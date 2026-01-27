「JINS for beautiful people」遊び心を極めたクリップオンで、あえての過剰を楽しむ「over engineering sunglasses」1月29日（木）発売

株式会社ジンズホールディングス

株式会社ジンズ（以下JINS）は、既成概念にとらわれないものづくりで世界を魅了するファッションブランド「beautiful people（ビューティフルピープル）」との初のコラボレーションとして、サングラスコレクション「JINS for beautiful people（ジンズ フォー ビューティフルピープル）」から「over engineering sunglasses（オーバー エンジニアリング サングラス）」を、2026年1月29日（木）より一部のJINS店舗、JINSオンラインショップ（www.jins.com(https://www.jins.com/jp/)）ならびにbeautiful people直営店舗、公式オンラインストアにて発売します。

コンセプトは、「やりすぎぐらいが、ちょうど“いい”」

革新的なアイデアでアイウエアのさらなる可能性にひかりを当て続けてきたJINSと、洋服の新たな価値を提示し、着る人の視点を更新し続けてきたbeautiful people。ものづくりに対する両者の思想が共鳴し、コラボレーションが実現しました。beautiful peopleのハウスコード※1のひとつである「OVER-ENGINEERING（オーバーエンジニアリング）※2」をコンセプトに、あえて過剰とも言える機能や要素を重ねることで生まれる、新しい価値を提案します。

ビジュアルでは、商品の核にある「OVER-ENGINEERING」を、一人の人物を複数回撮影し、重ね合わせるレイヤリングの手法で表現。ヘアやスタイリングを部分ごとに切り替えて投影することで、境界が曖昧になる不思議な質感と、意図的な違和感を生み出しています。複数の表情が重なり合うビジュアルの構造は、サングラスにクリップオンを重ねた商品そのもの。コンセプトの精神「Too much is just right.（やりすぎぐらいが、ちょうど“いい”）」を体現しています。

サングラスに、もう一つのサングラスを。OVER-ENGINEERINGを体現するクリップオン設計

本商品は、「OVER-ENGINEERING」を軸に、サングラスにカラーレンズのクリップオンをあえて組み合わせる「機能の重積」という発想から設計されています 。通常、クリップオンはメガネにサングラス機能を付加するためのものですが、本モデルではサングラス同士を重ねるという、あえて過剰な構成を採用。フレームと形状やサイズが異なるクリップオンを重ねることで生まれる、リムのわずかなズレやカラーレンズの濃淡といった視覚的な変化が、独特の表情と奥行きを与えます。

ラインアップは、「Boston（ボストン）」、「Round（ラウンド）」、「Fox（フォックス）」、「Aviator（アビエーター）」、「Wellington（ウエリントン）」の全5型10種 。すべてのモデルに、アクセサリー感覚で着用できるグラスコードと、オリジナルのメガネケース、セリートが付属します。

※1：固定概念にとらわれない自由な発想から生まれる、beautiful peopleにしかないパターンメイキングとデザイン手法の総称。服を着るという根源的な概念に新しい価値観を絶えず提案する

※2：過剰なまでに詰め込まれた機能によって生まれる多様性。装飾ではなく、重層する機能群を示すハウスコード。機能の積み重ねは、装飾にもなり得る

商品概要

【商品名】JINS for beautiful people over engineering sunglasses

【ラインアップ】5型10種

【価格】\24,900(税込) ※度付き対応・レンズ交換不可

【付属品】グラスコード、オリジナルメガネケース、オリジナルセリート

【発売日】2026年1月29日（木）

【販路】一部のJINS店舗（https://www.jins.com/jp/topics_detail.html?info_id=1146）

JINSオンラインショップ、beautiful people直営店舗、公式オンラインストア

【特設ページ】https://www.jins.com/jp/collabo/beautiful_people/

ラインアップ

【Boston】

【Round】

【Fox】

【Aviator】

【Wellington】

付属品

■オリジナルメガネケース

■オリジナルセリート

LOOK

Fall/Winter 2026 Paris Presentation “Systeme D - Resourcefulness”

beautiful people

2006年にデザイナー熊切秀典を中心に立ち上がった日本のファッションブランド。

ブランドコンセプトには「Everything is beautiful.」を掲げ、サイズ・性別・素材・パターン・色など、ファッションにおける既成概念や先入観から着る人たちを開放し、個人個人の中にある真実の美しさを引き出すという意味が込められている。デザイナーの熊切は、2020年に第38回 毎日ファッション大賞を受賞。

https://beautiful-people.jp/