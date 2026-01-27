コバエ対策も「駆除」から「予防」へ　アース製薬から、『マモルーム コバエ用 2ヵ月セット』を新発売

アース製薬株式会社

アース製薬株式会社（本社：東京都千代田区、社長：川端克宜、以下「アース製薬」）は、スイッチ一つでコバエの成虫駆除と幼虫の駆除による発生予防を実現する『マモルーム コバエ用 2ヵ月セット』と『マモルーム コバエ用 取替えボトル 2ヵ月用 1本入』を2026年2月2日（月）に全国で発売します。

（写真左）マモルーム コバエ用 取替ボトル 2ヵ月用 1本入（写真右）マモルーム コバエ用 2ヵ月セット

虫ケア用品市場は拡大傾向にあり、特に予防的な製品・ブランドが市場を牽引しています。（※2）当社が展開する『マモルーム』ブランドは、発売から3年で売上実績が約3倍伸長（※3）しており、その高いブランド価値はお客様から支持を得ています。また昨今、猛暑による残暑の長期化等、コバエの発生要因が増えており、コバエ対策の発生予防を望む声も多く聞かれます。こうしたお客様の潜在的なニーズに応えるため、当社は、コバエの発生を予防しつつ、生活空間に馴染むデザイン性を兼ね備えた『マモルーム コバエ用』を発売します。

【製品特長】

『マモルーム コバエ用』は、「コバエの予防効果×デザイン性」というポジションで、お客様が虫ケアをしていることを意識することなく、快適なおうち時間を過ごすことを目指します。



1.スイッチONで「お部屋をコバエの予防空間」に

有効成分トランスフルトリンの超マイクロ粒子が、最大12畳までのお部屋のすみずみまで広がり続けます。

2.コバエ成虫の駆除（※4）と幼虫の駆除による発生予防（※5）のダブル効果

常に成分が安定的に供給されるプラグ式で、コバエが出やすいゴミ箱やキッチン周りでの事前対策におすすめです。

3.生活空間に馴染むシンプルでスリムなデザイン

4.赤ちゃんやペットがいるご家庭でもご使用いただけます

【製品概要】

製品名：マモルーム コバエ用 2ヵ月用セット

内容量：器具1個、取替えボトル1本（45mL）

効能効果：コバエ成虫の駆除、幼虫の駆除による発生予防(適用畳数：4.5～12畳)

価格：オープン

発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年2月2日（月）／全国

製品名：マモルーム コバエ用取替えボトル 2ヵ月用 1本入

内容量：取替ボトル1本（45mL）

効能効果：コバエ成虫の駆除、幼虫の駆除による発生予防(適用畳数：4.5～12畳)

価格：オープン

発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年2月2日（月）／全国

【『MAMOROOM（マモルーム）』について】

アース製薬は、「生命と暮らしに寄り添い、地球との共生を実現する」という経営理念のもと、人々の健康と快適な生活に真摯に向き合っています。当社の虫ケアブランドの一つである『マモルーム』のプラグ式タイプは、各部屋で使えて、スイッチ一つで超マイクロ粒子がお部屋のすみずみまで広がり、ダニや蚊、ゴキブリ対策を徹底した「おうちまるごと予防空間」を実現します。お客様が虫ケアを意識せず、気持ちいいおうち時間を過ごせるようサポートします。



※1：幼虫の駆除による効果

※2：インテージSRI+ 前年金額差（25年1-8月と24年1-8月の比較データ）

※3：インテージSRI+ 2022-2024年までの実績

※4：効果は使用環境によって異なりますが、数時間以上かけてゆっくり現れます

※5：効果は使用環境によって異なりますが、数日以上かけてゆっくり現れます 侵入抑制効果はありません