30℃、湿度60～80%の環境を好み、本来は梅雨から夏にかけて繁殖します。しかし、近年の住宅は気密性・断熱性が高く、冬場も暖房で暖かく保たれるため、一年を通じてダニが 繁殖しやすい環境となっています。対策を怠れば爆発的に増えるリスクもあり、通年での対策意識の高まりから、虫ケア用品市場でもダニ用製品の規模が拡大しています（※2）。

当社の調査（※3）では、ダニ対策において「価格が高くても確実な効果」を求める方が多いことが判明しました。また、ポンプスプレータイプの利用者は、主にカーペットや布団などの布製品に使用しているという実態も明らかになっています。

こうした「徹底的」かつ「手軽」にダニ対策をしたいというニーズに応え、「1年に1度の使用でダニを撃退できる」ポンプタイプのスプレー『ゼロノナイト ダニ用 スプレー 300mL』を発売します。

【製品特長】

『ゼロノナイト ダニ用 スプレー 300mL』は、お客様の徹底的なダニ対策を叶え、安心と快適さを提供する 高機能製品です。



1.アース史上、効果最長（※1）を実現

お客様に「1 年に 1 度は徹底ケア」を推奨しており、長期間効果が持続することで、確実で高性能な ダニ対策を求める期待に応えます。

2.布製品に潜む屋内塵性ダニ類をまるごと撃退

3.ダニを無力化し、死骸の吸入リスクを低減

無力化されたダニは乾燥しづらく舞い散りづらい状態になるため、掃除機で吸い取り切れなかった分も含め、除去しやすくなります。

4.ダニ撃退に加え、消臭、除菌、防カビ、ウイルス除去（※4）、ハウスダスト除去成分（※5）配合

6つの付帯的な特長を持ち、快適な生活空間づくりをサポートします。

5.肌刺激テスト済み（※6）で、赤ちゃん・ペットがいるご家庭でも安心してご使用いただけます

【製品概要】

製品名：ゼロノナイト ダニ用 スプレー 300mL

内容量：300mL

効能効果：屋内塵性ダニ類の撃退(ダニよけ)、消臭、除菌、防カビ、ウイルス除去

価格：オープン

発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年2月2日（月） / 全国

【『ゼロノナイト』について】

『ゼロノナイト』は、アース史上、効果最長（※7）を実現し、「1年に1度は徹底ケア」をコンセプトに、お客様の徹底的な害虫対策をサポートする高付加価値ブランドです。本当に虫が嫌いなお客様の「お困りごと」を解決し、害虫対策の至高の解決策として手軽に快適な生活空間を提供することを目指します。



※1 虫ケア用品ポンプスプレーにおいて

※2 インテージSRI＋ 虫ケア用品における販売金額構成比

※3 自社調査「ダニ対策品調査」（2024年6月）「A：高くてもよさそうなものを選ぶ」～「B：なるべく安いものを選ぶ」までの10段階評価のうち、Aに近い3段階の合計 [n=1000]

※4 全ての菌、カビ、ウイルスに効果があるわけではありません

※5 ハウスダスト(ダニの死がいやフン)を除去しやすくする成分

※6 全ての方に肌刺激が起きないというわけではありません

※7 商品毎に、アース虫ケア用品1プッシュ式スプレー・くん煙剤・エアゾールスプレーにおいて