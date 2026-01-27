株式会社みらいワークス

株式会社みらいワークス（本社：東京都港区、代表取締役社長 岡本 祥治、以下「当社」）は、株式会社鳥取銀行（本社：鳥取県鳥取市永楽温泉町171番地、取締役頭取 入江 到、以下「鳥取銀行」）と、人材支援を通じた地域経済の活性化を目的に、業務提携契約を締結したことをお知らせいたします。当社は今回の提携をもって、126の地域金融機関と地方転職・副業人材の活用を推進することとなります。

■ 鳥取銀行との提携の背景

鳥取銀行は、『地域社会の未来を「創る」「守る」「支える」』をパーパスに掲げ、「新たな地域価値の創造」「コンサルティング深化」「経営基盤の強化」「人的資本経営の実践」この4つをテーマに、中期経営計画『for the FUTURE ～未来に向けて～』に取り組んでいます。

当社は、経営幹部人材に特化した採用支援サービス『Glocal Mission Jobs（GMJ）』（https://glocalmissionjobs.jp/）と、副業マッチングサービス『Skill Shift』（https://www.skill-shift.com/）を運営し、地方中小企業が都市部の優秀な人材を経営幹部や後継者として、正社員採用、または副業採用をするための支援を行っています。

地方中小企業は、人口減少による人手・人材不足という課題に直面しており、鳥取銀行の本店が所在する鳥取県は47都道府県で最も人口が少なく、さらに少子高齢化が進んでいます。また、後継者不在率も高く、事業所数は年々減少している状態で、喫緊の対応が求められています。(*1)



鳥取銀行は今回、『Glocal Mission Jobs（GMJ）』と『Skill Shift』を通じて、採用支援や副業人材の活用を強化することにより、各企業の成長、発展に寄与できると考え、本業務提携契約の締結に至りました。

当社は本提携により、自らのスキルを地域貢献に生かしたいプロフェッショナル人材と、鳥取銀行のお取引先をマッチングすることで、地域経済の活性化に貢献してまいります。

*1 鳥取県の推計人口（鳥取県人口移動調査）令和7年9月1日現在

https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1402695/tottorijinko_0709.pdf

帝国データバンク 鳥取県・「後継者不在率」動向調査（2025年）

https://www.tdb.co.jp/report/economic/20251219-successor25y-tottori/

帝国データバンク 鳥取県 企業の休廃業・解散動向調査（2024年）

https://www.tdb.co.jp/report/economic/20250130-kyuhaigyo_kaisan2024-tottori/

≪株式会社鳥取銀行 概要≫

本店所在地 ：鳥取県鳥取市永楽温泉町171番地

代表者 ：取締役頭取 入江 到

創立 ：1949年10月1日

資本金 ：90億円

ＵＲＬ ：https://www.tottoribank.co.jp/

事業内容 ：普通銀行（預金、融資、為替、証券など）

≪株式会社みらいワークス 概要≫

所在地 ：東京本社：東京都港区

その他事業所：関西支社／九州支社／東北支社

代表者 ：代表取締役社長 岡本祥治

設立 ：2012年3月

証券コード ：6563（東証グロース）

資本金 ：94,910千円（2025年9月30日時点）

ＵＲＬ ：https://www.mirai-works.co.jp/

事業内容 ：

プロフェッショナル人材事業

フリーランス・業務委託／副業・業務委託／正社員

登録プロフェッショナル94,000名、クライアント8,800社（2025年12月31日時点）

コンサルティング事業

実践型リスキリング事業

オープンイノベーション事業

地方創生事業

サステナビリティ経営支援事業

https://mirai-works.co.jp/service/

子会社 ：Greenroom株式会社

https://greenroom.eco/