生活空間に溶け込むデザインで、お客様の快適な日常を応援

アース製薬株式会社

アース製薬株式会社（本社：東京都千代田区、社長：川端克宜、以下「アース製薬」）は、『マモルーム』ブランドから、吊り下げタイプの虫よけ『マモルーム 虫よけ吊るだけプレート』を2026年2月2日（月）に全国で発売します。

マモルーム 虫よけ吊るだけプレート 1年用

近年、お客様の「虫ケア」に対する意識は変化しています。虫ケア用品を使わずに済むなら使いたくないと考えるお客様が多く、特に虫ケア用品を使用することで、家のインテリア性が損なわれてしまうことに不満を感じている方が23％（※1）にのぼります。 当社の推進する『マモルーム』ブランドは、発売 3 年で約 3 倍に拡大（※2）するなど、機能的価値（しっかり虫を予防できる）に加え、生活空間に馴染むデザイン性という情緒的価値がお客様から支持を得ており、ブランドイメージの 1 位は「スタイリッシュな」という評価を受けています。（※3）従来の吊り下げ虫よけは、「いかにも虫よけをしている」という見た目から、シンプルな家具で統一された空間では「浮く」という意見もありました。そこで当社は、吊り下げ虫よけ市場の更なる拡大を目指し、マモルームブランドの持つ「デザイン性」の要素を取り入れた『マモルーム 虫よけ吊るだけプレート』を発売します。本製品で「虫への効果」と「生活空間に馴染むシンプルなデザイン」を提供し、市場の活性化に貢献してまいります。

【製品特長】

1.生活空間に馴染むデザインへの刷新

従来の「虫よけデザイン」から脱却し、温かみや親しみやすさを感じる丸いフォルムなど、生活空間に馴染むシンプルなデザインを取り入れ、容器をリニューアルしました。容器・ネットの色も使用場所に馴染み、設置場所のインテリア性を損ないません。

2.世界で唯一（※4） 3つの薬剤によるトリプル処方

有効成分として、プロフルトリン、エムペントリン、トランスフルトリンの3つの薬剤をトリプル処方で配合しています。プロフルトリンが素早くイヤな虫に作用し、エムペントリンが広く拡散することで、速く、広く、最後までユスリカなどのイヤな虫を避ける効果が持続します。

3.アース独自の「マルチフィラメント構造」

薬剤がたっぷり揮散するように設計された、1本1本の繊維を編み込んだアース独自のネット構造を採用しています。この構造により、薬剤が広範囲に広がり、最初から最後まで効果を発揮します。

4.幅広い設置性

無臭タイプで雨にぬれても大丈夫です。赤ちゃん・ペットがいるご家庭でもお使いいただけます。

【製品概要】

製品：6ヵ月用

効能効果：ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカの忌避

内容量：1個

価格：オープン

発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年2月2日（月）／全国

製品：9ヵ月用

効能効果：ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカの忌避

内容量：1個

価格：オープン

発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年2月2日（月）／全国

製品：1年用

効能効果：ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカの忌避

内容量：1個

価格：オープン

発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年2月2日（月）／全国

製品：玄関用 9ヵ月用

効能効果：ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカの忌避

内容量：1個

価格：オープン

発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年2月2日（月）／全国

製品：玄関用 1年用

効能効果：ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカの忌避

内容量：1個

価格：オープン

発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年2月2日（月）／全国

製品：あみ戸用 9ヵ月

効能効果：ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカの忌避

内容量：2個

価格：オープン

発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年2月2日（月）／全国

製品：あみ戸用 1年用

効能効果：ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカの忌避

内容量：2個

価格：オープン

発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年2月2日（月）／全国

※1：2023年7月実施自社調査（n=246）より

※2：インテージSRI+ 2022年-2024年実績より

※3：2024年9月自社調査（n=105）より

※4：有効成分の組み合わせについて、自社調査（吊り下げ虫よけにおいて 2025年4月現在）より